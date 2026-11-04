Pierden sus cocheras por una ley que busca construir más viviendas: el conflicto que afecta a inquilinos vulnerables en Los Ángeles

La reconversión de garajes en departamentos busca ampliar la oferta habitacional en Los Ángeles, pero deja en situación de vulnerabilidad la movilidad y autonomía de los inquilinos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La conversión de garajes en departamentos para aumentar la oferta de vivienda abrió un conflicto entre propietarios e inquilinos de Los Ángeles: residentes mayores y con discapacidades podrían perder cocheras incluidas en sus contratos por proyectos habilitados por la ley estatal SB 1211.

La norma, que entró en vigor en enero de 2025, facilita la construcción de unidades de vivienda accesorias —conocidas como ADU, por sus siglas en inglés— en predios multifamiliares.

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Sin embargo, también restringe la facultad de los gobiernos locales para exigir estacionamientos de reemplazo cuando una plaza se elimina para levantar una de esas viviendas.

Para quienes viven en edificios con alquiler regulado, la discusión no se limita al lugar donde dejar el auto. La cochera puede ser una condición para conservar su autonomía, asistir a tratamientos médicos o sostener un empleo.

El conflicto ya derivó en demandas contra permisos municipales y en reclamos para que se consideren las necesidades de movilidad de los afectados, informó Los Angeles Times.

El avance de la ley SB 1211 abrió una disputa legal y ética: la creación de nuevas viviendas a expensas de las plazas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad o movilidad reducida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cochera a seis metros del departamento sostiene la autonomía de Tracey Ellis

Tracey Ellis, de 70 años, reside desde 2001 en un edificio de ocho unidades próximo al Sunset Strip. Usa bastón, sufre dolor tras caminar distancias cortas y depende de su garaje, ubicado a unos seis metros de su departamento, para ir a consultas médicas y hacer las compras.

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Su propietario le comunicó que construirá un departamento de tres habitaciones sobre el área de estacionamiento. La obra dejaría a los residentes sin cocheras durante uno o dos años y existe incertidumbre sobre la disponibilidad posterior de esas plazas.

Ellis, que paga algo más de USD 1.600 mensuales, pidió una alternativa de estacionamiento acorde con sus necesidades de movilidad.

“Estacionar en esta ciudad es un salvavidas para la gente, y quitarles el estacionamiento... ¿por qué no me quitan la mitad de mi casa o departamento?”, dijo Ellis al Los Angeles Times. “Es mi libertad”.

La inquilina sostiene que no podría competir por un lugar en la calle en la congestionada zona de Hollywood, ni recorrer a pie una distancia mayor de noche o con bolsas.

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También señaló el impacto sobre otros vecinos: uno regresa tarde del trabajo, otro guarda en la cochera herramientas para su empleo y un tercero traslada a sus hijos a la escuela entre turnos laborales.

Las obras para levantar unidades accesorias (ADU) en predios multifamiliares alteran la vida cotidiana en barrios densos, donde conseguir estacionamiento en la calle resulta casi imposible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propietario, Alex Goodson, afirmó al diario que el departamento se levantará sobre las cocheras, sin ocuparlas de forma definitiva, y que las plazas se restituirán cuando concluyan los trabajos.

Añadió que toma “muy en serio las leyes de vivienda justa y discapacidad de California” y que trabaja con quienes solicitaron adaptaciones.

Ellis pidió una alternativa de estacionamiento debido a sus limitaciones de movilidad y teme tener que mudarse si el proyecto avanza.

La SB 1211 limita el requisito de estacionamiento de reemplazo para las ADU

La ley SB 1211 amplió las posibilidades de construir unidades de vivienda accesorias en lotes multifamiliares, incluso mediante la conversión de superficies consideradas no habitables, como garajes y depósitos. La legislación no define de forma precisa qué plazas de estacionamiento pueden destinarse a esos proyectos.

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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California indicó que propietarios e inquilinos deben remitirse a las reglas que rigen los contratos de alquiler para determinar el alcance de la norma. Organizaciones de residentes sostienen que solo deberían convertirse las cocheras que no estén en uso.

En barrios con alta densidad, como Koreatown, Pico-Union, Silver Lake y Hollywood, conseguir estacionamiento en la vía pública resulta difícil y hay numerosos edificios sujetos a control de alquileres.

Demandas judiciales y reclamos contractuales enfrentan a inquilinos y propietarios en Los Ángeles: la ordenanza de estabilización de alquileres choca con los permisos concedidos bajo la ley estatal SB 1211 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abogados y grupos de inquilinos advierten que retirar una plaza pactada en el contrato puede afectar de forma desproporcionada a personas de bajos ingresos, adultos mayores y habitantes con discapacidad.

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“La cantidad de casos aumenta: los vemos casi todas las semanas”, afirmó Larry Gross, director ejecutivo de la Coalition for Economic Survival, una organización que realiza clínicas sobre derechos de inquilinos. “Mucha gente no puede seguir alquilando allí sin estacionamiento”.

Matthew Lewis, director de comunicaciones de California YIMBY y copatrocinador de la ley de 2024, considera que la falta de vivienda debe tener prioridad.

En declaraciones recogidas por el medio, propuso subsidios, más plazas para personas con discapacidad y mejores servicios de transporte adaptado para mitigar las consecuencias en los residentes.

“¿Qué es más importante para los habitantes de Los Ángeles: el estacionamiento o la vivienda?”, planteó Lewis. “Los Ángeles no tiene escasez de estacionamiento. Tiene escasez de vivienda”.

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Funcionarios de planificación urbana de Los Ángeles dijeron que comprenden la situación de los inquilinos, pero señalaron que la ciudad debe aprobar los permisos porque no puede contradecir la legislación estatal.

Según explicaron, las personas que pierdan su cochera pueden tener derecho a una reducción del alquiler y, cuando proceda, solicitar una plaza adaptada en su cuadra.

El avance de las unidades de vivienda accesorias elimina de forma masiva y progresiva los garajes en predios multifamiliares de barrios de alta densidad en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una demanda en Silver Lake frenó la conversión de 20 cocheras en nueve viviendas

La controversia ya llegó a los tribunales. Una demanda presentada en representación de inquilinos de bajos ingresos de un edificio de alquiler regulado de Silver Lake cuestiona la autorización municipal para convertir 20 plazas de estacionamiento en nueve ADU. Los demandantes alegan que la ciudad alteró unilateralmente sus contratos y no valoró sus derechos.

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La abogada Sabrina Venskus, representante de los residentes, sostiene que la ordenanza local de estabilización de alquileres considera el estacionamiento como parte de la vivienda arrendada.

“Nuestra posición es que están desalojando a alguien de su vivienda de alquiler”, afirmó al Los Angeles Times. “Darles una compensación a estos inquilinos no es suficiente”.

En mayo, un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles suspendió la construcción hasta que el caso se examine de manera integral.

La oficina del abogado de la ciudad rechazó comentar el litigio; en documentos judiciales, defendió que las protecciones para inquilinos no impiden convertir estacionamientos existentes en ADU, como permite la ley estatal.

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Jacob H. Zadeh, abogado del propietario del inmueble, Lexi 26 Properties, administrado por Yousef Benpourat, argumentó que transformar estacionamientos en viviendas constituye una alternativa práctica ante la crisis habitacional.

Mientras los defensores de la ley SB 1211 priorizan mitigar el déficit habitacional de la ciudad, organizaciones civiles advierten que el costo recae sobre residentes de bajos recursos y adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dueño no figura como demandado en ese proceso. “Sí siento simpatía por los inquilinos que pierden estacionamiento”, declaró Zadeh. “Pero ¿cuál es la otra opción: demoler todo el edificio?”.

El legislador estatal Nick Schultz, demócrata de Burbank, dijo que revisará las posibles “consecuencias no previstas” de la SB 1211. “Si se utiliza como un arma para desplazar a la gente”, afirmó, “debe reconsiderarse”.

Karen Numme reclama una adaptación tras perder su garaje de forma permanente

En Silver Lake, Karen Numme, de 83 años, recibió una notificación que informa que perderá de forma permanente el garaje de su edificio para permitir la construcción de dos ADU. Tiene problemas de movilidad, vive allí desde 1995 y abona USD 1.333 al mes.

Numme demandó en septiembre a su arrendador por supuestas infracciones a las leyes californianas de vivienda justa y discapacidad, así como a normas municipales contra el acoso a inquilinos.

Los expedientes judiciales identifican al dueño como Jakobovich Holdings, cuyo representante no respondió a una solicitud de comentarios. La residente y su abogado negocian una adaptación razonable ante la pérdida de la cochera.