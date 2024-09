Bill Gates identifica la mayor carga que soportan sus hijos tras ver a su hija acosada en Internet

Bill Gates se muestra preocupado por la desinformación que se transmite a las generaciones jóvenes. (Crédito: Netflix)

Hay muchos problemas que el multimillonario magnate de la tecnología Bill Gates espera ayudar a resolver: la erradicación de la poliomielitis, el saneamiento del agua y el desarrollo agrícola, por nombrar algunos. Pero una frontera que le preocupa que se esté transmitiendo a las generaciones futuras es la desinformación.

La desinformación es un problema, dijo el cofundador de Microsoft, que estamos “traspasando a la generación más joven”.

En declaraciones a CNBC Make It, Gates, valorado en 158.000 millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, dijo que había sido ingenuo al suponer que “cuando pusiéramos información a disposición, la gente querría información correcta”.

Gates, una figura de alto perfil, ha visto cómo el escrutinio se extendía a su familia. Su hija Phoebe, en particular, ha sufrido acoso en Internet.

Phoebe Gates ha sido víctima de acoso en internet debido a la desinformación. (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Oír a mi hija hablar de cómo la habían acosado en Internet, y de cómo sus amigos lo habían sufrido bastante, me hizo darme cuenta de una forma en la que no había pensado antes”, continuó Gates, padre de tres hijos.

La hija menor de Gates ya ha hablado anteriormente de las ideas erróneas que rodean a su familia y sus relaciones, incluida la de haber sido “objeto de un meme por tener una relación interracial”.

Un meme de Internet es una imagen o vídeo, normalmente con intención humorística, que se difunde en la red. A pesar de reflejar sus opiniones, un fenómeno conocido como sesgo de confirmación.

“Tenemos un contexto en el que queremos información correcta, como cuando queremos consejo médico”, dijo Gates. “Pero luego, en nuestra comunidad y enclave, tenemos estos puntos de vista compartidos que nos unen”.

Gates afirmó que la desinformación es un problema que estamos transfiriendo a las generaciones jóvenes. (Melinda Gates)

Explicó: “Incluso yo me revuelco. Digamos que hay un político que no me gusta y aparece un artículo en Internet criticándolo un poco. Yo digo: ‘Qué buena crítica, (y) me ha gustado leerla, aunque sea exagerada’”.

Deberíamos tener normas

Su colega multimillonario Elon Musk no parece ser un fan de Gates, y las preguntas de Gates sobre cómo controlar la difusión de información incorrecta en Internet pueden no haber ayudado a la relación. Gates dijo en la entrevista publicada el 10 de septiembre: “Debemos tener libertad de expresión.

“Pero si incitas a la violencia, si haces que la gente no se vacune, ¿dónde están los límites? Incluso Estados Unidos debería tener normas, y si las tiene, ¿cuáles son? ¿Es alguna IA la que codifica esas normas? Tienes miles de millones en actividad, y si te contagias un día después el daño está hecho”.

No es la primera vez que Gates propone esta tecnología emergente como herramienta contra la desinformación y los deepfakes (imágenes y vídeos increíblemente realistas pero que no son auténticos).

La hija menor de Gates ya ha hablado anteriormente de las ideas erróneas que rodean a su familia y sus relaciones. (Instagram)

En una entrada de su blog, GatesNotes, el cofundador de la Fundación Bill y Melinda Gates escribió en julio: “Será un proceso cíclico: Alguien encuentra la forma de detectar la falsificación, otro descubre cómo contrarrestarla, otro desarrolla contramedidas, y así sucesivamente”.

“No será un éxito perfecto, pero tampoco estaremos indefensos”.

La opinión de Musk sobre la libertad de expresión

Musk, Consejero Delegado de Tesla y propietario de X, la plataforma antes conocida como Twitter, es un absolutista de la libertad de expresión que no ve con buenos ojos que se impongan normas sobre lo que puede decir.Musk cree que la libertad de expresión es la “base de la democracia” y ha prometido luchar contra la aparente censura de su plataforma.

El fundador de SpaceX mantiene actualmente una dura batalla con los legisladores de Brasil por su decisión de prohibir la plataforma en el país, alegando que el sitio difunde discursos de odio y noticias falsas.

Elon Musk defiende la libertad de expresión absoluta contra cualquier regulación. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Dicho esto, un debate sobre cómo controlar la desinformación no sería la primera vez que los puntos de vista de Musk y Gates han estado enfrentados. En julio, por ejemplo, Musk amenazó a Gates con ser “aniquilado” por mantener aparentemente una posición bajista sobre las acciones de Tesla.

Fortune no pudo confirmar si Gates sigue teniendo una posición corta en el fabricante de vehículos eléctricos. Asimismo, Gates cree que su estilo de gestión es mejor que el de Musk, un jefe que, en su opinión, puede presionar “demasiado”.

Musk también ha afirmado que Gates no entiende la inteligencia artificial, diciendo que su visión sobre el tema es “limitada”. Musk tuiteó en marzo del año pasado, en respuesta a un ensayo escrito por Gates sobre el tema: “Recuerdo las primeras reuniones con Gates. Su comprensión de la IA era limitada. Aún lo es”.

La desinformación puede ser sólo el último de los muchos temas en los que los multimillonarios tendrán que ponerse de acuerdo para discrepar.

