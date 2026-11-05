Estados Unidos

Una de las mayores cadenas de comida rápida prueba combos económicos para captar clientes en Estados Unidos

McDonald’s ensayará ofertas durante ocho semanas en 1.900 locales y decidirá en 2027 si las amplía, ante la caída del tránsito y el encarecimiento cotidiano

Las ventas comparables de la cadena en el mercado estadounidense cayeron un 0,2 % entre julio y septiembre (REUTERS/Jordan Tovin)
Las ventas comparables de la cadena en el mercado estadounidense cayeron un 0,2 % entre julio y septiembre (REUTERS/Jordan Tovin)
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McDonald’s prueba en Estados Unidos nuevos combos económicos para recuperar el flujo de clientes que se redujo durante el tercer trimestre.

La cadena evalúa paquetes de precio fijo y combinaciones de productos que podrían incorporarse a principios de 2027, según informó la agencia Associated Press.

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La empresa no informó de forma oficial la composición ni el precio final de los combos que evalúa. Por ello, no puede confirmarse que uno de ellos incluya un McChicken con papas fritas pequeñas por USD 3,50.

No se trata todavía de un menú nacional definitivo: el formato forma parte de un ensayo de ocho semanas en 1.900 restaurantes, donde la compañía prueba distintas alternativas antes de definir la oferta que extenderá al resto del país.

McDonald’s evalúa nuevos paquetes de precio fijo durante un ensayo de ocho semanas en 1.900 restaurantes de Estados Unidos (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
McDonald’s evalúa nuevos paquetes de precio fijo durante un ensayo de ocho semanas en 1.900 restaurantes de Estados Unidos (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

La prueba apunta a recuperar clientes afectados por el costo de vida

El plan de McDonald’s responde a la caída del tránsito en sus locales estadounidenses, en un contexto de mayor costo de vida y alza de los combustibles.

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Las ventas comparables de la empresa en Estados Unidos —las de restaurantes abiertos desde hace al menos un año— retrocedieron 0,2 % entre julio y septiembre, la primera baja desde comienzos de 2025.

El resultado fue menos negativo que la disminución de 0,5 % que esperaba Wall Street. Sin embargo, reflejó una menor afluencia de consumidores.

El retroceso alcanzó a todo el segmento: el tráfico en los establecimientos de comida rápida de Estados Unidos cayó 2,6 % durante el trimestre, de acuerdo con la consultora gastronómica Revenue Management Solutions.

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Chris Kempczinski, sostuvo que cada visita debe ofrecer una ventaja clara para el consumidor.

La afluencia de consumidores a los establecimientos de comida rápida en Estados Unidos retrocedió un 2,6 % en el tercer trimestre (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
La afluencia de consumidores a los establecimientos de comida rápida en Estados Unidos retrocedió un 2,6 % en el tercer trimestre (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

“Los clientes deben ver una propuesta de valor clara y convincente cada vez que consideran McDonald’s”, afirmó en una conferencia con inversores, según recogió Associated Press.

Unos 4.000 franquiciados ya lanzaron sus propios paquetes

Mientras continúa la prueba corporativa, cerca de 4.000 franquiciados decidieron lanzar sus propias comidas combinadas sin esperar sus resultados.

Los operadores independientes controlan alrededor del 95 % de los restaurantes de McDonald’s en Estados Unidos, por lo que su participación será determinante para ampliar las promociones a escala nacional.

La compañía también reactivó ofertas regionales y nacionales en su aplicación móvil y reasignó parte de su presupuesto de publicidad para respaldar los menús de menor precio. Esas medidas contribuyeron a que las ventas comparables en el país volvieran a crecer en septiembre y octubre.

La cadena revisa su estrategia de precios bajos desde 2024

La apuesta por combos de bajo precio forma parte de los cambios que la firma aplica desde hace más de dos años para atraer a los consumidores de ingresos más bajos y competir con cadenas como Taco Bell, que ofrece diez productos por USD 3 o menos.

Cerca de 4.000 franquiciados lanzaron sus propios paquetes de comida sin esperar las definiciones corporativas de la empresa (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Cerca de 4.000 franquiciados lanzaron sus propios paquetes de comida sin esperar las definiciones corporativas de la empresa (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En junio de 2024, McDonald’s presentó su Meal Deal de USD 5. En 2025 lanzó el menú McValue y las Extra Value Meals, con un descuento anunciado del 15 % frente a la compra individual de los artículos.

En abril renovó McValue con diez opciones a USD 3 o menos, aunque Kempczinski indicó en agosto que solo el 60 % de los locales ofrecía esa versión.

El directivo reconoció que las iniciativas anteriores no habían logrado una propuesta suficientemente atractiva en los niveles de precio más bajos. “Se necesita una buena oferta de entrada, en particular para el consumidor de bajos ingresos”, señaló.

A nivel global, las ventas comparables de McDonald’s avanzaron 1,5 % en el tercer trimestre, por encima del 1,3 % que proyectaban los analistas de Wall Street.

El crecimiento en Alemania y Australia compensó la debilidad registrada en Francia, donde las protestas iniciadas en septiembre afectaron la actividad.

Los ingresos trimestrales aumentaron 1%, hasta USD 7.160 millones, por debajo de los USD 7.280 millones previstos por Wall Street.

La ganancia neta subió 9 %, a USD 2.490 millones, y el beneficio ajustado fue de USD 3,57 por acción, frente a los USD 3,38 estimados por analistas. Tras conocerse los resultados, las acciones de la empresa avanzaron más de 5 % en las operaciones de la mañana.

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