Mató a un ciclista, hirió a más de 20 y huyó presuntamente intoxicado: ahora enfrenta 19 cargos penales en Carolina del Norte

Un conductor de 76 años convirtió una ruta ciclista habitual en escena de un choque con múltiples víctimas (Wake County Sheriff's Office)

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El ciclismo grupal de fin de semana es una práctica habitual en los condados al suroeste de Raleigh, Carolina Del Norte: decenas de personas se reúnen cada sábado para recorrer rutas rurales en comunidad.

El pasado 7 de noviembre, esa rutina terminó en tragedia cuando un conductor presuntamente intoxicado embistió a unos 30 integrantes del Capital Cycling Club en Optimist Farm Road, mató a uno de ellos e hirió a más de 20, informó WRAL.

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Patrick Allen Turner, de 63 años y residente de Cary, murió en el lugar. Era uno de los ciclistas que ese sábado recorría, como tantas otras veces, la ruta habitual del grupo.

Un Infiniti negro que circulaba hacia el oeste cruzó la línea central de la calzada y chocó de frente contra los ciclistas, que avanzaban en sentido contrario. El hecho ocurrió poco después de las 9:30 de la mañana, cerca de Talicud Trail, en el condado de Wake.

Patrick Allen Turner tenía 63 años y era vecino de Cary; los demás afectados fueron atendidos en al menos tres hospitales del área (WRAL)

El saldo de víctimas

El número de lesionados varió en los reportes difundidos durante la jornada. El jefe de bomberos de Holly Springs, LeRoy Smith, informó a ABC11 que siete personas sufrieron heridas graves y otras 13 tuvieron lesiones leves, para un total de 20 afectados.

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CNN, por su parte, publicó más tarde que los equipos de emergencia registraron 22 ciclistas heridos, además de Turner. Ese medio indicó que siete personas fueron trasladadas a centros regionales de trauma y que otras 15 recibieron atención hospitalaria.

Las autoridades no difundieron todavía un balance final que despeje la diferencia entre ambas cifras.

Las víctimas fueron derivadas a distintos centros de salud del área, entre ellos WakeMed Raleigh, WakeMed Cary y UNC Health Holly Springs, informó ABC11. El Servicio de Emergencias Médicas del condado de Wake dispuso un autobús para el traslado de los heridos.

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El jefe de bomberos de Holly Springs fue una de las primeras autoridades en dar cuenta del alcance del siniestro frente a las cámaras (WRAL)

La detención del conductor

Tras la colisión, el conductor no se detuvo. La Patrulla de Carreteras del Estado (PCS) informó que continuó su marcha aproximadamente 800 metros antes de salirse de la calzada y terminar en una zanja al costado de la ruta. Fue allí donde las autoridades lo localizaron y procedieron a su detención.

El conductor identificado fue Donald Robert Morris-Jones, de 76 años, residente de Apex. Según WRAL, el acusado salió tambaleándose del vehículo tras el segundo impacto.

El choque ocurrió en una ruta de dos carriles rodeada de vegetación; el Infiniti negro cruzó al carril contrario y no frenó (Google Earth)

Los cargos y la situación judicial

La fiscalía le imputó a Morris-Jones un total de 19 cargos, entre los que figuran un cargo por homicidio vehicular grave, siete por lesiones vehiculares graves, ocho por fuga del lugar de un accidente con víctimas graves o fatales, uno por conducción imprudente, uno por invasión del carril contrario y uno por conducción bajo los efectos del alcohol. La PCS detalló la lista completa en su comunicado oficial.

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Documentos judiciales obtenidos por WRAL indicaron que Morris-Jones no tenía antecedentes penales. No obstante, el tribunal lo consideró un riesgo grave para la sociedad y fijó su fianza en USD 1.000.000.

El acusado quedó detenido en el Centro de Detención del condado de Wake, con una comparecencia prevista para el 9 de noviembre.

La causa exacta de la presunta intoxicación no fue confirmada de forma oficial. Un vocero de la PCS aseguró que la agencia no puede especular al respecto, y que el informe final del choque deberá establecer si se trató de alcohol, drogas o medicación. La investigación continúa abierta.

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Detrás de sus paredes quedó detenido el hombre que, según la fiscalía, embistió al grupo, huyó y terminó en una zanja (ABC11)

La respuesta de la comunidad ciclista

La organización sin fines de lucro Bike Durham anunció una vigilia con velas para el 15 de noviembre, informó WRAL.

El homenaje formará parte de la jornada local por las personas peatones y ciclistas que murieron en siniestros viales.

Integrantes de la comunidad ciclista de la zona suspendieron una salida prevista para el día posterior al choque, tal y como publicó el medio local. La medida fue comunicada como un gesto de respeto hacia Turner y las personas que resultaron heridas.