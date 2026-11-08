Qué son los greenways y cómo serán los cuatro corredores de 70,8 kilómetros que Nueva York planifica en el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island

La ciudad inició la planificación de nuevas conexiones para peatones y ciclistas en el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.

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El Departamento de Transporte de Nueva York inició el 26 de octubre de 2026 la planificación de cuatro corredores verdes que suman 44 millas (70,8 kilómetros) en el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island. La iniciativa busca conectar barrios hoy separados por grandes avenidas, zonas industriales o tramos sin infraestructura segura para peatones y ciclistas, aunque no implica el comienzo simultáneo de las obras ni la construcción íntegra de nuevas rutas.

Los recorridos forman parte de un programa más amplio de seis corredores prioritarios y más de 40 millas de vías verdes. Las autoridades pretenden completar los planes de implementación para los seis proyectos hacia 2028, pero aún no anunciaron una fecha única de terminación ni el costo definitivo de las intervenciones.

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El corredor previsto recorrerá 24,1 kilómetros y facilitará los desplazamientos hacia Hunts Point, Soundview y Throggs Neck.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Transporte de Nueva York, el Departamento de Parques y Recreación y la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad. La etapa actual contempla consultas vecinales y estudios para definir los trazados, las conexiones urbanas y las obras necesarias en cada distrito.

Las vías verdes, conocidas como greenways, son corredores compartidos para caminar, correr, andar en bicicleta y utilizar otros medios de movilidad de baja velocidad. Pueden atravesar parques, bordear ríos y bahías, reutilizar antiguas infraestructuras ferroviarias o incorporar ciclovías protegidas, cruces señalizados y sectores de calles urbanas.

Los senderos existentes junto al río Bronx muestran el potencial de ampliar el acceso público a la costa.

Nueva York cuenta con 15 sistemas de estas características que vinculan parques, áreas recreativas, centros comerciales y zonas de empleo, de acuerdo con el NYC DOT. La nueva planificación apunta a unir tramos existentes y eliminar interrupciones que hoy obligan a peatones y ciclistas a circular junto a automóviles y camiones.

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Cuatro recorridos entre parques, costas y centros de trabajo

El proyecto de mayor extensión será el Bronx Waterfront Greenway, previsto para recorrer 24,1 kilómetros entre Randall’s Island Park y SUNY Maritime College, cerca del puente Throgs Neck. El corredor buscará mejorar los accesos a Hunts Point, Soundview y Throggs Neck, con conexiones hacia parques costeros y áreas de actividad industrial.

El proyecto Historic Brooklyn Greenway buscará completar conexiones entre Coney Island y Highland Park.

Hunts Point concentra operaciones de distribución de alimentos, transporte y logística. La planificación deberá determinar qué sectores pueden resolverse con señalización, demarcación y modificaciones menores, y cuáles demandarán obras más complejas para superar barreras creadas por avenidas, instalaciones industriales y accesos restringidos a la costa.

El Historic Brooklyn Greenway tendría 19,3 kilómetros y uniría Coney Island con Highland Park, cerca del límite con Queens. El objetivo es completar los segmentos pendientes entre Ocean Parkway y Eastern Parkway, dos avenidas vinculadas con la historia ciclista de la ciudad.

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La histórica avenida arbolada de Brooklyn es uno de los ejes existentes que la ciudad busca integrar mediante el nuevo plan

Ocean Parkway alberga una de las primeras rutas para bicicletas construidas en Estados Unidos. El plan también prevé mejorar los enlaces con Broadway Junction, uno de los principales nodos de transporte público de Brooklyn, desde donde se facilitaría el acceso a espacios verdes como Prospect Park.

En Staten Island, la propuesta contempla 16,1 kilómetros a lo largo de la costa norte, desde Goethals Bridge hasta Verrazzano-Narrows Bridge. El Staten Island Waterfront Greenway incluiría conexiones con el terminal del ferry de St. George, utilizado por residentes que se desplazan entre la isla y Manhattan.

La propuesta de 19,3 kilómetros busca conectar el sur del distrito con parques y nodos de transporte hacia el límite con Queens.

La ruta también se articularía con proyectos de recuperación costera como Tompkinsville Esplanade y New Stapleton Waterfront. Esos sectores estuvieron durante décadas ocupados por instalaciones portuarias, industriales o de transporte, y la ciudad deberá definir cómo integrar calles existentes, accesos al litoral y tramos hoy discontinuos.

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El cuarto corredor, el Southern Queens Greenway, se extendería 11,3 kilómetros entre Spring Creek Park y Brookville Park. El trazado proyectado conectaría las rutas de Jamaica Bay con parques y barrios del sudeste de Queens, donde la infraestructura ciclista es menos extensa que en otras partes de la ciudad.

El recorrido de 16,1 kilómetros conectaría el entorno de Goethals Bridge con Verrazzano-Narrows Bridge e incluiría enlaces con St. George.

Uno de los puntos bajo estudio es el acceso al aeropuerto internacional John F. Kennedy. Alrededor de 35.000 personas trabajan en JFK, según la información del NYC DOT, y una red mejor conectada podría ofrecer alternativas de movilidad a una parte de esos empleados, además de residentes y visitantes.

El proyecto será coordinado con otras obras de infraestructura que desarrolla la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en los accesos al aeropuerto. Sin embargo, todavía no existe un trazado definitivo que permita asegurar conexiones directas en bicicleta con todas las terminales.

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La planificación contempla enlaces con Tompkinsville Esplanade y New Stapleton Waterfront, dos áreas clave de la transformación costera.

Talleres vecinales y obras de distinta escala

La primera instancia de participación pública se realizará en el Bronx, donde los residentes podrán plantear problemas de movilidad, cruces peligrosos, falta de iluminación, barreras físicas y dificultades para llegar a parques o espacios recreativos. El encuentro presencial será el miércoles 4 de noviembre de 2026, de 18:00 a 20:00, en The BankNote Building, ubicado en 1231 Lafayette Avenue.

La ciudad también convocó a un taller virtual para el jueves 3 de diciembre, de 18:00 a 20:00. Las consultas en Brooklyn, Staten Island y Queens comenzarán durante 2027, antes de que se definan las intervenciones para cada corredor.

El proyecto de 11,3 kilómetros busca conectar espacios verdes del sudeste de Queens con la red de Jamaica Bay.

La elaboración de los planes cuenta con una subvención federal RAISE de USD 7,25 millones, otorgada a Nueva York en 2022. Ese financiamiento está destinado al desarrollo de la planificación y no representa el presupuesto total que requeriría construir los cuatro recorridos.

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Las mejoras de corto plazo podrán incluir señalización, pintura vial, demarcación y obras menores de concreto, cuando se identifiquen oportunidades factibles. Las intervenciones permanentes de mayor alcance requerirán inversiones de capital, diseños de ingeniería y transformaciones más complejas del espacio público.

La ciudad estudia conexiones con los barrios del sudeste de Queens y mejores alternativas de acceso al entorno del aeropuerto JFK.

La definición de cada tramo deberá compatibilizar los nuevos recorridos con el tránsito de camiones, el transporte público, la actividad industrial, los parques, los terrenos costeros y las instalaciones ya existentes.