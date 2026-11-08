Las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo desde julio en Estados Unidos

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 189.000 a finales de octubre (REUTERS/David Ryder)

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Las solicitudes semanales de seguro de desempleo cayeron a 189.000 en la semana que terminó el 31 de octubre, el nivel más bajo desde mediados de julio, lo que confirma la solidez del mercado laboral estadounidense a pesar del ritmo moderado en la creación de empleos.

El Departamento de Trabajo informó recientemente que las nuevas peticiones de beneficios por desempleo bajaron en 6.000 unidades respecto a la semana anterior, que fue revisada al alza a 195.000.

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El promedio móvil de cuatro semanas —indicador más estable por su capacidad de suavizar variaciones puntuales— descendió a 194.750, una caída de 2.250 frente al promedio previo revisado. Las solicitudes se mantuvieron por debajo del umbral de 230.000 durante todas las semanas del año, y en o por debajo de las 200.000 durante ocho semanas consecutivas.

El organismo federal reveló que las nuevas peticiones de beneficios por desocupación cayeron por octava semana consecutiva por debajo de las 200.000 unidades (REUTERS/Andrew Kelly)

El empleo crece a ritmo moderado y supera el desempeño de 2025

En términos desestacionalizados, el número de personas que continúan cobrando beneficios por desempleo alcanzó 1.718.000 en la semana que terminó el 24 de octubre, un incremento de 23.000 frente a la semana anterior, informó Associated Press.

La tasa de desempleo asegurada se mantuvo sin cambios en el 1,1%. En el acumulado del año, los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han generado un promedio de 68.000 puestos de trabajo al mes, incluidos apenas 29.000 el mes pasado.

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Ese ritmo, aunque modesto en perspectiva histórica, representa una mejora notable frente al promedio de 9.700 empleos mensuales registrado en 2025, cuando las tasas de interés elevadas y la volátil política comercial frenaron la contratación.

Datos sin desestacionalizar muestran una caída anual de casi 40.000 solicitudes

Las cifras sin ajuste estacional reflejan también una mejora estructural del mercado laboral. Las solicitudes iniciales reales bajo programas estatales sumaron 176.698 en la semana del 31 de octubre, frente a las 216.026 registradas en la semana comparable de 2025, una reducción de aproximadamente 39.000 solicitudes en términos interanuales.

En el mismo período, el volumen de semanas de beneficios continuas en todos los programas descendió a 1.507.702, en comparación con las 1.756.507 del año previo.

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Los empleadores estadounidenses crearon un promedio de 68.000 puestos de trabajo al mes durante el año (REUTERS/Jonathan Drake)

Estados del noreste y la costa oeste concentran las tasas más altas de desempleo asegurado

A nivel geográfico, las tasas de desempleo asegurado más elevadas en la semana que terminó el 17 de octubre correspondieron a Nueva Jersey (2,0%), Washington (1,8%), California (1,7%), Massachusetts (1,7%) y Puerto Rico (1,6%).

En cuanto a la variación semanal de solicitudes iniciales, Nueva York registró el mayor incremento (+2.609), seguido de Texas (+1.564) y California (+1.043), mientras que Míchigan anotó la mayor caída (-1.813), seguido de Tennessee (-977).

Nueva Jersey y Washington encabezaron las tasas estatales más altas de desempleo asegurado en el país (REUTERS/Mike Blake)

La economía sumó 165.000 empleos en octubre y el desempleo bajó a 4,1%

El gasto de los consumidores se mantuvo firme, y el auge de la inversión en inteligencia artificial contribuyó a sostener el crecimiento económico. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) confirmó el viernes que el empleo no agrícola aumentó en 165.000 puestos en octubre, mientras la tasa de desempleo se ubicó en el 4,1%, con 7,1 millones de personas sin trabajo.

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Los sectores de servicios profesionales y empresariales, atención médica, y transporte y almacenamiento lideraron la creación de empleo durante el mes.

La tasa de desempleo se mantuvo en un rango estrecho de entre el 4,1% y el 4,3% desde marzo. Entre los principales grupos demográficos, la tasa fue del 3,9% para los hombres adultos, del 3,6% para las mujeres adultas, del 13,9% para los jóvenes, del 6,6% para la población afroamericana, del 4,7% para los hispanos y del 2,8% para los asiáticos.

El número de desempleados de larga duración —quienes llevan sin trabajo 27 semanas o más— se mantuvo en 2 millones, lo que representa el 27,6% del total de desocupados.

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El número de personas que reciben beneficios continuos por desempleo aumentó a 1.718.000 beneficiarios. (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

Por su parte, el número de personas empleadas a tiempo parcial por razones económicas subió en 339.000, hasta alcanzar los 4,8 millones: se trata de trabajadores que preferirían un empleo de tiempo completo pero ven reducidas sus horas o no encuentran ese tipo de puesto. La tasa de participación laboral se mantuvo en el 61,9%, prácticamente sin variación desde enero.