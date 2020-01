Como sucedió con la Xbox One, el control Elite seguirá siendo la mejor opción para los usuarios, pero también continuará siendo la más cara. El control base de la Xbox Series X continuará con la tradición de no arreglar lo que no está roto, pero presentará algunos cambios mínimos ya anticipados por Spencer. Las características mencionadas sobre el futuro DualShock 5 ya están presentes en el control de Xbox One. Es por eso que el equipo desarrollador está enfocado principalmente en reducir al mínimo la latencia entre lo que se toca en el control y lo que se hace en el juego.