Esta ocasión se trata de la decimosegunda Global Game Jam, la primera fue en enero del 2009 y estuvieron involucradas 1600 personas en 23 países . Entre los participantes de este año en Buenos Aires hay algunos que ya tienen bastante experiencia, como Mara (Product Artist), que ya estuvo en 4, y otros que debutan, como Lucas (Lead Developer) o Ariel (Programador). También está Mateo, que es programador web y es su primera vez desarrollando un juego: “me anoté porque siempre quise hacer videojuegos y esta es una buena manera de ver cómo es todo el proceso”. Etermax puso sus oficinas de Buenos Aires y de Montevideo (también tienen en Berlín, pero no participan de este evento) para ser sede de la GGJ 2020 y recibe, en total, unas 80 personas que están abocadas a crear nuevos juegos de mobile, un sector particular de la industria del gaming que no para de crecer a pasos agigantados.