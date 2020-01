Sin embargo, este seguramente tenga alguna que otra piedra en el camino, ya que según lo revelado por el director del juego, Stig Asmussen, LucasFilms no estuvo de acuerdo en muchas decisiones tomadas para Fallen Order. En el podcast AIAS Game Maker, el productor comentó sobre el tema: “Me reuní con ellos y les tiré la idea de realizar un juego sobre los poderes Jedi y la Fuerza y no se sintieron cómodos con ello. Nos comentaron que no era el trasfondo que habían desarrollado para el nuevo canon y que era mejor que nos enfoquemos en realizar algo relacionado a cazadores de recompensas y disparos”.