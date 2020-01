El mundo del deporte sufrió una gran pérdida este domingo cuando falleció Kobe Bryant, la ex estrella de la NBA, tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba. Su hija de 13 años, el piloto y otras seis personas que estaban en la aeronave también fallecieron en el accidente. Kobe es considerado uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos, pero no fue el básquet el único terreno dónde dejó un legado. Él fue una de las estrellas que decidió apostar por los esports. Y no lo hizo a través de una organización, sino que fue con instalaciones para entrenamiento: el Mamba Sports Academy.