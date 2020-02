“Que festejen que alguien se quedó sin laburo es nefasto. Si festejaran el hecho de que se le da exposición a un problema delicado en lugar de ocultarlo estaría de acuerdo. Cuando Churra se quedó ayer a dormir en casa entendí perfectamente el dolor que le hicieron pasar. Nuestro trabajo como comunidad es frenar estas cosas, ya sea un streamer denigrando a una mujer, un player, un video, lo que sea. Tienen que ser todos desde el lugar que tengamos frenar la bola. Hay más de un streamer hablando mierda y nadie los para. Dejemos la hipocresía. Por último, los principios de 9Z son claros. No vengan a decir que somos humo. Yo me preocupo por las 50 personas que viven de este proyecto , pero no puedo controlar la vida de todos. Por una escena sana y que esto sea un ejemplo de algo que no pase más”, publicó.