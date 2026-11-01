"Todo pasó muy rápido": la maestra que arrojó su celular al tirador de Oregón y forcejeó con él habló por primera vez

El 15 de octubre, un exalumno de 16 años ingresó a Silver Rail Elementary School, en Bend, Oregón, con una escopeta. Rompió los paneles de vidrio de una puerta exterior, avanzó hasta un aula de educación especial y abrió fuego. Murieron cuatro personas.
Lo que ocurrió en los segundos siguientes, dentro de ese salón, recién se conoció en detalle dos semanas después.
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Cassidy Schutz fue quien lo enfrentó. La especialista en aprendizaje le arrojó su celular, forcejeó con él para quitarle el arma hasta que Kaylub Giamanco, padre de dos alumnos de la escuela, entró al edificio y abatió al atacante.
El rol de la educadora en el tiroteo
El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, describió la intervención de Schutz como “heroica” durante una conferencia de prensa al día siguiente del ataque.
La acción de la especialista, aseguró el funcionario, “casi con certeza ayudó a prevenir más derramamiento de sangre”.
Al momento del tiroteo, había cuatro adultos y cinco niños en el interior del aula, de acuerdo con la policía.
El civil que entró al edificio
Giamanco tiene 36 años y es padre de dos estudiantes de Silver Rail. En una entrevista con Oregon Public Broadcasting publicada el 23 de octubre, explicó que el forcejeo entre Schutz y el atacante le dio la oportunidad de disparar sin poner en riesgo su propia vida.
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En ese momento, aún desconocía el nombre de la educadora.
Las víctimas y los heridos
El tiroteo dejó cuatro muertos: tres niños de 5, 8 y 11 años, y una maestra. Las autoridades identificaron públicamente a Rhoam Summer, de 5 años, y a Megan Lambert, de 25 años, como dos de las víctimas fatales.
Cientos de personas asistieron al funeral de Lambert días después del ataque.
Otras dos personas resultaron heridas: una niña de 7 años y Becky Drury, asistente docente de 54 años. Drury recibió disparos en los brazos y en una mano, y al 30 de octubre había atravesado su cuarta cirugía reconstructiva.
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Su esposo agradeció públicamente las muestras de apoyo a través de la página de recaudación de fondos de Drury, mientras ella continuaba su recuperación.
La propia Drury desmintió una versión que circuló en redes sociales, que aseguraba que se había interpuesto entre el tirador y uno de los alumnos.
En un comunicado del 21 de octubre, la asistente aclaró que recibió los disparos antes de tener oportunidad de actuar y que permaneció inmóvil en el suelo para sobrevivir.
La primera declaración pública
El viernes 30 de octubre, el distrito escolar Bend-La Pine Schools identificó públicamente a Schutz y difundió una declaración de su parte. Fue la primera vez que la maestra tomó la palabra tras el ataque.
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“No hay palabras para describir la profundidad de la tristeza que siento tras los eventos del 15 de octubre. Esto no es una historia. Es una tragedia horrible y desgarradora, y es nuestra vida real”, expresó en el comunicado.
“Todo pasó muy rápido, y desearía con todo lo que tengo que hubiéramos tenido más tiempo. El dolor de esta pérdida lo llevaré conmigo para siempre”, sostuvo Schutz.
Al cierre del texto, la especialista aclaró que no hará declaraciones adicionales. “Mi enfoque está en estas familias, en nuestro equipo, en nuestra escuela y en mi propia recuperación”, señaló, y solicitó que se respete su privacidad.
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El estado de la causa
Schutz no resultó herida durante el ataque, tal como confirmó la Policía de Bend en declaraciones previas a su identificación pública.
El tiroteo en Silver Rail sigue bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer un motivo ni confirmaron si existe uno.
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