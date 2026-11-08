"Voy a matar a este chico": se difunde el audio del hombre que mató al tirador de una escuela en Oregón

El audio dura poco más de un minuto. En ese tiempo, Kaylub Giamanco ignoró las instrucciones de la operadora, dijo que iba a matar al tirador y cortó la llamada (Deschutes County Sheriff's Office)

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El 15 de octubre de 2026, un adolescente de 16 años irrumpió a tiros en la Silver Rail Elementary School de Bend, Oregón, y mató a tres niños y una maestra en un aula de necesidades especiales.

Ahora, casi tres semanas después, se conoce con exactitud qué pasó en los minutos previos: las autoridades difundieron el audio del llamado al 911 que realizó Kaylub Giamanco, el padre de familia que entró solo al edificio y mató al tirador antes de que llegara la policía.

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La grabación, obtenida por The Associated Press a través de una solicitud de acceso a registros públicos, dura poco más de un minuto.

En ese tiempo, Giamanco ignoró las instrucciones de la operadora de emergencias, cortó la llamada y actuó por su cuenta. El audio permite reconstruir, por primera vez con sus propias palabras, la secuencia de decisiones que tomó ese día.

Kaylub Giamanco, de 36 años, es carpintero y padre de dos niñas que asistían a Silver Rail Elementary (Captura de video: OPB)

El atacante fue identificado como Griffin J. John II, de 16 años, que disparó a través de puertas con cerrojo para ingresar al establecimiento.

Además de los tres niños —de 5, 8 y 11 años— y la maestra que murieron, otros dos sobrevivientes quedaron hospitalizados en estado crítico: un alumno de 7 años y una asistente educativa de 54.

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El atacante tenía 16 años y era ex alumno de Silver Rail; no registraba antecedentes penales (Facebook/Shauntai May Nickerson)

La llamada que duró un minuto

Kaylub Giamanco iba en su auto rumbo a su casa a almorzar cuando vio al tirador en el exterior del colegio al que asisten sus dos hijas. De inmediato marcó el número de emergencias. “Hay alguien con un arma”, le dijo a la operadora, según el audio obtenido por AP.

Lo que siguió fue una conversación tensa en la que ambos se interrumpieron. La operadora le pidió que no actuara por su cuenta: “No haga nada, déjeme enviar un oficial”. Giamanco, según consta en la grabación, fue escalando su posición con cada intercambio. “Voy a matar a este chico”, afirmó.

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Segundos después, informó que el tirador ya estaba entrando al edificio. La operadora intentó continuar con el interrogatorio de protocolo, pero la llamada se cortó.

El operador le pidió que esperara a la policía; Giamanco ya estaba corriendo hacia el edificio (REUTERS/David Ryder)

Dos mujeres en el medio del tiroteo

Mientras Giamanco corría hacia el edificio, dentro del aula una docente tomó la iniciativa. Cassidy Schutz, especialista certificada en aprendizaje, le arrojó su teléfono al atacante, lo derribó y forcejeó con él por el control del arma.

Su intervención fue clave: cuando Giamanco se asomó al salón, vio a Schutz y a John II en posición de perfil, lo que le abrió un ángulo de tiro.

Giamanco entró a la habitación y disparó una vez. Schutz huyó del aula; el atacante alcanzó a extender la mano hacia su escopeta. “Lo miré y le disparé dos veces más para asegurarme de que no pudiera moverse, porque tenía miedo de que le disparara a alguien más”, relató ante Oregon Public Broadcasting. La describió como “una verdadera heroína”.

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Schutz forcejeó con el atacante por el arma y le arrojó su teléfono; esa intervención abrió el ángulo de tiro de Giamanco (Bend-La Pine Schools)

También estaba en el aula Becky Drury, una asistente educativa de 54 años. Recibió disparos a corta distancia en la mano izquierda y el brazo derecho.

En un comunicado, afirmó que no tuvo tiempo de reaccionar: “Antes de que pudiera hacer algo más, me disparó a quemarropa y caí al suelo”. Desde el piso, fingió estar muerta para evitar un nuevo disparo.

La asistente educativa recibió un disparo a corta distancia y fingió estar muerta para sobrevivir (Zack Hall/Drury family via AP)

“Sentí que era la última línea de defensa entre él y el resto de los niños”, declaró Giamanco en la misma entrevista. También dijo que lamenta no haber llegado antes: hay víctimas que, en su opinión, podrían haber sobrevivido.

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“Quiero pedir perdón por no haber salvado a sus hijos. Eso es probablemente lo más importante para mí ahora mismo”, aseguró.

El hombre que detuvo la masacre carga con la culpa de los que no llegó a tiempo a salvar (Saskia Hatvany/Oregon Public Broadcasting via AP)

Un civil con una pistola legal

Los primeros llamados al 911 llegaron instantes antes de la 1 de la tarde. Los agentes demoraron apenas unos minutos en llegar, pero para cuando entraron, John II ya estaba en el suelo.

Giamanco lo había enfrentado sin escudo, sin chaleco y sin respaldo institucional. La vocera policial Sheila Miller confirmó que el atacante fue hallado sin vida dentro del establecimiento.

El caso reabrió el debate en Estados Unidos sobre el rol de los civiles armados ante ataques en escuelas.

Giamanco no tenía ninguna función oficial de seguridad. La policía de Bend confirmó que portaba una pistola calibre .40 de manera legal en la consola de su camioneta y que contaba con un permiso de portación oculta. Era un padre que pasaba por ahí en el momento del ataque y decidió actuar.

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El caso reavivó en Estados Unidos el debate sobre el rol de los civiles armados en situaciones de tiroteo masivo (REUTERS/David Ryder)

El caso que no tiene respuestas todavía

El jefe policial de Bend, Mike Krantz, advirtió que el motivo del ataque podría no conocerse nunca. La investigación sigue abierta con la colaboración del FBI desde su oficina en Portland.

Durante el ataque, John II disparó al menos 15 veces y llevaba 44 cartuchos adicionales en una mochila. El arma —una escopeta de bombeo Maverick 88 de calibre 12— había sido adquirida de forma legal.

El jefe policial de Bend fue la cara institucional de una investigación que aún no tiene respuestas claras (USA TODAY)

El distrito Bend-La Pine Schools retomó clases el 21 de octubre en todos sus establecimientos, con refuerzo policial durante la primera semana. Los alumnos de Silver Rail, en cambio, volverán el 12 de noviembre, cuando finalicen los trabajos de restauración.

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A partir de esa fecha habrá un oficial permanente en la escuela hasta fin de año y mayor cobertura de salud mental. Las familias que prefieran no regresar al edificio tienen la opción de transferencia o modalidad virtual.