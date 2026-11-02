Quién es Abdul El-Sayed, el demócrata acusado de antisemitismo que puede ser el primer senador musulmán de EEUU

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, habla en un acto de campaña en Southfield, el 1 de noviembre de 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

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Abdul El-Sayed, un médico progresista de 42 años e hijo de inmigrantes egipcios, puede convertirse este martes en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos. Es el candidato demócrata por Míchigan en una de las elecciones al Senado más disputadas del país, y llega a la votación con una ligera ventaja en los sondeos, bajo los ataques de los republicanos, acusaciones de antisemitismo y con su propio partido dividido.

Esa división quedó a la vista este domingo. La congresista Haley Stevens, a quien El-Sayed derrotó por estrecho margen en la interna de agosto, apoyó al rival republicano, el ex legislador Mike Rogers, a menos de 48 horas de la votación. El episodio culmina una campaña en la que El-Sayed pasó de ser un outsider de la izquierda a ser el símbolo que ambos partidos usan para explicar qué está en juego.

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De Detroit al Senado

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, saluda a un simpatizante en un acto de campaña en Detroit, el 1 de noviembre de 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

Nació en 1984 en Rochester Hills, Míchigan. Su padre llegó desde Alejandría a estudiar a la Universidad Estatal de Wayne. Estudió en la Universidad de Míchigan, fue becario Rhodes en Oxford, donde se doctoró en salud pública, y se recibió de médico en Columbia, aunque no ejerce.

Dirigió el Departamento de Salud de Detroit entre 2015 y 2017 y luego un departamento de salud del condado de Wayne. En 2018 quedó segundo en la interna demócrata por la gobernación, detrás de Gretchen Whitmer, con cerca del 30% de los votos.

Esa trayectoria explica su programa. Defiende un sistema de salud universal, licencias pagas y una mayor sindicalización. Propone abolir la agencia de inmigración ICE y no acepta dinero de comités de acción política. Lanzó su candidatura en abril de 2025, después de que el demócrata Gary Peters anunciara que no buscaría la reelección. Ese es el escaño en juego, y para los demócratas es clave si quieren recuperar la mayoría en el Senado durante los dos últimos años de Trump. Ningún republicano ganó una elección al Senado en Míchigan desde 1994, aunque el estado votó dos veces por Trump en sus tres campañas presidenciales.

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Una primaria que dejó heridas

Barack Obama (izquierda) y Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, durante un mitin en Detroit, el 24 de octubre de 2026. (EFE/Ari Saperstein)

El camino a la candidatura lo enfrentó con Stevens, una firme defensora de Israel, en una de las internas más ásperas del año. Cada candidato acusó al otro de ataques personales y generó decenas de millones de dólares de gastos.

Según la agencia AP, el comité United Democracy Project, afiliado al lobby proisraelí AIPAC, invirtió USD 30 millones para que Stevens lo derrotara. Ella ganó en los condados de Wayne, donde está Detroit, y Oakland, con apoyo de votantes negros y judíos. Esa diferencia importaba, porque ambos grupos son parte central de la coalición demócrata.

Pero El-Sayed fue el elegido de la mayoría en el resto del estado y fue en esa pelea donde se instalaron las dudas sobre su relación con la comunidad judía, que luego aprovecharían los republicanos.

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Las acusaciones de antisemitismo

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, en un acto de campaña en Southfield, el 1 de noviembre de 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

Sus censores incluyen tanto a dirigentes republicanos como demócratas y parte de los votantes judíos, que lo acusan de antisemitismo. Él lo rechaza. Las críticas se apoyan en dos asuntos.

El primero es su reacción al ataque de marzo a la sinagoga Temple Israel, en West Bloomfield. Un hombre embistió el edificio con su auto y disparó a un guardia de seguridad antes de quitarse la vida. El atacante, Ayman Mohammad Ghazali, había perdido a cuatro familiares en un bombardeo israelí en el Líbano la semana anterior. El-Sayed condenó el ataque y, en una segunda declaración, mencionó la guerra y dijo que “las personas heridas hieren a otras”.

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Muchos lo interpretaron como una justificación. El 29 de agosto, ante el grupo de demócratas judíos del estado, dijo: “Cometí un error”, y afirmó que no quiso justificar el terrorismo. Rogers calificó la disculpa de “demasiado poco, demasiado tarde”.

El segundo es su relación con Hasan Piker, un popular streamer de izquierda que dijo en el pasado que “Estados Unidos se merecía el 11-S”. El-Sayed apareció con él y después se distanció.

A ello se suma su crítica a Israel. Dice que está abierto a la solución de dos Estados si es lo que deciden palestinos e israelíes, y sostiene que el apoyo de EEUU al gobierno israelí la perjudica. Moderó el tono en las últimas semanas y celebró reuniones privadas con votantes judíos indecisos.

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Asistentes escuchan a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, en una comida de campaña en Pontiac, el 31 de octubre de 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

Los republicanos usaron esas críticas para presentarlo como un radical. Superaban a los demócratas en gasto publicitario, 78 millones de dólares contra 63 millones al 10 de octubre, según AdImpact, y unos 40 millones iban a avisos negativos. Esos avisos citan además su antiguo llamado a recortar fondos a la policía.

El tono de sus líderes fue más duro. El vicepresidente JD Vance lo calificó “malvado”. Trump lo llamó “Mohammed” y dijo que “viene de los días de la Yihad”. El senador John Kennedy afirmó que “duerme con una camiseta de Bin Laden”.

El-Sayed eligió el enfrentamiento. “Si quieren hacerme el personaje principal de las elecciones de medio mandato, no voy a esconderme. Que se presenten contra mí”, dijo a AP durante la campaña. Y fue ese estilo, una confianza que algunos demócratas consideran arrogante, el que alimentó las dudas de parte de su partido sobre su capacidad de unirlo.

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El giro del domingo

La congresista demócrata Haley Stevens habla con la prensa junto al candidato republicano al Senado Mike Rogers, a quien apoyó, tras un servicio en la iglesia Perfecting Church, en Detroit, el 1 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rebecca Cook)

Con esa tensión acumulada, el partido había planeado un acto de unidad en una iglesia de Detroit con ambos candidatos. Pero la dirigente demócrata Debbie Dingell retiró la invitación a Stevens y dijo que su presencia se había vuelto “demasiado distractiva”. Horas después, Stevens apareció junto a Rogers en otra iglesia y anunció su apoyo al republicano.

“Nuestro candidato demócrata al Senado dijo que ya no era bienvenida en su campaña. Y tiene razón. Por eso apoyo hoy a Mike Rogers”, dijo en un video. Su jefe de gabinete renunció.

El presidente del partido en Míchigan, Curtis Hertel, afirmó que Stevens “no es miembro actual del partido ni lo será en el futuro”. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, habló de una “traición despreciable”. Trump, en cambio, elogió su “valentía”.

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El-Sayed restó importancia: “En realidad no pienso en Haley Stevens. Nada de esto importa”.

La recta final

La elección será ahora un test para ambos bandos. Un sondeo del Grupo Glengariff para The Detroit News y WDIV, realizado del 19 al 22 de octubre, dio a El-Sayed 51,4% contra 45,1% para Rogers, con un margen de error de 4 puntos. Más de 1,8 millones de personas habían votado de forma anticipada al viernes.

Para los progresistas, su candidatura es una prueba nacional. “Si Abdul puede ganar en Míchigan, cualquiera puede ganar en cualquier lugar”, dijo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Para los republicanos, es el rostro de un Partido Demócrata al que acusan de radicalizarse.

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