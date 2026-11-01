Estados Unidos

"Todo pasó muy rápido": la maestra que arrojó su celular al tirador de Oregón y forcejeó con él habló por primera vez

Cassidy Schutz, especialista en aprendizaje de Silver Rail Elementary, fue identificada por el distrito escolar dos semanas después del ataque que dejó cuatro muertos en Bend

Una mujer de cabello rubio sonríe vestida con una camiseta deportiva de color gris con cierre frontal ante una pared clara
El ataque en una escuela primaria de Oregón dejó cuatro muertos y puso en el centro de la escena a una empleada que actuó en segundos (Bend-La Pine Schools)
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El 15 de octubre, un exalumno de 16 años ingresó a Silver Rail Elementary School, en Bend, Oregón, con una escopeta. Rompió los paneles de vidrio de una puerta exterior, avanzó hasta un aula de educación especial y abrió fuego. Murieron cuatro personas.

Lo que ocurrió en los segundos siguientes, dentro de ese salón, recién se conoció en detalle dos semanas después.

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Cassidy Schutz fue quien lo enfrentó. La especialista en aprendizaje le arrojó su celular, forcejeó con él para quitarle el arma hasta que Kaylub Giamanco, padre de dos alumnos de la escuela, entró al edificio y abatió al atacante.

La escuela primaria Silver Rail, ubicada en el sureste de Bend, fue escenario del tiroteo más letal registrado en Oregón en los últimos años (REUTERS/David Ryder)
La escuela primaria Silver Rail, ubicada en el sureste de Bend, fue escenario del tiroteo más letal registrado en Oregón en los últimos años (REUTERS/David Ryder)

El rol de la educadora en el tiroteo

El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, describió la intervención de Schutz como “heroica” durante una conferencia de prensa al día siguiente del ataque.

La acción de la especialista, aseguró el funcionario, “casi con certeza ayudó a prevenir más derramamiento de sangre”.

Al momento del tiroteo, había cuatro adultos y cinco niños en el interior del aula, de acuerdo con la policía.

Un oficial de policía uniformado habla frente a varios micrófonos en un atril de madera, delante de un fondo azul con sellos policiales
El jefe de la Policía de Bend describió la intervención de Schutz en una conferencia de prensa al día siguiente del tiroteo (USA TODAY)

El civil que entró al edificio

Giamanco tiene 36 años y es padre de dos estudiantes de Silver Rail. En una entrevista con Oregon Public Broadcasting publicada el 23 de octubre, explicó que el forcejeo entre Schutz y el atacante le dio la oportunidad de disparar sin poner en riesgo su propia vida.

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En ese momento, aún desconocía el nombre de la educadora.

OREGÓN - KAYLUB GIAMANCO
Kaylub Giamanco, padre de dos alumnos de Silver Rail, fue quien abatió al adolescente armado tras ingresar al edificio por su cuenta (Saskia Hatvany/Oregon Public Broadcasting via AP)

Las víctimas y los heridos

El tiroteo dejó cuatro muertos: tres niños de 5, 8 y 11 años, y una maestra. Las autoridades identificaron públicamente a Rhoam Summer, de 5 años, y a Megan Lambert, de 25 años, como dos de las víctimas fatales.

Cientos de personas asistieron al funeral de Lambert días después del ataque.

Tres niños de 5, 8 y 11 años y la maestra Megan Lambert, de 25, perdieron la vida en el ataque (REUTERS/David Ryder)
Tres niños de 5, 8 y 11 años y la maestra Megan Lambert, de 25, perdieron la vida en el ataque (REUTERS/David Ryder)

Otras dos personas resultaron heridas: una niña de 7 años y Becky Drury, asistente docente de 54 años. Drury recibió disparos en los brazos y en una mano, y al 30 de octubre había atravesado su cuarta cirugía reconstructiva.

Su esposo agradeció públicamente las muestras de apoyo a través de la página de recaudación de fondos de Drury, mientras ella continuaba su recuperación.

La propia Drury desmintió una versión que circuló en redes sociales, que aseguraba que se había interpuesto entre el tirador y uno de los alumnos.

En un comunicado del 21 de octubre, la asistente aclaró que recibió los disparos antes de tener oportunidad de actuar y que permaneció inmóvil en el suelo para sobrevivir.

Una mujer rubia y un hombre con barba, gafas y gorra sonríen a la cámara en un plano cercano
Becky Drury, asistente docente de 54 años, recibió disparos en los brazos y una mano, y atravesó cuatro cirugías reconstructivas tras el ataque (Will Drury/Facebook)

La primera declaración pública

El viernes 30 de octubre, el distrito escolar Bend-La Pine Schools identificó públicamente a Schutz y difundió una declaración de su parte. Fue la primera vez que la maestra tomó la palabra tras el ataque.

“No hay palabras para describir la profundidad de la tristeza que siento tras los eventos del 15 de octubre. Esto no es una historia. Es una tragedia horrible y desgarradora, y es nuestra vida real”, expresó en el comunicado.

“Todo pasó muy rápido, y desearía con todo lo que tengo que hubiéramos tenido más tiempo. El dolor de esta pérdida lo llevaré conmigo para siempre”, sostuvo Schutz.

Al cierre del texto, la especialista aclaró que no hará declaraciones adicionales. “Mi enfoque está en estas familias, en nuestro equipo, en nuestra escuela y en mi propia recuperación”, señaló, y solicitó que se respete su privacidad.

El 30 de octubre, quince días después del ataque, Schutz tomó la palabra por primera vez a través de un comunicado del distrito escolar (REUTERS/David Ryder)
El 30 de octubre, quince días después del ataque, Schutz tomó la palabra por primera vez a través de un comunicado del distrito escolar (REUTERS/David Ryder)

El estado de la causa

Schutz no resultó herida durante el ataque, tal como confirmó la Policía de Bend en declaraciones previas a su identificación pública.

El tiroteo en Silver Rail sigue bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer un motivo ni confirmaron si existe uno.

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