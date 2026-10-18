Estados Unidos

Mueren un niño y un adulto tras la irrupción de un vehículo en una cancha de Kansas

El impacto ocurrió durante un encuentro de fútbol en el complejo Stryker. Varias personas lesionadas fueron llevadas a hospitales

Personas congregadas en un terreno de césped junto a vehículos policiales y de emergencia con luces encendidas bajo la luz del día
La Policía de Wichita arrestó al conductor de la camioneta, quien viajaba acompañado por dos menores de edad (Captura de video: KAKE News).
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Dos personas, entre ellas un niño, murieron este sábado después de que un vehículo irrumpió en una cancha durante un partido de fútbol juvenil en Wichita, Kansas. Otras personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, según informaron las autoridades.

El conductor fue detenido y la policía de Wichita indicó que ya no existe una amenaza adicional para la población. En el vehículo viajaban además dos menores de edad, precisó ABC News.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni la edad de las víctimas mortales y trabajan para notificar a los familiares. Se desconoce a qué clubes de fútbol pertenecían los jugadores.

La policía investiga cómo el vehículo atravesó el acceso al campo

Los servicios de emergencia acudieron al Stryker Soccer Complex tras recibir varias llamadas al 911 alrededor de las 15:25, informó Aaron Moses, capitán del Departamento de Policía de Wichita, en una rueda de prensa.

Moses confirmó que un menor y un adulto fallecieron en el lugar de los hechos. “Esto es una tragedia”, lamentó el oficial. A su vez, indicó que la investigación continúa. Aún no se ha determinado si el hecho fue intencional.

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Personas congregadas en un terreno de césped junto a vehículos policiales y de emergencia con luces encendidas bajo la luz del día
Los servicios de emergencia acudieron al predio deportivo tras recibir llamadas al 911 a las 15:25 hora local (Captura de video: KAKE News).

El predio está cercado y cuenta con un acceso de concreto que conecta con el estacionamiento. La policía busca establecer cómo el vehículo atravesó la entrada y a qué velocidad circulaba antes de ingresar al área de juego, consignó CNN.

Las autoridades solicitaron a la población que aporte grabaciones de video tomadas en el predio. Moses anticipó que se prevé una nueva conferencia de prensa durante la noche del sábado para ampliar la información sobre el caso.

Testigos consultados por CNN y su afiliada KWCH relataron que una camioneta negra subió el cordón de la acera y avanzó hacia la cancha, donde había familias y niños. Dos personas que presenciaron el hecho dijeron haber escuchado un estruendo.

Imágenes difundidas desde el lugar por medios locales mostraron a niños con uniformes deportivos rojos cerca de ambulancias y cintas policiales amarillas, mientras numerosos agentes, bomberos y equipos médicos intervenían en el complejo.

Personas congregadas en un terreno de césped junto a vehículos policiales y de emergencia con luces encendidas bajo la luz del día
Varios testigos relataron que una camioneta negra subió el cordón de la vereda antes de avanzar hacia las familias (Captura de video: KAKE News).

Suspendieron las actividades del complejo y partidos en un campo vecino

El recinto alberga ligas de fútbol recreativo y competitivo para jugadores desde menores de 5 años hasta estudiantes de secundaria, además de competencias para adultos. Cuenta con 11 canchas exteriores de césped sintético y una instalación cubierta, de acuerdo con su sitio web citado por CNN.

La administración del complejo canceló todos los eventos hasta nuevo aviso. En un comunicado expresó: “Les pedimos que tengan presentes en sus pensamientos y oraciones a todas las personas y familias afectadas durante este difícil momento”.

La Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Kansas también suspendió los partidos del campeonato estatal de fútbol bandera previstos en un campo contiguo, mientras la policía investiga la zona.

La alcaldesa de Wichita, Lily Wu, pidió evitar el área durante la investigación y afirmó en una publicación de Facebook: “Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados, especialmente con los niños y las familias involucradas”.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, conto que seguía la situación y que estaba en contacto con Wu.

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