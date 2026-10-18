Una niña de 7 años y una maestra siguen hospitalizadas luego del tiroteo en una escuela primaria de Oregón

Un exalumno de 16 años mató a tres niños y a una docente durante un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail de Bend (REUTERS/David Ryder)

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El tiroteo ocurrió el jueves 15 de octubre cuando un exalumno de la escuela primaria Silver Rail de Bend, Oregón, irrumpió en un aula de educación especial. El agresor, identificado como Griffin J. John II de 16 años, tenía una escopeta Maverick 88 de calibre 12 y abrió fuego contra alumnos y docentes.

Según reconstruyó The Oregonian, tres niños de 5, 8 y 11 años y la maestra Megan Lambert, de 25, murieron en el ataque. El atacante fue abatido por Kaylub Giamanco, padre de dos alumnas del plantel, que ingresó al edificio con una pistola calibre 40 tras presenciar los primeros disparos desde el exterior.

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Mientras que Saylor Graham, de 7 años, y la docente Becky Drury, de 54, permanecen hospitalizadas y fuera de peligro tras el ataque.

La pequeña, que padece un trastorno genético vinculado al gen CASK, fue trasladada a un hospital de Portland en estado grave pero estable, mientras que Drury se recupera de heridas de bala en ambos brazos y espera recibir el alta en los próximos días, según sus allegados.

La alumna Saylor Graham y la profesora Becky Drury permanecen hospitalizadas y fuera de peligro tras sufrir heridas de bala (GoFoundMe/Facebook)

Saylor es una niña no verbal que se desplaza en silla de ruedas, pero que “no necesita palabras para conectar con la gente”, según Matt Sampson, director ejecutivo de Sparrow Clubs, la organización de voluntariado a la que pertenece.

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Sampson describió a la menor como una luchadora de espíritu contagioso, siempre reconocible por sus icónicos lentes de colores. Una campaña de recaudación en GoFundMe a beneficio de su familia había reunido casi USD 400.000 hasta el sábado.

La víctima más joven: un niño de 5 años

Entre los fallecidos se encuentra Rhoam Summer, de 5 años y el más pequeño de los niños asesinados. Las autoridades no revelaron públicamente los nombres de los otros dos menores asesinados hasta el momento.

Por su parte, Lambert, graduada en 2019 de la preparatoria Mountain View de Bend y en 2023 de la Universidad Estatal de Boise, había comenzado su primer empleo como profesora titular en Silver Rail apenas dos meses antes del ataque. “Este era su trabajo soñado”, indicó su familia en un comunicado leído por la vocera del Departamento de Policía de Bend, Sheila Miller.

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Sus allegados la describieron como “una persona divertida, con opiniones firmes y un corazón enorme, que siempre defendió a quienes enfrentaban dificultades o tenían alguna discapacidad”.

La maestra Megan Lambert había asumido su puesto titular en Silver Rail apenas dos meses antes del ataque (REUTERS/Rob Kerr)

Una profesora arrojó su teléfono al atacante y lo derribó antes de que lo abatieran

La secuencia del ataque duró apenas cuatro minutos. A las 12:58 de la tarde del jueves, el adolescente arrojó su escopeta por encima de la cerca perimetral de la escuela, trepó la valla y se dirigió al edificio.

El conductor de una camioneta Toyota roja que transitaba por la calle Brentwood lo confrontó verbalmente; John le disparó tres veces al vehículo, pero el conductor resultó ileso y llamó al 911.

Giamanco, que circulaba por la misma calle, presenció los disparos, estacionó en el aparcamiento de la escuela, tomó su arma —asegurada legalmente en su vehículo— y persiguió al agresor.

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John, entretanto, disparó varias veces contra las puertas dobles de vidrio junto al patio de recreo y accedió al edificio, donde ingresó directamente al aula de educación especial cerca de la entrada.

Dentro del aula, una tercera profesora —cuya identidad no fue revelada— arrojó su teléfono celular al atacante, lo derribó y forcejeó con él para arrebatarle el arma, según detalló el jefe de Policía de Bend, Mike Krantz. “Ella casi con certeza ayudó a prevenir más derramamiento de sangre”, afirmó.

Mientras la docente luchaba con el adolescente, Giamanco ingresó al aula y le disparó varias veces, con lo que lo abatió. Los primeros agentes llegaron a la escuela a la 1:02 de la tarde; el atacante ya estaba muerto. Junto a su cuerpo y en su mochila se hallaron 44 cartuchos adicionales de munición.

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Kaylub Giamanco, padre de dos alumnas, ingresó armado al plantel escolar y abatió al agresor dentro del aula (Facebook/Kaylub Giamanco)

La comunidad de Bend realizó vigilias con velas

El dolor se extendió rápidamente por Bend, una ciudad de unos 100.000 habitantes situada a unos 280 kilómetros al sureste de Portland.

Miles de personas asistieron a una primera vigilia en Drake Park la noche del jueves, y varios cientos se congregaron en una segunda ceremonia el viernes en el centro de la ciudad, organizada por Marissa Hurley y miembros del capítulo local de la organización 50501.

Hurley compró 600 velas para el evento, que se distribuyeron en la intersección de las calles Northwest Wall y Greenwood. Tras un momento de silencio, los asistentes entonaron “Amazing Grace” y otras canciones mientras se abrazaban. Sobre esto, Hurley dijo enThe Oregonian: “Me sentía realmente impotente y necesitaba hacer algo concreto”.

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David Baker-Yuill, organizador de 50501 en la región, expresó su esperanza de que los asistentes hubieran encontrado “conexión” y supieran que “no están solos en su duelo”.

Fuera de la escuela, los memoriales improvisados crecen con flores, peluches y globos. Savannah Patton, madre de dos alumnos del plantel, contó a Associated Press que Lambert había sido maestra sustituta de su hija el año anterior. Patton relató que su hija le preguntó y no supo qué responder: “Mamá, ¿por qué alguien querría llevar un arma y matarnos en la escuela?”.

Los habitantes de la ciudad de Bend celebraron vigilias comunitarias con velas para recordar a las víctimas mortales (REUTERS/David Ryder)

Oregón acumula varios tiroteos escolares mortales en tres décadas

El ataque en Silver Rail es el primer y único tiroteo masivo con víctimas mortales registrado en una escuela primaria de Oregón, según la base de datos K-12 School Shooting Database.

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Sin embargo, el estado sufrió otros episodios letales en centros educativos: en 1998, un adolescente de 15 años mató a dos compañeros e hirió a 25 en la escuela secundaria Thurston de Springfield; en 2014, otro joven de 15 años asesinó a un estudiante en Reynolds High School, en Troutdale, antes de quitarse la vida; y en 2015, un hombre de 26 años mató a nueve personas en Umpqua Community College, en Roseburg.

A escala nacional, los ataques masivos en escuelas primarias son menos frecuentes pero devastadores. En 2012, el tiroteo en Sandy Hook Elementary, en Newtown, Connecticut, dejó 20 alumnos de primer grado y seis empleados muertos. En 2022, 19 niños y dos maestras murieron en Robb Elementary, en Uvalde, Texas.

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También en 2022, el distrito escolar de Bend aprobó la compra de cerraduras de emergencia para cada aula de Silver Rail que permitían bloquear las puertas con un solo interruptor.

El distrito escolar determinó el cierre indefinido de la primaria Silver Rail y anunció refuerzo policial en los planteles vecinos (REUTERS/David Ryder)

Las clases se reanudarán el miércoles en todos los planteles del distrito excepto en Silver Rail, que permanece cerrado “hasta nuevo aviso”. Las autoridades escolares anunciaron que habría orientadores disponibles y mayor presencia policial en la zona.

A escala nacional, la base de datos K-12 School Shooting Database indica que desde el inicio de 2026 se han registrado 149 incidentes con armas de fuego en escuelas de Estados Unidos, con un saldo de 118 personas heridas o fallecidas.