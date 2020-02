El primero de ellos es The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Como su nombre lo indica, se trata de un videojuego basado en la popular serie de Netflix del mismo nombre, que estrenó su primera temporada en agosto de 2019. El título está desarrollado por BonusXP y En Masse Entertainment, las dos empresas que también crearon el juego de Stranger Things 3 el año pasado. En este caso, abordan un género completamente diferente al presentar una aventura de rol por turnos donde cada movimiento debe ser muy calculado si se quiere conseguir la victoria. El mismo 4 de febrero podrán encontrar la reseña del título en el portal de Infobae Gaming. The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics llegará a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Mac.