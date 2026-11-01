Palm Beach se consolida como el refugio de los más ricos de Estados Unidos frente a Nueva York

Florida sumó 47 multimillonarios desde 2022 y quedó a 15 personas de alcanzar a Nueva York en el ranking nacional (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

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Palm Beach se afianza como uno de los destinos elegidos por las mayores fortunas de Estados Unidos. El avance de Florida, que ya reúne a 138 multimillonarios —personas con patrimonios de al menos USD 1.000 millones—, acerca al estado a Nueva York en el ranking nacional y refleja una mudanza impulsada por la presión tributaria, el clima y una oferta de servicios orientada a residentes de altos ingresos.

California mantiene el primer lugar, con 255 multimillonarios residentes. Nueva York ocupa el segundo puesto con 153 y Florida quedó a 15 de alcanzarlo, según los datos de Forbes citados por Fox News Digital. El estado sumó 47 residentes de esa categoría desde 2022, cuando contabilizaba 91.

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El crecimiento convierte a Palm Beach en una pieza central de la competencia entre estados por contribuyentes de ingresos elevados.

La localidad combina la ausencia de impuesto estatal sobre la renta en Florida con un mercado de viviendas de lujo, colegios privados, atención médica especializada, restaurantes y vida nocturna.

Palm Beach atrae a contribuyentes de altos ingresos gracias a la ausencia de impuesto estatal sobre la renta en Florida (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Florida redujo a 15 la distancia con Nueva York en el número de multimillonarios

La agente inmobiliaria Margit Brandt, especializada en propiedades de lujo, afirmó que el flujo de grandes patrimonios hacia Florida atraviesa un momento sin precedentes y anticipó que continuará.

“Hemos visto más movimiento que nunca de multimillonarios que llegan a Florida, y anticipamos que seguirá”, dijo a Fox News Digital.

Brandt trabaja en una firma que concentra cerca del 30 % de las propiedades publicadas en Palm Beach y participa en la comercialización de residencias frente al mar.

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Para la corredora, la menor carga tributaria es el principal incentivo para quienes se trasladan, aunque sostuvo que la zona ofrece atributos que la distinguen dentro del estado.

La expansión de los servicios sanitarios de alta gama forma parte de esa oferta. Brandt señaló la llegada de la Cleveland Clinic a la zona como un factor que elevó las alternativas de atención médica. También mencionó la incorporación del Hotel Vineta por parte del equipo responsable del Hotel du Cap-Eden-Roc.

“Cuando se combina una buena atención médica y buenas escuelas con la mejor vida nocturna y hospitalidad, es un lugar de llegada obvio para muchas de estas personas”, afirmó Brandt al medio estadounidense.

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La ciudad de Nueva York registró una pérdida neta de cerca de 114.000 residentes frente a otros estados durante 2025 (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Palm Beach combina baja carga impositiva con servicios para patrimonios elevados

La preferencia por Palm Beach se inscribe en una disputa más amplia entre jurisdicciones por residentes con mayor capacidad contributiva.

Mientras Florida atrae nuevos patrimonios, Nueva York volvió a registrar una salida neta de población hacia otros estados, un movimiento que inquieta por su posible impacto sobre la recaudación.

La ciudad de Nueva York perdió cerca de 114.000 residentes más de los que recibió desde otros puntos de Estados Unidos durante 2025, de acuerdo con un análisis de la Citizens Budget Commission.

El saldo negativo llegó después de dos años de crecimiento demográfico significativo, impulsado en buena medida por la migración internacional, y reavivó el debate sobre la marcha de hogares de altos ingresos.

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La gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, pidió a los contribuyentes más ricos que permanezcan en el estado o regresen.

La gobernadora Kathy Hochul advirtió que la partida de los contribuyentes más ricos compromete el financiamiento de programas sociales en Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)

La mandataria ha advertido que una reducción de esos ingresos tributarios puede afectar el financiamiento de programas sociales.

Hochul también reconoció que Nueva York compite con territorios de menor presión fiscal y se refirió al interés de firmas de Wall Street por Texas.

En ese escenario, Florida busca captar residentes que priorizan impuestos más bajos sin renunciar a servicios asociados a un alto nivel de consumo.

La salida neta de residentes reavivó el debate fiscal en Nueva York

Brandt, que creció en Nueva York, contrastó la ciudad actual con sus recuerdos de la década de 1990, cuando Rudy Giuliani era alcalde. La agente vinculó aquella etapa con la limpieza urbana, la seguridad y la calidad de vida.

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En declaraciones a Fox News Digital, la corredora cuestionó a las administraciones posteriores y calificó la combinación de las gestiones del exalcalde Bill de Blasio y del alcalde Zohran Mamdani como “un desastre total”. Se trata de una valoración personal de Brandt, no de un dato verificable sobre la gestión municipal.

Según el medio, representantes de Hochul, Mamdani y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La diferencia de apenas 15 multimillonarios entre Florida y Nueva York deja a Palm Beach y al resto del estado en posición de disputar el segundo lugar nacional en los próximos registros de Forbes.

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