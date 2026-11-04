Una tortuga marina puso huevos en California y creó el nido más al norte registrado para su especie

Autoridades acordonaron el área del nido en Ventura para proteger los huevos durante el período de incubación, que puede durar entre 45 y 60 días (Captura de video @TheAliSteele)

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Una tortuga golfina depositó huevos el 1 de noviembre en la playa estatal San Buenaventura, en Ventura, y dejó el nido más septentrional documentado para esta especie.

La puesta, confirmada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, es la tercera anidación natural de una tortuga marina registrada en la costa oeste del país.

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El hallazgo desplaza hacia el norte el límite conocido de reproducción de la especie. Antes de las puestas detectadas este otoño en California, el nido de tortuga golfina situado más al norte se encontraba en la región occidental de Baja California Sur, México, a unos 1.127 kilómetros (700 millas) al sur del condado de Orange.

Autoridades acordonaron el área del nido en Ventura para proteger los huevos durante el período de incubación, que puede durar entre 45 y 60 días (Captura de video @TheAliSteele)

El nido de Ventura quedó entre la orilla y el paseo marítimo

La puesta se localiza en un tramo de arena entre la orilla y el paseo marítimo, cerca del muelle de Ventura. Un transeúnte avisó el 1 de noviembre a Parques Estatales de California sobre la presencia de la tortuga y del nido; la agencia comunicó el caso al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, encargado de proteger a las tortugas marinas cuando están en tierra.

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La residente Julie Scorsatto Weyers encontró los huevos el 3 de noviembre mientras caminaba por la playa. Las autoridades delimitaron el área para evitar que los visitantes alteren la puesta.

“No puedo creer que estén ahí. Simplemente no puedo creerlo. Solo quiero que saquen a los pequeños de aquí para que estén lo más seguros posible”, declaró Weyers a Los Angeles Times.

Las autoridades mantendrán la puesta en la playa durante la incubación

Por ahora, el organismo federal no prevé trasladar los huevos de San Buenaventura State Beach. Su criterio es aplicar la menor intervención posible, por lo que sus equipos y otras entidades colaboradoras protegerán y vigilarán el punto durante el período de incubación, estimado entre 45 y 60 días.

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La decisión difiere de la adoptada con las dos puestas anteriores de este otoño. Biólogos federales retiraron el 25 de septiembre más de 200 huevos de nidos localizados cerca de Seal Beach y Huntington Beach, en el condado de Orange, ante pronósticos de mareas altas y oleaje que podían inundarlos. Los trasladaron al Acuario del Pacífico, en Long Beach, donde permanecen en condiciones controladas hasta la eclosión.

La puesta hallada en la costa de California constituye el tercer caso documentado de anidación natural de tortugas marinas en la costa oeste de Estados Unidos (@TheAliSteele)

Tres puestas naturales en menos de dos meses reconfiguran el registro de la costa oeste

El primer nido de una tortuga marina documentado de forma natural en la costa oeste de Estados Unidos apareció el 16 de septiembre cerca de Surfside, en Seal Beach.

Una segunda hembra de la misma especie puso huevos tres días después, a unos 13 kilómetros (8 millas) al sur, en Huntington Beach. Las autoridades determinaron que las dos puestas correspondían a ejemplares distintos.

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El nido de Ventura se convirtió así en el tercero de esta secuencia y en el más alejado hacia el norte. La costa del Pacífico de México concentra los sitios reproductivos conocidos más próximos; allí, la temporada principal de anidación de la golfina se extiende de julio a diciembre, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

El calentamiento del océano coincide con la llegada de las golfina a California

La tortuga golfina suele reproducirse en aguas tropicales; antes de los registros en California, el nido conocido más al norte estaba en Baja California Sur, México (@TheAliSteele)

Los Angeles Times informó que una ola de calor marina extrema y un episodio intenso de El Niño elevaron la temperatura del agua frente al sur de California hasta valores más cercanos a los de las zonas habituales de anidación de la especie.

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Los especialistas aún no establecieron una causa definitiva para las puestas registradas este año fuera de su área de reproducción conocida.

La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) es una de las especies de tortugas marinas más pequeñas y se reconoce por su caparazón de forma acorazonada.

Habita aguas tropicales de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, con grandes poblaciones reproductoras en México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Aunque figura entre las tortugas marinas más abundantes, está catalogada como amenazada en Estados Unidos bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción; las poblaciones reproductoras de la costa mexicana del Pacífico tienen la categoría de en peligro de extinción.

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Las autoridades pidieron al público conservar la distancia del perímetro de protección y no interferir con el nido de Ventura mientras continúa la vigilancia de los huevos.