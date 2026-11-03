Las inundaciones golpean Florida: cientos de autos quedaron varados y trasladaron centros de votación por el agua

Un autobús escolar amarillo avanza por una calle residencial cubierta por una acumulación de agua durante un temporal de lluvia. En la intersección señalizada con el cartel de Coleman Avenue se aprecian otros vehículos afectados, entre ellos una camioneta blanca con parte de la carrocería sumergida en la corriente (Facebook: Tina Gamez-Elieson)

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Lluvias que meteorólogos describieron como “cercanas a históricas” anegaron el sur de Florida el 2 y 3 de noviembre de 2026. Las inundaciones dejaron calles bajo el agua, cientos de vehículos atrapados y al menos una muerte, según confirmaron autoridades locales. La División de Elecciones del estado informó que ocho condados debieron reubicar 30 recintos electorales el día de los comicios.

Las precipitaciones comenzaron el lunes 2 de noviembre y descargaron entre 38 y 51 centímetros (15 y 20 pulgadas) en 36 horas en el condado de Brevard, en la costa atlántica central. En Sunrise, dentro del condado de Broward, los registros alcanzaron entre 18 y 23 centímetros en 24 horas, con tasas de entre 5 y 7 centímetros por hora que superaron la capacidad de los sistemas de drenaje.

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La causa meteorológica fue una zona de baja presión en niveles altos de la atmósfera que se desplazaba hacia el suroeste de Florida, sobre el este del Golfo de México. El sistema atrajo humedad tropical profunda desde el Atlántico mientras los vientos persistentes del litoral sumaban más vapor de agua a la atmósfera.

Un factor adicional fue el fenómeno conocido como “entrenamiento” de tormentas: en lugar de desplazarse, varios sistemas convectivos se regeneraron repetidamente sobre los mismos vecindarios, lo que disparó los totales acumulados de lluvia en áreas específicas mientras comunidades cercanas recibían cantidades mucho menores.

El Amerant Bank Arena, rodeado de agua tras el partido de los Panthers

La noche del lunes 2 de noviembre, cientos de fanáticos de los Florida Panthers salieron del Amerant Bank Arena de Sunrise para encontrar el estacionamiento cubierto por agua a la altura de las rodillas. Muchos optaron por dejar sus autos y regresar al día siguiente. Otros intentaron salir y quedaron varados.

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“Cuando llegamos, llovía y había quizás un par de centímetros en el suelo. Cuando salimos, el agua me llegaba casi a las rodillas”, contó un asistente identificado como Kenny al canal WSVN-7. Kenny intentó usar terreno elevado para salir del estacionamiento: “Parecía una superficie plana. Había autos varados más adelante y pensé en saltarme el cordón. De repente, estaba hasta la mitad en el lago”.

El usuario acompañó el video con el siguiente comentario: Dejar el Amerant Bank Arena ayer ciertamente no fue ideal (X/@DavidA925)

Amy Przybylsky, otra fanática, estacionó en el centro comercial Sawgrass Mills, frente al estadio. Intentó mover el auto y cayó en una zanja que no podía ver bajo el agua. “El agua era tan profunda que pensé: ‘Acá debe haber caimanes, mejor no sigo’”, dijo, según WSVN-7. Una familia que pasaba en una camioneta la rescató.

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La Policía y los Bomberos de Sunrise recibieron al menos 30 llamados de auxilio durante la noche. Las imágenes aéreas del día siguiente mostraron cientos de vehículos todavía varados en los estacionamientos del arena y del Sawgrass Mills, varios de ellos hundidos en zanjas. El mall abrió recién a las 14:00 del martes. La Policía de Palm Bay, en el condado de Brevard, confirmó la muerte de un hombre identificado como Joshua Bennett, cuyo cuerpo fue hallado en una zona inundada de la ciudad.

Las lluvias más extremas en Brevard

El volumen de agua en el condado de Brevard superó la capacidad de la red de drenaje pluvial y requirió transportes especiales de rescate (WESH 2 News)

En Brevard, residentes describieron escenas similares a las de un huracán. “Estamos recibiendo la misma cantidad de agua que durante un huracán”, dijo Kevin Eggert, vecino de Palm Bay, según ClickOrlando. El sheriff del condado, Wayne Ivey, confirmó que algunas personas quedaron atrapadas en sus casas y en sus vehículos, y que las autoridades debieron usar vehículos de mayor altura para llegar a las zonas afectadas. “En algunas áreas, el agua subió demasiado para cualquier tipo de tráfico accesible”, declaró.

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El director de gestión de emergencias del condado, John Scott, explicó que el volumen de agua superó lo que cualquier sistema de drenaje podría manejar: “Es tanta agua en tan poco tiempo que nuestra red de aguas pluviales, por más robusta que sea, no puede mover esa cantidad”. Las autoridades también advirtieron sobre daños en la infraestructura vial bajo el agua y la caída de árboles por suelo saturado, con riesgo de derribar líneas eléctricas. Las precipitaciones en Brevard, según estimaciones meteorológicas, superaron en algunas áreas el umbral de recurrencia de 1 en 1.000 años. Las registradas en Sunrise, en cambio, se ubicaron en un rango de entre 1 en 50 y 1 en 75 años.

30 recintos electorales reubicados en ocho condados por las inundaciones

El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en siete condados —Brevard, DeSoto, Hardee, Highlands, Indian River, Martin y St. Lucie— e incluyó en la orden una disposición que permite a los supervisores de elecciones locales designar nuevos centros de votación cuando los originales resulten inaccesibles o inseguros. La División de Elecciones del estado alertó que los funcionarios de Brevard, Broward, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie trasladaron 30 recintos de 21 sitios originales.

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Los condados más afectados fueron Brevard, con seis sitios reubicados, y St. Lucie, con siete. En Broward, el Precinto T018 se trasladó del Paradise Village Clubhouse, en Davie, al Tree Tops Park; el Precinto E010 pasó del Mullins Park-Sartory Senior Center al Mullins Hall de Coral Springs. En Palm Beach, tres precintos también cambiaron de sede.

Un problema técnico en el sistema de asignación de boletas afectó las primeras horas de la jornada electoral en el condado de Broward (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

La situación generó confusión entre los votantes. Lori Soucier, residente de Paradise Village, contó a CBS Miami que varios vecinos, incluyendo su hija, quedaron atrapados en sus casas por el agua. “Nadie puede salir a votar hoy. A menos que tengas una Jeep o una camioneta, no podés salir”, dijo. Soucier agregó que no recibió ninguna alerta: “Tuve que buscar en Google, porque no había carteles. Fui a cuatro sitios distintos antes de encontrar dónde votar”.

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Otros votantes sí recibieron mensajes de texto con la nueva ubicación. Tom Latesta llegó al Tree Tops Park tras ser notificado y dijo a CBS Miami: “Nos avisaron, nos mandaron un mensaje”. Las autoridades electorales de Miami-Dade, Broward y Monroe mantuvieron las urnas abiertas hasta las 19:00 e instruyeron a los votantes a verificar su precinto en el sitio web de su supervisor de elecciones antes de salir.

Además de las inundaciones, un problema técnico afectó el voto matutino durante las primeras horas en Broward. El sistema diseñado para garantizar que cada elector reciba la boleta correcta falló durante las primeras horas, lo que generó preocupación entre algunos votantes que temían haber recibido la boleta equivocada. Las autoridades confirmaron que eso no ocurrió y que el sistema fue restablecido. Para las 10:00, se habían emitido 45.000 votos en Broward.

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Florida no es ajena a este tipo de alteraciones electorales. DeSantis emitió órdenes similares en 2024 tras los huracanes Helene y Milton, y en 2022 después del huracán Ian. En todos esos casos, sin embargo, los eventos ocurrieron con más margen de tiempo antes de la jornada electoral. Las lluvias de esta semana dejaron a funcionarios y votantes apenas horas para adaptarse a los cambios.