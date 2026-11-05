El atacante que disparó y mató en una sede de Citibank apuntó a la compañía por una deuda de USD 2.500

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el momento en que Jacob Pearson irrumpió en el complejo, antes de ser detenido por un integrante del equipo de seguridad (Hillsborough County Sheriff's Office).

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Las autoridades revelaron que el hombre que protagonizó el tiroteo en el complejo de Citibank en Tampa, Florida, había amenazado a la entidad unas tres horas antes del ataque por una deuda de USD 2.500.

La investigación preliminar determinó que Jacob Pearson, de 35 años, casado y padre de un niño de 7 años, responsabilizaba al banco por esa deuda y recorrió unos 145 kilómetros desde Orlando hasta Tampa con 90 cartuchos de munición.

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En un nuevo video publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, se observa cómo el atacante embistió con su automóvil uno de los accesos al complejo de oficinas. Luego ingresó a un patio donde varios trabajadores almorzaban y disparó contra la primera persona que encontró, quien murió.

La víctima fue identificada como Leanne Selman, empleada de Citibank de 41 años, que trabajaba en el área de recursos humanos desde hacía nueve años y no tenía relación con el reclamo económico, precisó el sheriff Chad Chronister en una conferencia de prensa.

Al ingresar al edificio, John Fraley, integrante armado del equipo de seguridad de la compañía y veterano del Cuerpo de Marines, le disparó en la cafetería. El atacante murió posteriormente en un hospital.

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La investigación indicó que Pearson recorrió unos 145 kilómetros desde Orlando hasta Tampa con 90 cartuchos de munición (Captura de video: Hillsborough County Sheriff's Office).

La amenaza mencionó un rifle, un chaleco antibalas y la cancelación de una audiencia

De acuerdo con el sheriff, Pearson había recibido una citación para comparecer ante un tribunal por una deuda pendiente. A las 9 de la mañana llamó al estudio jurídico contratado por Citibank para realizar las cobranzas y exigió la cancelación de la audiencia.

Durante la llamada, amenazó: “A menos que quieran que vaya allí con mi AR-15, mi chaleco antibalas y mi locura, cancelen este caso judicial. ¿Me entienden? Solo están a una hora y tres minutos de distancia, así que lo último que quieren hacer es meterse conmigo”.

Por consiguiente, el estudio jurídico comunicó la amenaza al responsable de seguridad de la empresa, quien contactó a la Policía de Orlando, ciudad donde vivía Pearson.

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Los agentes se dirigieron a su domicilio, pero él ya se había ido. Su esposa, que colaboró con las autoridades, indicó que había salido enfurecido y que no dijo adónde se dirigía.

Jacob Pearson, de 35 años, fue identificado por las autoridades como el atacante del complejo de Citibank en Tampa (Captura de video: Hillsborough County Sheriff's Office).

Ante esta información, el jefe de seguridad de la entidad también alertó a la oficina del alguacil de Hillsborough. Un supervisor y un ayudante del sheriff llegaron al complejo pocos minutos antes del ataque.

Mientras hablaban por teléfono con el personal de seguridad para determinar su ubicación, escucharon los primeros disparos. En ese momento, el agente de seguridad alcanzó a decir “patio, patio” y cortó la comunicación.

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Por consiguiente, el supervisor se mantuvo en contacto con el centro de mando durante el ataque y proporcionó información en tiempo real sobre el recorrido del atacante y la posibilidad de que hubiera sido neutralizado.

Consultado por un periodista sobre si la compañía notificó a los empleados, Ed Skyler, responsable de Servicios Empresariales y Asuntos Públicos de Citigroup, señaló que las amenazas son frecuentes y se evalúan, pero afirmó que el protocolo no contempla alertar al personal en cada caso.

A su vez, aseguró que, tras el aviso sobre Pearson, el equipo de seguridad modificó su despliegue y coordinó acciones con las autoridades.

Pearson exigió cancelar una audiencia judicial y amenazó con acudir con un AR-15 y un chaleco antibalas (AP Photo/Chris O'Meara).

El rifle se trabó y el atacante volvió al auto para buscar una pistola

Las autoridades detallaron que el rifle de Pearson falló tras los primeros disparos. En consecuencia, regresó al vehículo, tomó una pistola y volvió hacia Selman, quien intentaba alejarse herida, y “la ejecutó”.

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Después entró a la cafetería y avanzó hacia el interior del edificio, mientras los empleados escapaban o buscaban refugio. Según el sheriff, el hombre “estaba allí con un único propósito: cazar y matar a cualquier ser humano que encontrara”.

Fraley escuchó los disparos, se resguardó en el baño de hombres y lo esperó. Al verlo acercarse, abrió fuego. Pearson respondió al fuego, pero el seguridad volvió a disparar y lo hirió cinco veces. De las 90 municiones que llevaba consigo el atacante, alcanzó a utilizar 15.

Todo ocurrió en menos de un minuto desde que ingresó al edificio. “Este héroe, este miembro del equipo de seguridad de Citibank, salvó muchas vidas ayer”, expresó Chronister.

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Leanne Selman, empleada de recursos humanos de Citibank, murió en el ataque pese a no tener relación con el reclamo económico (Captura de video: Hillsborough County Sheriff's Office).

La evacuación movilizó a 367 agentes y dejó cuatro atenciones médicas menores

Unos 367 agentes acudieron al campus para evacuar a los trabajadores y revisar el predio ante la posibilidad de que hubiera más de un tirador. Las autoridades habilitaron un punto de reunión en el estacionamiento de un hotel cercano para facilitar el contacto entre los empleados y sus familiares.

Cuatro personas recibieron atención médica durante la evacuación: por lesiones menores, una evaluación preventiva en el caso de una embarazada y dolor en el pecho. Todas fueron dadas de alta.

Skyler indicó que la empresa se concentrará en acompañar a la familia de Selman y a los trabajadores que estuvieron en el lugar. Citigroup no exigirá un regreso inmediato al campus y comunicará primero a su personal cualquier decisión sobre la reapertura.

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