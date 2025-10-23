Paris Hilton: “La razón por la que no le oculto mi TDAH a mis hijos”

Paris Hilton comparte cómo el TDAH ha influido en su maternidad y su visión sobre la neurodiversidad Crédito: Cuartoscuro

Cuando me convertí en madre, mi relación con el TDAH cambió para siempre. De repente, ya no se trataba solo de intentar controlar mis pensamientos acelerados, armarios desordenados o tormentas de ideas a las 3 de la madrugada. Se trataba del ejemplo que quería darles a mis hijos.

Si tienes TDAH como yo, hay una probabilidad entre cuatro de que alguno de tus padres también lo tenga. Eso significa que mis hijos podrían crecer aprendiendo y pensando como yo, y eso no es algo que ocultar, es algo que celebrar. En nuestro hogar, quiero que sepan que ser diferente no significa estar roto. Cada cerebro merece brillar.

Durante la mayor parte de mi vida, pensé que algo andaba mal conmigo. Era la chica que no podía estarse quieta, que olvidaba cosas, que no prosperaba en las aulas tradicionales. La gente me decía que “me esforzara más”. Así que me escondí —sonriendo, actuando, superando mis expectativas— mientras sentía que me quedaba constantemente atrás. Como tantas mujeres con TDAH, aprendí a brillar por fuera mientras me sentía caótica por dentro.

La maternidad cambió eso. No quiero que mis hijos hereden mi silencio. Quiero que vean que sus mentes, independientemente de cómo funcionen, no son desordenadas; son mágicas.

Mi cerebro siempre se ha sentido como un Ferrari con frenos de bicicleta: potente, pero difícil de controlar. Pero eso también es lo que me ha ayudado a explorar nuevos mundos, desde los realities hasta las selfies, desde mi imperio de fragancias hasta la fundación de 11:11 Media. Mi TDAH no me frena; alimenta mi creatividad. Algunos días, mi mente se siente como un navegador con 100 pestañas abiertas. Pero en lugar de luchar contra eso, he aprendido a verlo como un regalo; un motor inagotable de ideas e imaginación.

Por eso les hablo abiertamente a mis hijos sobre mi TDAH: los altibajos, los momentos brillantes y las dificultades. Lo mejor que puedo enseñarles no es la perfección, sino cómo diseñar una vida que les funcione.

Esa creencia inspiró mi nueva serie, Inclusivo por Diseño, un proyecto sobre cómo los espacios en los que vivimos y trabajamos pueden agotarnos o ayudarnos a brillar. Fue la primera vez que colaboré con los expertos en TDAH Sarah Greenberg, MA, MEd, y Andrew Kahn, PsyD, de Understood.org para crear entornos que realmente favorezcan el funcionamiento de mi cerebro.

Juntos, exploramos cómo pequeños cambios, como codificar por colores mi armario, organizar mi zona de manualidades para que Phoenix, Londres y yo podamos crear juntos, usar herramientas útiles como Google Gemini en Android e incorporar elementos de diseño relajantes y basados ​​en la investigación en mi oficina de 11:11 Media, pueden transformar espacios cotidianos en lugares que inspiran alegría y sentido de pertenencia.

Porque lo que he comprendido es que cuando diseñamos para todo tipo de mentes, mejoramos la vida de todo tipo de personas.

Una investigación de Understood.org reveló que el 92% de las mujeres con dificultades de aprendizaje y pensamiento reportan enmascaramiento, y siete de cada 10 mujeres jóvenes con TDAH (18-34 años) prefieren guardar silencio sobre su diagnóstico. Nos ocultamos. Sobrecompensamos. Nos agotamos. Y en ese proceso, el mundo se pierde nuestra chispa.

Por eso me he propuesto cambiar la narrativa, y personalmente he encontrado mucho poder en compartir y apropiarme de mi historia. Ya sea reformando la industria de los “adolescentes con problemas” o hablando públicamente sobre el TDAH, quiero que la gente entienda que la neurodiversidad no es algo que se pueda arreglar.

Si estás leyendo esto y algo te suena familiar, ten en cuenta que no estás roto. Puede que te lleve tiempo encontrar los sistemas que te ayuden a prosperar, pero una vez que lo hagas, la vida se vuelve más ligera.

El TDAH me dio la valentía de romper moldes, de arriesgarme, de pensar diferente y de liderar con empatía. Ese es el legado que quiero transmitirles a mis hijos: no una vida de enmascaramiento, sino una vida de pertenencia.

Ser diferente no está mal... es maravilloso. Y cuando lo aceptamos, no solo cambiamos nuestras vidas, sino que cambiamos el mundo para la próxima generación.

