"Probablemente sabía que iba a morir": el jefe de la NASA defendió a la copiloto del Learjet que cayó en Florida y mató a nueve personas

Las últimas palabras desde la cabina quedaron grabadas para siempre

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El domingo 1 de noviembre, un Learjet 60 privado en ruta de Austin, Texas, a las Bahamas cayó sobre la localidad de Greenacres, en Palm Beach County, Florida, y mató a las nueve personas a bordo.

El impacto generó una bola de fuego, destruyó vehículos, cortó el suministro eléctrico y desplazó a unas 600 personas de hogares móviles cercanos.

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Una persona en tierra sufrió una lesión en una pierna, aunque no hubo muertos fuera de la aeronave, tal como informó CBS News.

El avión tocó tierra en una zona residencial y lo que siguió quedó registrado en videos de vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar (Aki Kuusisto/via REUTERS )

Quién era la joven que tripulaba la aeronave

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años y oriunda de Boca Raton, era la segunda al mando del vuelo.

Había obtenido su licencia de piloto privado a los 17 años, cuando todavía cursaba la secundaria en la West Boca Raton High School, y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial al momento del accidente. El capitán fue identificado por CBS News como Jeffrey Gregory, de 55 años.

El audio de las últimas comunicaciones, difundido por LiveATC, mostró a Filgueiras en contacto con el control de tráfico aéreo hasta los instantes previos al impacto.

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En las grabaciones, la tripulación reportó que “manejaba el hielo”, que atravesaba “turbulencia moderada” y que buscaba “mejores altitudes”.

Ese audio desató en redes sociales una ola de críticas que cuestionaban la experiencia y las decisiones de la joven piloto. “Eso es lo que más me perturba”, escribió Jared Isaacman, administrador de la NASA, en respuesta a esos comentarios.

Nathalia soñaba con ser piloto de aerolínea desde los 12 años (Redes sociales)

La respuesta del jefe de la NASA

Como copiloto, tenía plena autoridad para señalar errores como parte de una buena gestión de recursos de la tripulación. “Estaba haciendo su trabajo, comunicándose con el control de tráfico aéreo hasta el final, en una situación aterradora”, aseguró Isaacman, quien aclaró que hablaba en carácter personal.

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“Probablemente sabía, antes de muchas de esas llamadas, que iba a morir”, escribió. Dijo haber escuchado llamadas finales de amigos y de pilotos militares con miles de horas en aviones de combate, todas igual de desgarradoras: quienes las hacen saben que el final se acerca.

Isaacman también rechazó las teorías que circularon en las redes sobre ataques con misiles o sobre presuntos criterios de diversidad en la contratación. “Me sentí obligado a publicar esto después de ver los comentarios sobre el accidente del Lear 60, desde ataques de misiles hasta DEI, pasando por las críticas a las últimas llamadas de esta pobre mujer”, afirmó.

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No habló como jefe de la NASA, sino como alguien que conoce de cerca lo que significa estar en una cabina cuando todo sale mal (REUTERS/Kylie Cooper)

El contexto del sector aéreo

Isaacman también explicó una práctica habitual del sector. Las empresas de aviación chárter contratan con frecuencia a pilotos comerciales al inicio de sus carreras para que ganen experiencia junto a un capitán con la certificación de Airline Transport Pilot (ATP), antes de pasar a las aerolíneas comerciales.

Filgueiras habría contado con toda la formación, las habilitaciones y las verificaciones que exige la Administración Federal de Aviación (FAA), sostuvo Isaacman.

“No saben el historial de mantenimiento de la aeronave, si hubo una falla estructural, si esa falla fue inducida por turbulencia, exceso de velocidad o pérdida de control, ni todo lo que ocurría en esa cabina”, escribió.

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Pidió dejar que los investigadores hagan su trabajo: “Dejen que la gente investigue, aprenda y comparta los hechos”.

Detrás de la polémica había un dato que pocos conocen: así es como funciona la cadena de formación de los pilotos comerciales en Estados Unidos (REUTERS/Giogio Viera)

Qué encontraron los investigadores hasta ahora

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) envió un equipo de especialistas al lugar del accidente. El miembro del organismo Thomas Chapman ofreció los primeros datos en una conferencia de prensa el lunes 2 de noviembre.

La tripulación había reportado una temperatura exterior de -47 ℃ (-53 ℉) y turbulencia moderada con desviaciones de altitud de unos 213 metros (700 pies). Menos de 30 segundos después de pedir ascender a 11.277 metros (37.000 pies), la aeronave inició su descenso.

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La última transmisión inteligible describió una “condición de exceso de velocidad” durante la caída.

Champan, el representante del NTSB, fue el encargado de poner los primeros números sobre la mesa en una investigación que, advirtió, recién comienza (Captura de video NTSB)

Los datos de seguimiento de vuelo, citados por CBS News, mostraron que la aeronave perdió altitud desde unos 2.740 metros (9.000 pies) a una velocidad de descenso superior a los 9.750 metros por minuto (32.000 pies por minuto).

Chapman confirmó además que hay indicios de que el avión comenzó a desintegrarse antes del impacto con el suelo, y que partes de la estructura podrían hallarse fuera del sitio de impacto.

La zona de Palm Beach County atravesaba tormentas generalizadas ese domingo, con lluvia intensa, visibilidad reducida y turbulencia moderada, según datos de aviación meteorológica. “Las condiciones climáticas son un factor central de la investigación”, afirmó Chapman en la conferencia del lunes, de acuerdo con USA Today.

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El NTSB y la FAA llevan adelante la investigación de manera conjunta. El martes 3 de noviembre, el organismo celebró una segunda conferencia de prensa en West Palm Beach con nuevas actualizaciones del caso.