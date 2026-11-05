Una empresa frutillera cerrará seis granjas en el sur de California y dejará sin empleo a 572 personas en enero

La empresa notificó al Concejo Municipal de Oxnard los cierres de granjas en cumplimiento de la ley estatal de California (REUTERS/Pilar Olivares)

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SoCal Berry Growers, uno de los principales productores de frutillas del sur de California, cerrará seis granjas y despedirá a 572 trabajadores en enero de 2027, según informaron Los Angeles Times y el Ventura County Star. Los cierres llegan en medio de pérdidas acumuladas en la industria frutillera del condado de Ventura y de un conflicto sindical que el sindicato vincula con la decisión.

La empresa notificó el 31 de octubre al Concejo Municipal de Oxnard su intención de clausurar las seis explotaciones entre el 11 y el 25 de enero, en cumplimiento de la ley estatal de California, que obliga a las compañías a avisar con al menos 60 días de anticipación si planean despedir a 50 o más trabajadores o cerrar una instalación por completo. De los 572 empleados que perderán su trabajo, 459 son cosechadores. SoCal Berry Growers no respondió a las solicitudes de comentario.

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Producción récord de frutillas con pérdidas netas en Ventura

Las seis granjas que cerrarán —Casper Ranch, Johansing Ranch, McConica Ranch, Parks Harbor Ranch, McGrath Conservancy Ranch y Teitelbaum Ranch, según informó el Ventura County Star— abastecen a Driscoll’s, el distribuidor que comercializa frutas cultivadas por productores independientes bajo contrato. Driscoll’s tampoco respondió a los pedidos de comentario.

En el condado de Ventura, el cultivo es el principal producto agrícola: en 2025, los productores obtuvieron USD 808 millones en ingresos mayoristas. Sin embargo, los costos de producción alcanzaron los USD 815 millones, lo que dejó al sector con pérdidas netas.

El condado de Ventura registró USD 808 millones en ingresos mayoristas por frutillas en 2025, pero los costos de producción alcanzaron USD 815 millones (REUTERS/Pilar Olivares)

Korinne Bell, comisaria agrícola del condado de Ventura, dijo que las cifras no la sorprendieron. “Solo se puede operar con pérdidas durante tanto tiempo”, afirmó en declaraciones al Ventura County Star. Bell también anticipó una caída en los ingresos agrícolas cuando se publique el informe de cosechas del condado correspondiente a 2026.

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Los cierres no son un fenómeno nuevo en el condado

Los cierres de granjas en la región tienen antecedentes. En 2016, la empresa Mandalay Berry Farms, con sede en Oxnard, anunció su cierre definitivo y el despido de 565 empleados. Por esa misma época, Dole clausuró una instalación de enfriamiento de frutas en la misma ciudad y redujo su presencia en el condado.

El UFW acusa a la empresa de cerrar las granjas para eludir sus obligaciones con los trabajadores sindicalizados

El cronograma de los cierres coincide con un proceso de sindicalización que afectó a la empresa a mediados de año. En julio, los empleados de SoCal Berry Growers votaron afiliarse al UFW (sigla en inglés de Trabajadores Agrícolas Unidos): poco más de la mitad de los 332 empleados elegibles firmaron tarjetas de apoyo. Fue la primera organización sindical exitosa en una granja del condado en una década, según Rob Roy, presidente de la Asociación Agrícola del Condado de Ventura (VCAA), en declaraciones al Ventura County Star.

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SoCal Berry Growers impugnó la petición de sindicalización y alegó irregularidades del UFW. El 6 de agosto, la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California rechazó los argumentos de la empresa y confirmó la validez del proceso.

El UFW acusó a SoCal Berry Growers de cerrar las granjas para evitar obligaciones legales y morales con los trabajadores sindicalizados (REUTERS/Pilar Olivares)

El sindicato acusó a SoCal Berry Growers de cerrar las granjas como represalia por el voto de los trabajadores. “En lugar de darles a los trabajadores la oportunidad de negociar un contrato justo, la dirección de SoCal ahora dice que va a cerrar, en lo que creemos es una clara violación de la ley para evadir sus obligaciones legales y morales con los trabajadores que cosechan las frutillas”, dijo el vicepresidente del UFW, Roman Pinal, en un comunicado recogido por el Ventura County Star y retomado por Los Angeles Times. “El UFW conoce estas tácticas y utilizará todas las opciones legales disponibles para defender los derechos de nuestros afiliados”, agregó.

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Roy señaló que desconoce si la sindicalización influyó en la decisión de cierre. También indicó que el sindicato no había tenido un impacto sustancial en la industria local durante los últimos 25 años, y atribuyó ese desplazamiento a mejoras en el cumplimiento legal, en los salarios y en la resolución interna de conflictos dentro de las empresas agrícolas.