Liberaron sin cargos a la mujer implicada en la muerte de un niño y un hombre en un partido de fútbol juvenil en Kansas

Una camioneta irrumpió en pleno partido juvenil en el Stryker Sports Complex de Wichita el sábado 17 de octubre y provocó la muerte de dos personas (Wyatt Glosson/KAKE via AP)

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Lo que debió ser una tarde de fútbol juvenil en Wichita, Kansas, terminó en tragedia el sábado 17 de octubre. Cerca de las 15:25 hora local, una camioneta Chevrolet pickup atravesó una de las canchas del Stryker Sports Complex y embistió a jugadores y espectadores.

El saldo fue de dos muertos y diez personas hospitalizadas, entre ellas cinco menores de edad.

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La conductora, una mujer de 34 años cuya identidad no fue revelada, cooperó con los investigadores desde el primer momento, aseguró la Policía de Wichita el sábado por la noche.

Tenía licencia de conducir vigente y no registraba órdenes de arresto pendientes, precisó The Washington Post.

Efectivos policiales y personal de emergencias acordonaron la zona tras el incidente del sábado 17 de octubre en el noreste de Wichita (KAKE News)

Quiénes eran las víctimas fatales

Las autoridades confirmaron que los fallecidos fueron Cole Adrian, de 6 años, y Nicholas Schafer, de 35. Ambos residían en McPherson, una localidad a unos 170 kilómetros al norte de Wichita, y no tenían parentesco entre sí, informó AP News.

El departamento policial aclaró que en un primer comunicado había invertido por error el nombre y el apellido del niño.

CNN precisó que ambas víctimas recibieron atención médica de los servicios de emergencia en el lugar, pero no resistieron las heridas.

Cole Adrian y Nicholas Schafer habían viajado desde McPherson, una ciudad a unos 170 kilómetros al norte, para participar de la jornada deportiva ABC Affiliate KAKE via REUTERS)

El estado de los heridos

Las personas hospitalizadas tienen entre 5 y 68 años. Entre ellas hay dos niños de 5 años, dos de 8 y uno de 9, detalló KCUR, la emisora pública de Kansas City.

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Las lesiones van desde hematomas hasta cuadros de mayor gravedad, aunque ninguna parece comprometer la vida de los pacientes, afirmó el capitán Aaron Moses.

Una undécima persona, una mujer de 61 años, también fue trasladada a un hospital, pero por una complicación médica no relacionada con heridas traumáticas, añadió la fuerza policial.

Ambulancias y equipos de emergencia trasladaron a diez personas a hospitales del área de Wichita tras el incidente en el Stryker Sports Complex (KAKE News)

Lo que reveló la investigación preliminar

La investigación preliminar determinó que el vehículo se encontraba en un espacio de estacionamiento junto a los campos de juego antes de dirigirse hacia uno de ellos y arrollar a los presentes, indicó la Policía de Wichita en un parte oficial.

Dos hijos de la conductora viajaban dentro de la pickup al momento del hecho. Un tercer hijo de la mujer participaba de un partido en otra cancha del mismo complejo, reportó AP News.

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Aún no se estableció a qué velocidad circulaba el vehículo ni cómo logró acceder a la cancha. El recinto está rodeado por un cerco perimetral y posee una vía de hormigón que conecta con el estacionamiento, señaló Moses a CNN.

El Stryker Sports Complex cuenta con un cerco perimetral y una vía de hormigón que conecta el estacionamiento con las canchas (Wyatt Glosson/KAKE via AP)

La situación legal de la conductora

La mujer fue detenida el sábado e interrogada, pero quedó en libertad el domingo tras consultas entre los detectives y la fiscalía del distrito.

La liberación queda sujeta a los resultados de pruebas de toxicología y una inspección mecánica del vehículo.

“Nuestros oficiales e investigadores continuarán trabajando para entender exactamente qué ocurrió”, declaró el jefe de policía Joe Sullivan. Las autoridades no indicaron si consideran que el hecho fue intencional.

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Sullivan, jefe de la Policía de Wichita, encabezó las conferencias de prensa del sábado y el domingo tras el incidente en el complejo deportivo (@PoliceBriefing)

La búsqueda de testimonios y pruebas

El equipo de investigación entrevistó a más de 30 personas presentes en el complejo, además de la conductora y sus dos hijos que iban en la camioneta, según AP News.

También se realizaron entrevistas telefónicas con testigos que ya se habían retirado del lugar, añadió CNN.

Moses solicitó a quienes tengan material audiovisual del momento del incidente que lo compartan con las autoridades para contribuir con la pesquisa.

Las autoridades pidieron a los presentes en el Stryker Sports Complex que aporten videos y fotografías del momento del hecho (ABC Affiliate KAKE via REUTERS)

Las consecuencias en el complejo deportivo

El complejo deportivo —que cuenta con campos de césped sintético al aire libre y una instalación cubierta, y donde se disputan ligas desde categorías sub-5 hasta nivel secundario— canceló sus operaciones sin fecha de reanudación.

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También quedaron aplazados los partidos del campeonato estatal de flag football programados en un campo adyacente, según la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Kansas.

El Scheels Stryker Sports Complex suspendió todas sus actividades sin fecha de reapertura tras el incidente del sábado (Google Earth)

La alcaldesa de Wichita, Lily Wu, calificó la noticia como “desgarradora” a través de su cuenta de Facebook. “Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados, especialmente los niños y las familias involucradas”, escribió la funcionaria.

Sullivan destacó que, antes de la llegada de los servicios de emergencia, varias personas en el lugar “entraron en acción” para brindar primeros auxilios a las víctimas. “Creo que eso es representativo de la comunidad de Wichita”, afirmó el jefe policial.

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