Estados Unidos

Lindsay Clancy regresa a la corte de Massachusetts mientras se define si habrá un segundo juicio

El tribunal de Plymouth evalúa el pedido para desestimar los cargos por el triple homicidio de Duxbury en 2023 o fijar fecha para otro proceso penal

Lindsay Clancy comparece ante el tribunal del condado de Plymouth para definir si enfrenta un segundo juicio o si desestiman los cargos por la muerte de sus tres hijos. (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)
Lindsay Clancy comparece ante el tribunal del condado de Plymouth para definir si enfrenta un segundo juicio o si desestiman los cargos por la muerte de sus tres hijos. (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)
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Lindsay Clancy, de 36 años, comparecerá este lunes ante el tribunal superior del condado de Plymouth, en Massachusetts, para una audiencia que puede definir si enfrenta un segundo juicio por las muertes de sus tres hijos en 2023 o si los cargos son desestimados. El juez William Sullivan debe resolver una moción de la defensa que, de prosperar, cerraría el caso en forma definitiva. Sus abogadas civiles dijeron a CBS News que Clancy lleva más de tres años bajo vigilancia permanente por riesgo de suicidio y teme volver a ser juzgada en esta audiencia.

El proceso penal está paralizado desde el 4 de septiembre de 2026, cuando el juez declaró un juicio nulo —figura que se aplica cuando el jurado no alcanza la unanimidad requerida y el proceso concluye sin veredicto—.

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CNN informó que la votación fue de 11 a 1 a favor de declarar a Clancy no culpable por falta de responsabilidad penal, es decir, por considerar que su estado mental en el momento de los hechos le impedía responder criminalmente. El único voto en contra correspondió a Michael Péguy Desronvil, el jurado disidente cuya postura forzó el impasse.

La defensa pide desestimar los cargos por “double jeopardy” antes del nuevo juicio

El argumento central de la defensa es que un segundo proceso violaría el double jeopardy, la protección constitucional que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. El abogado Kevin Reddington sostiene que Sullivan declaró el juicio nulo sin “necesidad manifiesta” —el umbral legal que exige haber agotado todas las alternativas antes de cerrar un juicio sin veredicto—.

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En concreto, la defensa dice que el juez debió haber interrogado a Desronvil y evaluado su remoción del panel antes de dar el proceso por terminado.

El primer proceso judicial concluyó en juicio nulo tras una votación de once contra uno que respaldaba la falta de responsabilidad penal de la acusada. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
El primer proceso judicial concluyó en juicio nulo tras una votación de once contra uno que respaldaba la falta de responsabilidad penal de la acusada. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

El 21 de octubre, Sullivan rechazó la solicitud de la defensa para celebrar una audiencia probatoria con el fin de interrogar a Desronvil, tras concluir que esa medida vulneraba la privacidad de las deliberaciones. Según consta en la resolución que citó CNN, el tribunal no puede “adentrarse en el razonamiento subjetivo, el proceso de pensamiento o la visión del caso de un jurado”.

La petición para acceder a los registros telefónicos del jurado disidente y a su cuestionario de selección continuó pendiente y su discusión quedó programada para la audiencia de este lunes.

Los fiscales, por su parte, sostuvieron que el juez interrogó a los jurados en sala y actuó dentro de los límites de la ley.

La Fiscalía de Plymouth no confirmó si irá a un nuevo juicio y tiene varias opciones sobre la mesa

La Fiscalía del condado de Plymouth aún no detalló públicamente si buscará un nuevo juicio. Según Reuters, las alternativas procesales incluyen: llevar a Clancy a un segundo juicio por asesinato en primer grado —que en Massachusetts implica cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional—, reformular la acusación a asesinato en segundo grado —figura que sí admite libertad condicional— o llegar a un acuerdo de culpabilidad que cierre el caso sin nuevo proceso.

El juez William Sullivan rechazó revisar los registros telefónicos del jurado disidente para salvaguardar la privacidad de las deliberaciones. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
El juez William Sullivan rechazó revisar los registros telefónicos del jurado disidente para salvaguardar la privacidad de las deliberaciones. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Si el juez hace lugar al pedido de la defensa y desestima los cargos, Clancy no podría ser juzgada nuevamente, aunque los fiscales tendrían la opción de apelar.

Sullivan también tiene previsto debatir este lunes un pedido de los fiscales para imponer una orden de silencio a las partes antes de un eventual segundo juicio. La Fiscalía argumentó que la medida es necesaria para evitar el “ambiente de circo” que rodeó el primer proceso; la defensa respondió que el pedido carece de sustento porque no hay fecha de juicio fijada.

“Ella no quiere estar aquí”: el estado de Clancy según sus abogadas civiles

En su primera entrevista televisiva sobre el estado de su clienta, la abogada civil Rosemary Scapicchio describió a CBS News la rutina de Clancy en el Hospital de Tewksbury, el establecimiento psiquiátrico estatal donde permanece internada: “Camina todo el día con eso en la cara, cada día. Y luego duerme y tiene sueños horribles”. Scapicchio fue directa al evaluar el riesgo: “Si tuviera la oportunidad, no tengo ninguna duda de que acabaría con su vida”.

La defensa sostiene que celebrar un nuevo proceso vulneraría la protección constitucional contra el doble juzgamiento por el mismo delito. (Greg Derr/Pool via REUTERS/File Photo)
La defensa sostiene que celebrar un nuevo proceso vulneraría la protección constitucional contra el doble juzgamiento por el mismo delito. (Greg Derr/Pool via REUTERS/File Photo)

Clancy, enfermera de sala de partos, nunca habló públicamente sobre los hechos. Permanece paralizada de la cintura para abajo tras saltar desde una ventana del segundo piso la misma noche de la tragedia. Según Scapicchio, lo que la mantiene con un propósito es el juicio civil que impulsa contra 11 profesionales de la salud que la atendieron antes de los hechos y que, según la defensa, no diagnosticaron ni trataron su cuadro psiquiátrico.

“Si salvamos a un solo niño, a una sola mujer, a una sola familia, entonces nuestro esfuerzo habrá valido la pena”, dijo la letrada al medio.

Los antecedentes: las muertes de Cora, Dawson y Callan y el debate sobre la psicosis posparto

Ninguna de las partes disputó en el primer juicio que Clancy estranguló a sus tres hijos con bandas elásticas el 24 de enero de 2023 en el sótano de su vivienda en Duxbury, en las afueras de Boston. Las víctimas fueron Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. La disputa giró en torno a si Clancy actuó con responsabilidad penal.

La defensa sostuvo que sufría una psicosis posparto severa que le impedía discernir sus actos; los fiscales, según CNN, argumentaron que “actuó de manera intencional, racional y veloz”.

Si el juez desestima los cargos o la Fiscalía decide no ir a juicio, el caso penal concluirá sin condena. Si avanza, las partes deberán fijar una fecha de retrial, aunque tanto la defensa como los fiscales expresaron su preferencia por esperar a que Sullivan resuelva primero todas las mociones pendientes.

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