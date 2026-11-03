Una casa fue arrastrada por las inundaciones en Colorado y chocó contra un puente: el video del momento

Las inundaciones en Pagosa Springs arrastraron una vivienda por la crecida del río San Juan el lunes 2 de noviembre. La estructura impactó contra un puente y se desintegró, mientras regían evacuaciones en sectores de la localidad (Video: @Arab_Storms)

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Una casa fue arrastrada por las inundaciones en Colorado y chocó contra un puente sobre el río San Juan, en Pagosa Springs, el lunes 2 de noviembre de 2026.

Un video difundido por KRDO muestra a la vivienda avanzando sin control por la corriente hasta impactar contra una pasarela peatonal y desintegrarse.

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La grabación, publicada en Instagram por la cuenta @bendozier, permite ver cómo el caudal eleva y desplaza la estructura completa río abajo.

Tras el choque, la construcción se parte y sus restos quedan a merced del agua. El episodio ocurrió durante una nueva crecida que provocó evacuaciones, rescates y cortes de rutas en el condado de Archuleta.

La fuerza del agua avanzó por el cauce del río San Juan durante las inundaciones en Colorado y llevó consigo una casa, que terminó destruida tras golpearse con una pasarela (Video: @bendozier)

El video registró el recorrido de la vivienda hasta el impacto contra la pasarela

Las imágenes sitúan el hecho en el tramo urbano del río San Juan, que atravesó Pagosa Springs con un caudal excepcional después de varios días de lluvias y alertas por inundación.

La casa había sido arrancada de su ubicación antes de llegar al puente peatonal, según la secuencia audiovisual citada por KRDO.

El impacto destruyó tanto la vivienda como la pasarela contra la que colisionó. En el mismo sector, la crecida erosionó los cimientos del Museo de Historia de Pagosa Springs y dejó parte del edificio al borde del cauce, de acuerdo con Colorado Public Radio.

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Una vivienda es arrastrada por la crecida del río San Juan en Pagosa Springs, Colorado, antes de chocar contra una pasarela peatonal (Captura de video)

El San Juan quedó cerca de su récord histórico en Pagosa Springs

El nivel del río alcanzó 5,12 metros —16,8 pies— el domingo por la noche, cerca de la máxima histórica de aproximadamente 5,43 metros registrada en 1911.

La previsión inicial advertía que el caudal podía superar los 6 metros, lo que llevó a las autoridades a describir la situación como potencialmente catastrófica.

Las órdenes obligatorias de evacuación abarcaron zonas bajas próximas al San Juan y a los ríos Rio Blanco, Navajo y Piedra.

La oficina del alguacil del condado de Archuleta pidió a quienes no pudieran salir que permanecieran resguardados, mientras la Guardia Nacional realizó controles puerta a puerta y colaboró con los traslados.

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La portavoz del condado, Vicki Shaffer, explicó que el agua seguiría elevada durante el lunes porque el suelo ya estaba saturado y la escorrentía tenía pocas vías de salida.

El caudal del río San Juan desplazó una casa completa durante las inundaciones que afectaron al condado de Archuleta (Captura de video)

Las precipitaciones se sumaron a una primera ronda de inundaciones que había afectado al suroeste de Colorado poco más de una semana antes.

Los cortes de rutas y los rescates continuaron tras la crecida

La inundación dañó caminos, puentes, servicios de telefonía y comunicaciones en Pagosa Springs. La carretera federal 160 de Estados Unidos fue cerrada en los accesos a la localidad, mientras los equipos evaluaban los daños en un puente sobre el río Piedra. También permaneció clausurada la carretera estatal 151 cerca de Chimney Rock.

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Las autoridades informaron que varias personas fueron rescatadas en la región, algunas con helicópteros, y continuaban las búsquedas de posibles damnificados aislados.

El diario The Denver Post informó que el agua descendía el lunes, aunque el río seguía en nivel de inundación y las órdenes de evacuación continuaban vigentes.

La casa que terminó contra el puente se convirtió en una de las imágenes más visibles de la emergencia. El registro muestra el efecto de la fuerza del agua de inundación sobre las estructuras ubicadas junto al río, mientras el condado avanzaba con la evaluación de daños y las tareas de recuperación.

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La estructura avanzó sin control por el cauce y se desintegró al impactar contra un puente peatonal (Captura de video)

Las tormentas del Pacífico saturaron los suelos del suroeste de Estados Unidos

La crecida que arrastró la casa en Colorado se produjo en el marco de un episodio de lluvias que afectó a Arizona, Nuevo México y otros sectores del suroeste de Estados Unidos.

Las lluvias intensas de comienzos de noviembre elevaron el riesgo de inundaciones repentinas en la región, en un contexto de suelos ya saturados por precipitaciones previas.

Las precipitaciones llegaron después de una ronda anterior de temporal que ya había dejado el terreno sin capacidad para absorber agua. Esa combinación elevó la escorrentía y aceleró los desbordamientos de ríos y arroyos.

Aaron Hardin, meteorólogo del organismo en Tucson, señaló a The Associated Press que algunas zonas recibieron en pocos días un volumen equivalente a dos o tres meses de lluvia.

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En Pagosa Springs, las autoridades habilitaron un refugio en una iglesia para los habitantes de sectores bajos cercanos a los ríos San Juan, Río Blanco, Navajo y Piedra.

Las lluvias intensas elevaron el nivel del río San Juan a 5,12 metros, cerca de su récord histórico en Pagosa Springs (REUTERS/Emilija Jefremova)

También advirtieron que los equipos de emergencia podían tener capacidad limitada durante los momentos de mayor intensidad del temporal, por lo que pidieron no demorar las salidas ordenadas.

El riesgo no se limitó a las viviendas situadas junto a los cursos de agua. La oficina del alguacil alertó sobre la contaminación del San Juan luego de un vertido de aguas residuales y recomendó evitar el contacto con el río. La medida se sumó al cierre de accesos y a la suspensión de la circulación en las áreas afectadas.

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La emergencia se extendió hacia el oeste de la localidad. En el condado de La Plata, las autoridades cerraron todas las carreteras públicas por las inundaciones, mientras que Durango dispuso evacuaciones preventivas ante el aumento del caudal del río Animas.

Restos de la vivienda quedaron en el agua después del impacto contra la pasarela durante la emergencia en Colorado (Captura de video)

En Arizona, los operativos incluyeron rescates aéreos y despliegues con embarcaciones para asistir a personas aisladas por el agua.

Hasta la información disponible el lunes, las autoridades no habían confirmado heridos ni fallecidos vinculados a la inundación en Pagosa Springs.

Los equipos continuaban con las inspecciones de viviendas, puentes y rutas para determinar el alcance de los daños una vez que descendiera el nivel del río San Juan.

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