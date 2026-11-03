Más de 5,4 millones ya votaron en Florida y los republicanos llevan ventaja al cierre del voto anticipado

Más de 5,4 millones de ciudadanos emitieron su voto anticipado en Florida antes de la apertura de las urnas. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

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La jornada electoral del 3 de noviembre de 2026 en Florida arranca con más de 5,4 millones de ciudadanos que sufragaron de forma anticipada, una cifra que representa cerca de 40% de los 13,7 millones de electores habilitados en el estado. Para dimensionar el volumen, esos sufragios previos equivalen al 69% de toda la concurrencia registrada en las elecciones legislativas de 2022 y al 62% de la de 2018, según informaron WLRN y First Coast News.

En este primer balance sobre las elecciones en Florida, los votantes inscritos en el Partido Republicano encabezan el recuento neto con más de 2,17 millones de papeletas frente a las más de 2,03 millones del Partido Demócrata, de acuerdo con los registros de la División de Elecciones estatal que difundió el Miami Herald.

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Los electores registrados en el Partido Republicano sumaron 2,17 millones de boletas frente a las 2,03 millones del Partido Demócrata. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Estas estadísticas oficiales detallan la filiación partidaria y la modalidad que eligió cada elector, pero no revelan la preferencia individual por cada candidatura. La diferencia numérica a favor de los republicanos tampoco anticipa un resultado electoral definitivo, en especial ante la participación de más de 1,04 millones de ciudadanos sin afiliación partidaria —cifra que el Miami Herald atribuyó a la División de Elecciones estatal al 2 de noviembre— y la posibilidad de que votantes de un partido respalden a la opción rival en las urnas.

El voto anticipado en Florida achica la ventaja republicana respecto de las elecciones de 2022

El desglose del voto anticipado muestra una competencia más estrecha que en ciclos anteriores. Florida Politics informó que los republicanos construyeron una ventaja de unas 133.000 boletas en el tramo final tras revertir un liderazgo demócrata inicial de casi 8.900 votos registrado una semana antes.

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Más de un millón de ciudadanos sin afiliación partidaria participaron en las jornadas de votación previa en Florida. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Sin embargo, un análisis que publicó Tallahassee Watch News precisa que esa brecha de 2,5 puntos porcentuales entre ambos partidos en el voto previo equivale a menos de la mitad del margen de 6,7 puntos que los republicanos ostentaron en 2022. En esa comparación, los demócratas incrementaron su sufragio anticipado un 16% respecto del ciclo legislativo anterior, mientras que el avance republicano alcanzó el 5%.

La distribución por vía de sufragio también exhibe contrastes marcados. 10 Tampa Bay News informó que el Partido Demócrata concentró su fortaleza en el correo con 846.904 papeletas frente a las 690.238 de los republicanos, mientras que estos dominaron los centros de votación presencial con 1,5 millones de votos. Los demócratas lograron que el 49% de su propio censo emitiera su papeleta de forma anticipada; los republicanos activaron al 38,2% de sus afiliados, lo que deja a ese partido con una amplia reserva de electores disponibles para la jornada de hoy.

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El Partido Demócrata concentró su caudal en el voto por correo mientras los republicanos dominaron la concurrencia presencial. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

“En cada condado de este estado, los demócratas se presentan a tasas que no habíamos visto en años”, afirmó la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, en declaraciones que recogió WLRN. “Si mantenemos esa energía el día de las elecciones, creo que recuperaremos Florida.”

Byron Donalds y David Jolly disputan la gobernación de Florida con los independientes como factor clave

La batalla por la gobernación enfrenta al congresista republicano Byron Donalds con el aspirante demócrata David Jolly, un antiguo legislador republicano que abandonó su colectividad para articular una propuesta de centro. Aunque el Partido Republicano mantiene una hegemonía histórica en Florida —con control de la Legislatura desde 1996 y de la gobernación desde 1999—, una investigación de The Verge reveló que el respaldo de Donalds a los grandes centros de datos genera resistencia entre votantes conservadores rurales. Jolly capitaliza esa inquietud con una propuesta de moratoria de un año a tales proyectos.

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La encuesta de The New York Times y Siena College situó a Byron Donalds con el 48% de la preferencia frente al 44% de David Jolly. (Reuters/Associated Press)

Por su parte, FOX49 reportó que los electores independientes inclinan sus preferencias hacia el Partido Demócrata por una ventaja de más de 15 puntos porcentuales, según el investigador Sean Freeder del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de la Universidad del Norte de Florida.

“Estoy muy orgulloso de nuestros esfuerzos”, declaró Donalds en el podcast “Florida Unwired” de la News Service of Florida. “Sabemos que habrá muchos votantes que se presentarán el día de las elecciones. Muchos votantes republicanos se presentarán. Lo sabemos. Así que seguimos enfocados.”

En campaña, Jolly subrayó ante FOX 13 Tampa Bay que el 49% de los demócratas ya sufragó frente al 38% de los republicanos, y confió en el peso del voto cruzado y de los electores independientes para definir el resultado.

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Las encuestas dan ventaja a Donalds, pero la jornada electoral en Florida mantiene el resultado abierto

Los sondeos conocidos en vísperas de la elección reflejan un margen sumamente estrecho. Tallahassee Watch News consignó que la encuesta de The New York Times y Siena College, la última verificada en el período de 14 días anterior al 3 de noviembre de 2026, atribuye a Donalds el 48% de la intención de voto frente al 44% de Jolly, con un margen de error de 3,9 puntos porcentuales.

El costo de vida y los seguros de vivienda encabezaron las prioridades de la población en Florida según ABC News. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

La encuesta de Mason-Dixon para NBC 6 y Telemundo arrojó resultados similares —48% para Donalds y 41% para Jolly—, aunque con 24% de independientes aún indecisos. La cadena ABC News subrayó que las dificultades económicas cotidianas, como la escalada de los seguros de vivienda y el costo de vida, dominan las prioridades de los ciudadanos por encima de las disputas ideológicas.

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Los centros de sufragio cerrarán a las 19:00 locales y la División de Elecciones comenzará a publicar los primeros cómputos después de las 20:00 (hora del este), una vez que concluya la votación en la zona horaria central del Panhandle, según precisaron WLRN y First Coast News.