Qué playas de Long Beach permanecen cerradas tras la rotura de una tubería de desechos

Las autoridades de Long Beach cerraron 9,7 kilómetros de costa y áreas recreativas debido al vertido de aguas residuales en el océano (REUTERS/Daniel Cole)

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Todas las playas y demás aguas recreativas de Long Beach permanecen cerradas al público tras la rotura de una tubería principal de alcantarillado que descargó aproximadamente 53.000 litros de aguas residuales en el océano. La orden incluye las zonas abiertas al baño en la costa, la bahía y las lagunas de la ciudad.

La restricción fue dictada el sábado por el director de Salud de Long Beach, Cliff Okada, después de que el vertido planteara un riesgo para la calidad del agua.

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Según informó Los Angeles Times, el cierre seguirá vigente hasta que los análisis confirmen que el agua cumple los estándares estatales para uso recreativo.

Por ahora, las autoridades no delimitaron tramos específicos que puedan reabrir antes que otros. Por lo tanto, la prohibición alcanza los 9,7 kilómetros de playas públicas de la ciudad y todas las áreas costeras bajo la orden sanitaria.

Los equipos de emergencia recuperaron 56.800 litros de aguas residuales de los 110.000 litros liberados durante la avería (REUTERS/Daniel Cole)

El cierre abarca playas, zonas de baño de la bahía y lagunas

La medida impide ingresar al agua en las playas de Long Beach, así como en las zonas de baño de la bahía y las lagunas.

Los cierres de todo el litoral son poco habituales y, por lo general, se reservan para episodios que pueden contaminar el agua, como averías en sistemas de aguas residuales, consecuencias de incendios o fenómenos meteorológicos peligrosos.

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Son más frecuentes las advertencias limitadas a sectores concretos por presencia de bacterias o las emitidas después de lluvias, cuando la escorrentía puede transportar contaminantes al mar. En este caso, la ciudad optó por una orden general debido al volumen del vertido y a su llegada al océano.

La rotura ocurrió el viernes cerca de Livingston Drive y 2nd Street

El derrame comenzó alrededor de las 18:30 del viernes, en las inmediaciones de Livingston Drive y 2nd Street. La avería afectó una tubería de impulsión, un conducto presurizado que permite transportar aguas residuales en zonas planas o en pendientes ascendentes.

El Departamento de Servicios Públicos de Long Beach estimó que la falla liberó unos 110.000 litros de aguas residuales, equivalentes a 29.000 galones.

La ciudad instaló una línea alternativa para desviar el flujo y contrató a la empresa de respuesta a emergencias Ocean Blue para apoyar las tareas de limpieza.

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De esa cantidad, los equipos lograron recuperar cerca de 56.800 litros. El resto, unos 53.000 litros, llegó al océano, mientras continúan las reparaciones de la tubería dañada.

La administración municipal adoptó una clausura general de las playas debido al volumen del derrame que alcanzó el mar (REUTERS/Dan Levine)

Los análisis comenzarán el lunes y definirán la reapertura

La normativa de California obliga a cerrar temporalmente las playas y colocar avisos cuando se producen vertidos de este tipo.

Las autoridades tomarán muestras a partir del lunes, una vez consideradas las lluvias previstas para el fin de semana, y mantendrán los controles durante el tiempo que resulte necesario.

La reapertura dependerá de que las muestras cumplan los requisitos estatales de calidad para aguas recreativas.

Hasta entonces, la recomendación para residentes y visitantes es no entrar al agua en ninguna de las áreas incluidas en el cierre.

El Condado de Los Ángeles emitió advertencias sanitarias por niveles de bacterias en Dockweiler State Beach, Mother’s Beach y el muelle de Santa Mónica (REUTERS/Daniel Cole)

Otras playas del condado mantienen advertencias por bacterias

Por separado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles aconsejó el viernes evitar nadar, practicar surf o jugar en el océano cerca de Ballona Creek, en Dockweiler State Beach; Mother’s Beach, en Marina del Rey; y los alrededores del muelle de Santa Mónica. En esos puntos, las mediciones detectaron niveles de bacterias por encima de los parámetros sanitarios.

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El organismo retiró, en cambio, las advertencias que regían en Malibu Point y Surfrider Beach, cerca de Malibu Tower 3, y en Avalon Beach, al oeste del muelle de la isla de Catalina.