Más de 600 evacuados y Military Trail cerrado en Palm Beach tras el accidente del Learjet 60 en Greenacres

Las imágenes capturan la caída en picada del jet privado sobre South Military Trail, en Greenacres, antes del impacto. (Fuente: X/@michelleriveraa)

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Un avión Learjet 60 se estrelló este domingo cerca de Greenacres, Florida, y obligó a la reubicación de más de 600 residentes del parque de casas móviles Cresthaven, cuya única entrada quedó clausurada al convertirse en parte de la escena bajo investigación. Los nueve ocupantes de la aeronave murieron en el accidente.

Las autoridades del condado de Palm Beach confirmaron que el tramo de Military Trail comprendido entre 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive permanece cerrado sin una fecha de reapertura definida, ya que la duración del cierre depende tanto de las tareas de emergencia en curso como de la investigación federal a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA).

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Las autoridades evacuaron a cerca de 600 residentes del parque de casas móviles Cresthaven tras el bloqueo del acceso. (REUTERS/Giogio Viera)

Evacuación de cerca de 600 residentes del parque Cresthaven tras el accidente aéreo

El comisionado del condado de Palm Beach Joel G. Flores, representante del Distrito 3, explicó que el acceso al parque de casas móviles Cresthaven permanece restringido porque la zona forma parte de la escena bajo investigación, según informó WPBF. “Estamos evacuando la comunidad adyacente”, sostuvo Flores. “La gente tendrá un refugio. Tendrán un lugar donde pasar la noche”.

El accidente del avión Learjet 60 cerca de Greenacres causó la muerte de sus nueve ocupantes. (REUTERS/Giogio Viera)

El administrador del condado, Joseph Abruzzo, indicó que las autoridades esperaban habilitar una ruta alternativa a Military Trail para el lunes. Mientras tanto, Palm Tran estaba lista para transportar a los residentes en cuanto las fuerzas del orden permitieran el inicio formal de las evacuaciones, de acuerdo con WPTV. Dos refugios se encontraban en alerta, y la Cruz Roja también estaba disponible para prestar asistencia.

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Refugios disponibles y situación de los desplazados

El Centro Comunitario de Greenacres, ubicado en 501 Swain Blvd, fue habilitado como uno de los refugios para quienes no podían regresar a sus viviendas. Para los residentes que permanecían a la espera de información, la situación resultó angustiante: “Estamos esperando que alguien nos diga qué vamos a hacer, porque ni siquiera nos dejan entrar a la comunidad a buscar nuestra ropa”, relató el evacuado Jesús Solorzano a WPTV.

La aeronave partió del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas con destino a las Bahamas. (REUTERS/Giogio Viera)

La representante estatal Debra Tendrich, cuyo Distrito 89 de la Cámara abarca la zona, comunicó que su oficina está disponible para asistir a los afectados. Algunos residentes de las inmediaciones también registraron cortes de energía eléctrica y los negocios cercanos recibieron avisos sobre los cambios derivados del operativo de respuesta.

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Qué tramo de Military Trail permanece cerrado y cuáles son los desvíos recomendados

Military Trail quedó cortado de forma indefinida entre 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive, a la altura de la escuela secundaria John I. Leonard, que también permaneció cerrada el lunes mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el área, según confirmaron funcionarios del condado.

El Centro Comunitario de Greenacres abrió sus instalaciones como refugio temporal con asistencia de la Cruz Roja. (REUTERS/Giogio Viera)

Solo los vehículos de emergencia tienen acceso al tramo clausurado. Agentes de la ley se encuentran en el lugar para redirigir el tránsito no urgente y asistir a los residentes locales según sea necesario. El Departamento de Ingeniería y Obras Públicas del condado reconoció que Military Trail es una arteria vial de alta circulación y pidió paciencia a los conductores, según se indicó en un comunicado oficial citado por WPBF.

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Para los viajes de este a oeste, las autoridades recomiendan utilizar 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive. Para los desplazamientos de norte a sur, los desvíos sugeridos son Haverhill Road y Kirk Road. El condado trabaja además en una opción adicional de circulación.

El accidente ocurrió el domingo al mediodía y los nueve ocupantes del avión murieron

La FAA informó que el Learjet 60 despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. El impacto se produjo alrededor de las 12:50 p.m. del domingo y generó un cráter de gran dimensión sobre la calzada, además de la dispersión de restos en un amplio radio.

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El audio de la cabina del Learjet 60 antes de estrellarse en el sur de la Florida

El gobernador Ron DeSantis, quien visitó el lugar del siniestro, describió que la aeronave “parecía un misil al caer” y que “hay muchos escombros diseminados como resultado de este accidente”.

Las autoridades confirmaron que, al momento de la conferencia de prensa, no se registraron víctimas ni heridos en tierra. El NTSB lidera la investigación para determinar las causas del accidente.