Los demócratas obtienen el control del Senado en las elecciones intermedias

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El presidente Trump dijo en una entrevista que estaba "absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados".

Los demócratas ganaron el control del Senado el martes por la noche, cuando los votantes entregaron una sólida crítica al presidente Donald Trump en lugares que se consideraban bastiones republicanos. En una noche que se perfila como una victoria aplastante, los demócratas obtuvieron escaños de los republicanos en el Senado en Iowa, Kansas, Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur e incluso Texas, según The Associated Press, y estaban en una buena posición para hacerse con el control de la Cámara de Representantes.

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Trump dijo en una entrevista con The New York Times que estaba "absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados" y preparado para trabajar con los demócratas. "Bueno, ya sabes, estamos deseando trabajar con ellos", dijo. "Probablemente llegaremos a algún acuerdo".

Los demócratas ganaron escaños del Senado en seis estados en los que Trump se había impuesto en sus tres elecciones presidenciales, incluso con márgenes de dos dígitos en cada ocasión. Los escaños de Texas y Carolina del Sur llevaban décadas en manos republicanas. El escaño de Kansas había sido republicano por casi un siglo.

En Texas, James Talarico, un legislador estatal que se convirtió en toda una sensación a nivel nacional por su capacidad para recaudar fondos, derrotó a Ken Paxton, el fiscal general estatal republicano envuelto en escándalos a quien Trump impulsó para la candidatura a principios del año.

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"Acabamos de recuperar Texas", dijo Talarico en su discurso de victoria. "Acabamos de demostrar que la política de la división no puede competir con la política del amor".

En Carolina del Sur, Annie Andrews se impuso a la senadora Darline Graham, hermana del difunto senador Lindsey Graham. En Kansas, el reverendo Adam Hamilton dio la sorpresa al derrotar al senador Roger Marshall, un republicano que solo había cumplido un mandato.

Los demócratas también lograron victorias importantes en las elecciones a gobernador. En Georgia, Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra electa gobernadora en la historia de Estados Unidos. En Texas, Gina Hinojosa fue la primera demócrata electa gobernadora desde Ann Richards en 1990, al desbancar al gobernador Greg Abbott, un republicano que llevaba tres mandatos.

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En otra contienda por la gobernación, Amy Acton se convirtió en la primera mujer electa para dirigir Ohio, superando un anuncio de campaña muy agresivo de su rival republicano en el que aparecía su madre, de la que está distanciada. Sherrod Brown, un demócrata que perdió su escaño hace dos años, volverá a representar a Ohio en el Senado luego de quitarle la curul a los republicanos.

Los resultados llegan en unas elecciones intermedias que suponen el primer veredicto nacional sobre el segundo mandato de Trump. Reflejaron lo que las encuestas venían indicando desde hacía meses: que los votantes están sumamente descontentos con Trump y con los republicanos que han respaldado su agenda.

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Los demócratas han arrebatado escaños en la Cámara de Representantes en Pensilvania, Kentucky, Nueva Jersey y Carolina del Norte. Y parece que el intento de los republicanos de rediseñar los distritos electorales no ha logrado las victorias arrolladoras que esperaban: los demócratas ganaron distritos en Florida que los republicanos habían reformulado para que les favorecieran, y un escaño de Carolina del Norte que los demócratas ganaron también era parte de ese esfuerzo de rediseño por parte de los republicanos.

Los candidatos demócratas han culpado a Trump, y a la guerra que inició este año en Irán, de las dificultades económicas que han generado una ola de frustración por todo el país. Los republicanos se han centrado en presentar a sus oponentes demócratas como radicales en temas sociales y en la economía, mientras se defendían en estados tradicionalmente republicanos.

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Los republicanos han logrado superar un desafío importante en la contienda por el Senado en Florida: la senadora Ashley Moody derrotó a Angie Nixon, una demócrata progresista, en una contienda reñida para completar el mandato del secretario de Estado, Marco Rubio.

Los últimos centros de votación no cerrarán hasta la 1 a. m. del miércoles, hora del este, en Alaska, y es posible que los resultados completos de algunas contiendas no se conozcan hasta dentro de unos días o incluso más tiempo.