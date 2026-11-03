Cerca Trova Restaurant Group, franquiciado de Outback Steakhouse, se declaró en bancarrota

Los 61 establecimientos de Outback Steakhouse mantendrán su atención habitual en cinco estados del oeste de Estados Unidos durante el proceso judicial (Instagram: @outbackcareers).

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Cerca Trova Restaurant Group, franquiciado de Outback Steakhouse, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos y acordó vender sus activos a Bloomin’ Brands por USD 26,3 millones, salvo que surja una oferta superior durante el proceso judicial. La operación incluye 61 restaurantes ubicados en cinco estados del oeste del país.

La compañía, con sede en San Diego, informó que mantendrá los establecimientos abiertos mientras avanza con su reorganización. Bloomin’ Brands, propietaria de la marca Outback Steakhouse, actuará como postor inicial en la subasta supervisada por el tribunal, por lo que el acuerdo aún requiere aprobación judicial.

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El grupo, que llegó a operar 99 locales en 2018, atribuyó su crisis al aumento de los costos de alimentos, mano de obra y otros gastos operativos, además de la caída en el flujo de clientes desde la pandemia. Según documentos judiciales citados por Bloomberg, su deuda pasó de aproximadamente USD 269 millones a fines de 2020 a cerca de USD 449 millones.

La quiebra afecta únicamente a las unidades operadas por el franquiciado y no a los restaurantes de propiedad directa de Bloomin’ Brands. La empresa matriz señaló que no anticipa efectos inmediatos para los clientes, los empleados ni la operación cotidiana de los locales involucrados, precisó Fox Business.

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La deuda total del franquiciado pasó de unos 269 millones de dólares a fines de 2020 a cerca de 449 millones de dólares previo a la presentación judicial (Instagram: @outback).

La subasta puede dejar los 61 locales bajo control de Bloomin’ Brands

El acuerdo prevé que Bloomin’ Brands adquiera los activos de Out West Restaurant Group, entidad vinculada a Cerca Trova, por USD 26,3 millones, sujetos a ajustes y a la asunción de ciertos pasivos. Su rol como oferta inicial establece un piso a partir del cual otros interesados podrán presentar propuestas durante el proceso de quiebra.

A su vez, Bloomin’ Brands acordó aportar hasta USD 5,5 millones en financiamiento sin intereses para el deudor en posesión, con el objetivo de que la compañía pueda sostener sus operaciones durante el procedimiento. Esto se encuentra sujeto a la autorización del tribunal, reportó Fox Business.

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Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Out West prevé continuar con el funcionamiento de sus restaurantes durante todo el proceso de bancarrota. Si la oferta resulta ganadora, los restaurantes franquiciados pasarían al control de la propietaria de la marca.

Cerca Trova emplea a casi 3.700 trabajadores en California, Arizona, Colorado, Nevada y Nuevo México. La compañía fue fundada en California en 1994 para desarrollar Outback Steakhouse en ese estado, donde trabaja más de la mitad de su plantilla.

Por su parte, a junio de este año, Outback Steakhouse contaba con 659 restaurantes: Bloomin’ Brands era propietaria y operadora de 544, mientras que los restantes estaban en manos de franquiciados, según los documentos del caso citados por Bloomberg.

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Bloomin' Brands acordó aportar hasta 5,5 millones de dólares en financiamiento sin intereses para sostener la actividad comercial de los locales durante el proceso judicial (Instagram: @bwhardware).

El alza salarial en California y los alimentos presionaron las cuentas

La empresa señaló en sus presentaciones judiciales que los aumentos de los salarios mínimos estatales y locales en California elevaron sus costos laborales.

En declaraciones recogidas por Bloomberg, el director ejecutivo, David Goronkin, explicó que, hacia 2026, confluyeron varios factores: “La afluencia de clientes y los ingresos continuaron disminuyendo, mientras que los costos de los alimentos, la mano de obra y otros gastos operativos siguieron aumentando”.

Entre las presiones mencionadas se encuentra el precio de la carne vacuna que, según la compañía, aumentó entre un 15% y un 20% en 2022 y, desde entonces, registró subas anuales de hasta el 5%.

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El grupo también atribuyó sus dificultades a los cambios en los hábitos de consumo posteriores a la pandemia, en un contexto en el que los estadounidenses comen fuera de casa con menor frecuencia.