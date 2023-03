¿Qué equipos de esports hay en Argentina?

En Argentina hay un tremendo ecosistema de deportes electrónicos alimentado por decenas de equipos que lo enriquecen con contenido y logros deportivos. ¿Pero cuáles son los más llamativos o importantes? Acá te dejo una lista con varios de los que hoy en día se llevan la mayoría de los flashes y cuentan con jugadores profesionales. Atento porque capaz de acá nace una pasión por alguno. Aclaro que están se incluyen organizaciones activas y no estoy incluyendo a clubes de fútbol, si no solo aquellos que nacieron de los esports.

Estos no son los únicos equipos en el país ya que hay muchos más que día a día luchan por llegar al profesionalismo y tener la chance de disputar certámenes internacionales, y aunque no integren esta lista son parte fundamental de la escena y mantienen viva la esencia del amateurismo en los esports.

9zTeam

Año de fundación: 2018

Fundador: Francisco “Frankkaster” Postiglione

Actualmente compiten en: League of Legends, Counter Strike y VALORANT

Tienen representación en: Counter Strike y VALORANT

Mayores logros del Club: Campeón de la Liga Argentina de LoL, bicampeón de la FiReLEAGUE de CSGO, y participación con buenas actuaciones en torneos como la BLAST Premier. Es el único equipo sudamericano en haber jugado un Major de Counter Strike, y lo hizo en dos oportunidades.

Bestia:

Año de fundación: 2023.

Fundador: “Alejandro “Papo” Lococo.

Actualmente compiten en: Counter Strike.

Tienen representación en: Argentina.

En la institución trabajan: 30 personas.

Mayores logros del Club: Clasificar al RMR que se va a disputar en México con 100% de winrate. Es el torneo que clasifica al Major de CS:GO.

Bestia clasificó al RMR de Monterrey.

EBEA2:

Año de fundación: 2022 tras la fusión entre Ebenet Agency y Atrapa2 Gaming.

Fundador: Nacho Pacheco, Leandro Iacono, German Strianese y Angel Mendoza.

Juegos en los que participan actualmente: CS:GO, Free Fire, FIFA 23 y F1.

Países en los que tienen participación: Chile, Colombia, Perú, Brasil y Argentina.

En el club trabajan: 38 personas.

Logros que más destaques del club: “En nuestro primer año ganamos la Copa Argentina de IESA, llegamos a los Play offs en CSGO y abrimos nuestra GameOffice en Puerto Madero”.

Objetivo del club según: “Somos una organización multigaming, que apuesta a la generación de contenidos y enlazar el mundo gamer, con deportistas profesionales y sus fans”.

El equipo de Clubes Pro de EBEA2 en 2022.

Ebro:

Año de fundación: 2020.

Fundador: Sebastián Verón.

Juegos en los que participan actualmente: Valorant Masculino, Valorant FEM, LOL.

Países en los que tienen participación: Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.

Logros del club: LVP Argentina de League of Legends 2022, Campeón Latinoamericano de Wild Rift 2021, Representante de Latam en la Horizon Cup (Singapur).

Objetivos del club: “Continuar construyendo un proyecto sólido, que apueste a procesos de desarrollo deportivo en el largo plazo. A nivel comunicación queremos ser disruptivos en la creación de narrativas, buscando todo el tiempo impactar de manera positiva en las audiencias”.

Fotografía cedida hoy cortesía de Riot Games del equipo Ebro Gaming mientras posan en la capital mexicana. Ebro Gaming, equipo fundado por el exfutbolista argentino Juan Sebastián Verón, venció este domingo por 3-1 a Leviatán Esports y se convirtió en el primer campeón de Latinoamérica del videojuego Wild Rift, la versión para móviles de League of Legends. EFE/ Riot Games

Furious Gaming

Año de fundación: 2012.

Fundador: Gonzalo “Gonzo” García.

Juegos en los que participan actualmente: CS:GO, VALORANT, League of Legends, Free Fire y PUBG Mobile.

Tienen representación en: Argentina y Mexico tenemos infraestructura, después tenemos jugadores y/o de Chile, Uruguay, Colombia también.

En la institución trabajan: Entre 45 y 50 personas.

Mayores logros del Club: Clasificación al mundial de PUBGM y de Wild Rift, campeones sudamericanos y supercopa de R6, campeones de Liga Pro y Unity League de CSGO, tres veces campeón de Liga de Honor Entel de LOL.

Objetivo del club: “Seguir creciendo de manera saludable y transparente, llegar a globalizar la marca”.

Hawks

Año de fundación: 2011.

Fundador: Nicolás Villalba.

Actualmente compiten en: Free Fire y Counter Strike.

En la institución trabajan: 15 personas.

Objetivo del club: “Nuestro objetivo a mediano plazo este 2023 es crecer mucho a nivel nacional junto al impulso de las gaming office que viene de la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y poder entrar de lleno en CS:GO y LoL. Y mantener en alto y activamente la cámara de organizaciones de esports en Argentina.

El escudo de Hawks.

Globant Emerald Team

Año de fundación: 2020

Actualmente compiten en: League of Legends y VALORANT.

Tienen representación en: Argentina, Chile y México.

En la institución trabajan: 35 personas.

Mayores logros del Club: Campeones Liga Master Flow 2021, Campeones Regional Sur 2021, Ascenso a LLA 2022; Promoción de players femeninas de la Academy a Tier 2 (Valu y Anitta a The Kings; Miharu a Rise Gaming).

Objetivo del club: “Volver a lograr el ascenso a LLA y poder instalarnos como club de esports referente de la región”.

El ex equipo de LoL de Globant en sus oficinas.

Isurus

Año de fundación: 2011.

Fundador: Facundo “Kala” Calabró.

Actualmente compiten en: League of Legends, Honor of Kings y Team Fight Tactics.

Tienen representación en: Mexico, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú.

En la institución trabajan: 60 personas aproximadamente.

Mayores logros del Club: Tricampeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, bicampeón de la Copa Latinoamérica Sur, clasificaciones a Worlds y MSI. En Counter disputaron torneos como la ESL Pro League, la Dreamhack Masters y el RMR. Alcanzaron el sexto puesto en el mundial de TFT y jugaron el Mundial de HoK.

Isurus superó 3-2 a Estral en la final de la LLA y se convirtió en el campeón de la región

KRÜ

Año de fundación: 2020

Fundador: Sergio “Kun” Aguero

Actualmente compiten en: Rocket League y Valorant con escuadras femeninas y masculinas.

Tienen representación en: Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, Colombia, Estados Unidos y España

En la institución trabajan: 65 personas

Mayores logros del Club: Semifinales en Valorant Champions 2021; Cuatro veces campeones de Valorant GameChangers Latam Sur y campeones regionales de Valorant GameChangers 2022; 7mo/8vo puesto en Valorant GameChangers Championship 2022; Clasificación al Winter Split Major de la Rocket League Championship Series 2023.

Objetivo del club: “KRÜ tiene el objetivo de acompañar el crecimiento de la industria en la región y crear un puente con el resto del mundo. Apostamos a ser un club modelo en el desarrollo de talentos competitivos y un referente en la generación de contenido y entretenimiento”.

COPENHAGEN, DENMARK - JULY 10: KRU Esports reacts after a victory match at the VALORANT Champions Tour: Stage 2 Masters Group Stage on July 10, 2022 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

Leviatán

Año de fundación: 2019

Fundador: Fernando Diez

Juegos en los que participan actualmente: VALORANT, League of Legends y Free Fire

Tienen representación en: Argentina, Chile, México y Estados Unidos

En la institución trabajan: 75 personas

Mayores logros del club: Fue seleccionado para disputar la VCT Americas en VALORANT que se disputará este año en Los Angeles. Además participó en torneos internacionales de VALORANT, Wild Rift, Free Fire y Counter Strike

Objetivo del club: “Ser campeón de todos los torneos en los que participamos”

SAO PAULO, BRAZIL - FEBRUARY 25: Leviatan poses onstage after competing at the VALORANT Champions Tour 2023: LOCK//IN Groups Stage on February 25, 2023 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

LRV Esports

Año de fundación: 2022

Fundador: Lautaro Valenti

Juegos en los que participan actualmente: CSGO

Tienen representación en: Argentina, Uruguay, España, e Italia.

En la institución trabajan: casi 30 personas

Objetivo del club: Nuestra visión es ser un equipo de esports por excelencia en la región de Latam y lograr que cada persona que siga nuestro equipo este orgulloso y se sienta parte del equipo.

Lautaro Valenti, ex jugador de Lanús, fundó LRV Esports. (Foto Baires)

Malvinas Gaming:

Año de fundación: 2013

Fundador: Carlos “Charly”González

Juegos en los que participan actualmente: Rainbow Six, League of Legends, Free Fire, Mobile Legends y Honor of king.

Tienen representación en: Argentina, México, Brasil y Perú

Logros del club: Representaron a la región en el Mundial de Mobile Legends en 2021 y 2022, y salieron bicampeones de Rainbow Six Liga Sur en 2020 y 2022

Objetivos del club según su fundador: “Convertir a Malvinas en una marca internacional”.

Malvinas Gaming se coronó del Campeonato Sudamericano de R6 (Foto: @inddiax)

Maycam Evolve:

Año de fundación: 2018

Juegos en los que participan actualmente: Rainbow six Siege, League of Legends, Free Fire, FIFA, iRacing, Assetto Corsa y Counter Strike.

Tienen participación en: Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México.

En la institución trabajan: 60 personas.

Mayores logros del Club: Hexacampeones en Call of Duty, campeones invictos de la Serie B 2020, participación en el Mundial de Gran Turismo de Mónaco en 2022 y en la Latam Qualifier al Six Invitational 2023 que se disputó en Brasil.

Objetivo del club: “Seguir consolidándonos como equipo en las regiones que abarcamos, crecer tanto en lo deportivo como el contenido de una forma profesional y exponencial”.

Naguará:

Año de fundación: 2019

Juegos en los que participan actualmente: somos Main Free Fire (referentes en la escena del free)

Tienen participación en: Argentina, venezuela, méxico, chile (no sólo contamos con staff y jugadores de dichas nacionalidades, sino que uno de los pilares de naguará es la creación de contenido de nuestros fundadores, donato, jeanki, hectorino y reinaldito)

En la institución trabajan: 15 personas

Mayores logros del Club: más reciente, clasificación al mundial de free fire presencial en bangkok, tailandia en noviembre de 2022, logrando pasar los play-in, jugando la final, siendo el 10 mejor equipo del mundo.

Objetivo del club: Ganar un mundial.

Oxen:

Año de fundación: 2022

Actualmente compiten en: VALORANT, PUBG Mobile y Free Fire.

Tienen representación en: Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y México.

En la institución trabajan: 42 personas.

Mayores logros del Club: “El ambiente en el cual nos desarrollamos cada uno para llegar a su mejor versión y así dar lo mejor por el club”.

Objetivo del club: “Llegar a competir en la elite mundial de los deportes electrónicos y el entretenimiento, manteniendo siempre nuestro legado y esencia, que es trabajar y entender las distintas disciplinas como los medios para llevar a nuestros deportistas a ser las mejores personas y profesionales posibles, como al staff de trabajo y cualquier persona que se involucre con nuestra comunidad”.

La gaming house de Oxen.

Pampas:

Año de fundación: 2020

Fundador: Guillermo “Mago” Coria

Juegos en los que participan actualmente: League of Legends y Fortnite.

Tienen representación en: Argentina, Brasil, Chile, Peru, Colombia y Uruguay

En la institución trabajan: 30 personas.

Logros del club: “Tuvimos la posibilidad de viajar a Brasil 2 veces con el equipo de R6 por haber ganado la liga sur en 2 stages. Paralelamente siempre tuvimos grandes jugadores de LoL y este año año hicimos otra apuesta a competir fuerte en LVP. Venimos bien en los playoffs y los chicos siguen muy enfocados”.

Objetivos del club: “Nuestro fuerte siempre fue la llegada a grandes marcas que nos dieron un impulso muy grande en la escena.Tenemos la oportunidad de hoy estar trabajando con Macro, Adidas, Flow y Alfa Romeo”.

Primate:

Año de fundación: 2021.

Fundador: Ramón Vásquez Mansilla.

Juegos en los que participan actualmente: League of Legends.

Tienen representación en: Argentina.

En la institución trabajan: 24 personas.

Logros del club: Ascenso a la Liga Master Flow 2023 y clasificación a Playoffs. Creación de una comunidad que se identifica con la organización.

Objetivos del club: Ser campeones de la liga, ingresar al Regional Sur 2023 y obtener un cupo para la LLA. Además buscan ser referentes en la región y ser el primer equipo argentino en pasar los Play-in de Worlds.

Prima-T Clan disputará la Liga Master Flow en 2023.

Stone Movistar:

Año de fundación: 2020

Fundadores: Diego “Peque” Schwartzman y Natalí Doreski

Actualmente compiten en: Counter Strike, Free Fire y VALORANT.

Tienen representación en: Argentina y Chile.

En la institución trabajan: 25 personas.

Mayores logros del club: “Generar espacios en la comunidad para que todos puedan participar, como torneos con finales en las Gaming Office, o la Free Fire Summer Cup en el Shopping Abasto junto a dos de nuestros spónsors. Además Presencia con un gaming spot en los eventos de Fri Music de Movistar en dos ediciones, con Nicky Nicole en el Movistar Arena y la Joaqui en el Konex”.

Objetivo del club: “Buscamos conectar a marcas endémicas y no endémicas, a través del entretenimiento, con la nueva Generación Z para que éstas se potencien y sigan creciendo al fusionar el mundo de los deportes electrónicos con el deporte tradicional”.

SunXet

Año de fundación: 2021.

Juegos en los que participan actualmente: VALORANT.

Tienen representación en: Argentina y Chile.

Logros del club: VCT 2022 Liga LAS, AGS 2022 Final, VGC 2023 Liga.

El equipo femenino de VALORANT que clasificó a la Game Changers.

Undead BK

Año de fundación: 2018.

Fundador: Jonathan “Wardz” Crispo.

Juegos en los que participan actualmente: League of Legends, VALORANT y FIFA.

Tienen representación en: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

En la institución trabajan: 10 personas.

Logros del club: Bicampeón de la liga argentina de LoL, campeones de la Giants Showdown Season 2 y 3 de Rainbow Six en 201, y se consagraron campeones de la Americas Regional en la World Cyber Games de Clash Royale. Además lograron un acuerdo comercial con Burger King, y fue el primer equipo en traer dos jugadores coreanos top tier al país a competir.

Objetivo del club: Profesionalizar e impulsar los esports en nuestro país, y ser la organización de esports más prestigiosa de Argentina. Motivar y proyectar el crecimiento de la industria de esports junto con el profesionalismo de todos los actores del ecosistema.

Velox

Año de fundación: 2020.

Actualmente compiten en: SimRacing y FIFA.

Tienen representación en: Argentina y México.

Mayores logros del club: Fueron el primer equipo de Argentina que tuvo base en España. Además cuentan con freestylers de fútbol que son considerados de los mejores del mundo. En tanto, en FIFA tuvieron grandes participaciones en torneos como la eLibertadores.

Virtuals7:

Año de fundación: 2021

Juegos en los que participan actualmente: League of Legends y en busca de talentos en VALORANT.

Países en los que tienen participación: Argentina.

En el club trabajan club: 14 personas.

Logros del club: “Tenemos como objetivo ser el semillero de jugadores más grande de Argentina, por lo que nuestros logros son haber insertado más de 20 jugadores a la escena competitiva.

Objetivo del club: “Tenemos como objetivo formar nuevos jugadores jóvenes y talentosos dentro de los esports y brindarles un enfoque académico y de capacitación para facilitarles su orientación profesional. Para eso buscamos lograr nuestro objetivo desde 3 enfoques: Competitivo, individual y académico.”

Virtuals7 se hace llamar "el semillero de los esports".

WAP Esports:

Año de fundación: 2020

Fundador: Alberto Seib

Juegos en los que participan actualmente: League Of Legends, FIFA 23 y Counter Strike

Tienen representación en: Argentina y Chile

En la institución trabajan: Aproximadamente 50 personas.

Logros del club: Subcampeones de la AGS Cup 2022 y campeón de la Flow Xpress Cup 2021 en League of Legends. En FIFA disputaron la Libertadores 2023, tuvieron representación en la selección argentina y acaban de ascender a primera división de FIFA eClub. Además en CS:GO lograron el subcampeonato de la Supercopa Unity Flow 2021.

Objetivo del club: “Nuestro principal objetivo hoy en día es el ingreso a la Liga Profesional Sur de League Of Legends. Estamos trabajando muy seriamente desde lo deportivo y también desde lo institucional para lograrlo. En FIFA, con la llegada de Franco Escobar a la organización, estamos apostando mucho en un grupo de jugadores impresionantes y las expectativas son muchas. En lo que tiene que ver con Counter Strike, no puedo adelantar mucho pero pronto vamos a presentar el nuevo roster de cara a los importantes torneos que se vienen. Respecto a lo institucional, comenzamos en proceso de unificación de nuestras dos Gaming Houses en una sola; hablamos de una sede más grande y con mayores comodidades para todos los integrantes de WAP Esports. Obviamente estará en Rosario; si bien entendemos que Buenos Aires entrega otras facilidades, nuestra intención sigue siendo representar al interior del país y ayudar en el crecimiento de una escena federal de los esports”, Alberto Seib, CEO de WAP Esports.

Tomás Gauna (player) y Santino Ombrella (coach) representando a WAP en la eLibertadores de FIFA 23.

Windingo:

Año de fundación: 2022

Juegos en los que participan actualmente: Counter Strike

Países en los que tienen participación: Argentina

En el club trabajan: 20 personas

Logros del club: Clasificación a la FireLeague, a las closed qualy del RMR y a los torneos presenciales de Argentina Game Show y Gamergy. Además disputaron las finales de la FiRe que se disputaron en el Camp Nou de Barcelona.

Objetivo del club: “Queremos seguir mejorando como organización para que esto ayude a nuestros jugadores a seguir clasificándose para los grandes torneos”.

WINDINGO participó en las finales presenciales de Argentina de la Flow FiReLEAGUE y se quedó con uno de los cupos para disputar la Final Global en el Camp Nou (crédito: Agustina Paniego)

