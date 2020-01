- Me gustaría convertirme en una persona que pueda dejar una marca, un grano de arena y que eso sirva para muchos chicos que desean llegar a convertirse en algo y que la sociedad tira para atrás. Yo me siento identificado. Sé lo que se siente estar solo contra el mundo , así que cuando uno está dentro de una computadora es comodicen en la película Ready Player One: sos algo más que un avatar. Uno cuando ale de ahí vuelve a la realidad y a veces es dura. Es dura. Pero bueno, yo creo en esto, quizás estoy loco. Me encantaría convertirme en una persona que haya podido contribuir a un ecosistema que me encanta. Quiero implementar lo que hizo mi viejo y demostrar que él no murió, que siempre va a estar y que Cyterszpiler siempre va a ser un apellido que va a simbolizar más que muchas letras complejas que cuestan pronunciarlas y escribirlas. Dios dirá en qué me quiero convertir. Es el único juez en el que creo. Ellos, mis perros, mi abuela, y hoy el amor de mi vida. A veces la vida no pasa por tener el mayor conocimiento, sino por tener huevo, garra y corazón, nada más. Me encantaría convertirme en algo más. Admiro las personas que luchan por algo distinto. A mí lo fácil no me gusta, me aburre. Me gusta lo diferente, lo complicado.