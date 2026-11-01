Estados Unidos

Más de 53 millones de votos anticipados rompen el récord de participación temprana en las elecciones de medio término de Estados Unidos

Con la jornada electoral aún por delante, los datos apuntan a una participación total que podría igualar la de 2018, la más alta desde 1914

Un proceso electoral que ya escribió historia antes de que abran las urnas (REUTERS/Eduardo Munoz)
Un proceso electoral que ya escribió historia antes de que abran las urnas (REUTERS/Eduardo Munoz)
Guardar

Las elecciones de medio término de Estados Unidos se disputan el martes 3 de noviembre y en juego está el control del Congreso durante el resto de la presidencia de Donald Trump.

Antes de que abra una sola urna ese día, el proceso electoral ya dejó una marca: nunca tantos ciudadanos habían votado de forma anticipada en unos comicios de este tipo.

PUBLICIDAD

El voto anticipado permite emitir el sufragio antes de la fecha oficial, ya sea en persona en centros habilitados o por correo postal. El Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida (UF Election Lab), la fuente de referencia en materia de participación electoral en el país, registró al 1 de noviembre un total de 53.277.249 sufragios emitidos por esa vía.

Para dimensionar la cifra: en 2022, el récord anterior, 45,9 millones de personas habían votado anticipadamente. Este año esa marca quedó atrás con días de diferencia, y la diferencia entre ambas elecciones, medida al mismo punto del calendario, supera los 10 millones de votos.

PUBLICIDAD

Lo que se decide el martes determinará si Trump gobierna con o sin el Congreso de su lado (REUTERS/Nathan Howard)
Lo que se decide el martes determinará si Trump gobierna con o sin el Congreso de su lado (REUTERS/Nathan Howard)

El reparto partidario del voto anticipado

En los 27 estados que registran la afiliación partidaria de los votantes, los demócratas representan el 43,1% de los sufragios anticipados, frente al 31,7% de los republicanos y un 25,2% correspondiente a votantes sin afiliación o de partidos minoritarios.

El UF Election Lab aclara que esos porcentajes reflejan la afiliación partidaria declarada al momento de inscribirse para votar, no el candidato al que cada persona eligió: el voto en sí es secreto y no queda registrado en ninguna base de datos pública.

Los analistas advierten que la ventaja demócrata en el voto anticipado no garantiza un resultado electoral equivalente. Como destacó Barron’s, los republicanos han tendido históricamente a concurrir en mayor número el día de la elección, lo que puede reducir o revertir esa diferencia.

Una mayor participación anticipada tampoco implica necesariamente una mayor participación total: parte de quienes ya votaron lo habrían hecho de todas formas el día de la elección, solo que eligieron hacerlo antes.

Cientos de bancas en juego y millones de boletas ya emitidas antes del día clave (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo/File Photo)
Cientos de bancas en juego y millones de boletas ya emitidas antes del día clave (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo/File Photo)

Qué dicen los expertos sobre el nivel de participación

El profesor Michael McDonald, director del UF Election Lab y referencia nacional en ciencia electoral, señaló en declaraciones recogidas por el Tucson Sentinel que, sobre la base de los datos de votación anticipada, la participación total de estas “midterms” parece encaminada a igualar la de 2018.

Ese año registró una tasa del 53%, la más alta en unas elecciones de mitad de período desde 1914.

Entre los estados que registran datos por edad, los mayores de 65 años lideran la participación anticipada con el 43,7% de los sufragios, por delante del grupo de 41 a 65 años, que aporta el 37,3%. Los votantes de entre 18 y 25 años representan el 5,9%.

Los especialistas ven en los datos una señal de época, pero piden no adelantar conclusiones (REUTERS/Evan Garcia)
Los especialistas ven en los datos una señal de época, pero piden no adelantar conclusiones (REUTERS/Evan Garcia)

El panorama estado por estado

El avance fue especialmente pronunciado en estados con contiendas reñidas. En Texas, más de 6 millones de personas habían votado anticipadamente al miércoles de la semana previa a la elección, con una participación presencial aproximadamente un 50% superior a la registrada en el mismo momento de 2022, conforme a los datos oficiales del estado citados por Barron’s.

McDonald subrayó, en declaraciones a la BBC, que el estado ya superó sus cifras de 2022 en alrededor de 1,75 millones de votantes.

En Carolina del Norte, el consejo electoral estatal informó que la participación anticipada creció casi un 37% respecto al mismo punto de hace cuatro años.

Carolina del Sur, en tanto, superó su total de voto anticipado de 2022 un lunes, con cinco días de votación anticipada aún por delante.

En Georgia, las mujeres representaron el 56% de los votos anticipados en persona al cierre del jueves, frente al 44% de los hombres, según datos del estado recogidos por Barron’s. Más al norte, Minneapolis confirmó su propio récord de votación anticipada para una elección no presidencial, según informaron las autoridades locales.

De sur a norte, cada estado suma su propio capítulo a una historia de participación sin precedentes (REUTERS/Elizabeth Frantz)
De sur a norte, cada estado suma su propio capítulo a una historia de participación sin precedentes (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La participación anticipada cerrará en la mayoría de los estados en las horas previas al martes.

Los votos emitidos hasta ahora no serán contabilizados antes de esa jornada: por ley federal, el escrutinio comienza recién el día de la elección.

Temas Relacionados

Estados UnidosElecciones De Medio TérminoVotaciónDemócratasRepublicanosCongresoDonald TrumpVotosParticipación ElectoralEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un submarino nazi dejó espías en Maine y hundió al Cornwallis en 1944: ocho décadas después, los restos del barco fueron encontrados

El hallazgo cierra un capítulo olvidado de la Segunda Guerra Mundial en la costa atlántica de Estados Unidos

Un submarino nazi dejó espías en Maine y hundió al Cornwallis en 1944: ocho décadas después, los restos del barco fueron encontrados

Un muerto y ocho heridos en un tiroteo en Alabama tras un partido de fútbol americano

La policía localizó a nueve personas con impactos de bala cerca del estadio Legion Field después del encuentro universitario, y confirmó que una víctima murió mientras otra permanecía en condición crítica hasta la madrugada

Un muerto y ocho heridos en un tiroteo en Alabama tras un partido de fútbol americano

Donald Trump mostró su optimismo de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos: “Nos irá muy bien”

A menos de 72 horas de la jornada electoral y tras participar de una celebración por Halloween, el presidente estadounidense sostuvo que los más de 20 mítines que encabezó favorecerán a su partido en los comicios. “Vamos a sorprender a mucha gente”, aseguró

Donald Trump mostró su optimismo de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos: “Nos irá muy bien”

Elecciones de medio término en EEUU: costo de vida, inmigración y cambio de paradigma

El martes la ciudadanía expresará su voluntad en las urnas, con la cabeza pensando en el bolsillo y la mirada puesta en la frontera

Elecciones de medio término en EEUU: costo de vida, inmigración y cambio de paradigma

Trump afirmó que todavía debe “encargarse” de uno o dos objetivos en Irán: “Podemos hacerlo en 10 minutos”

“Probablemente podrías echar un vistazo a Pickaxe Mountain”, precisó el mandatario sobre el complejo nuclear subterráneo iraní, como uno de los posibles objetivos militares del Ejército estadounidense

Trump afirmó que todavía debe “encargarse” de uno o dos objetivos en Irán: “Podemos hacerlo en 10 minutos”

TECNO

Anthropic eliminó las entrevistas de programación porque Claude resuelve mejor las pruebas

Anthropic eliminó las entrevistas de programación porque Claude resuelve mejor las pruebas

Por qué Anthropic recibiría una calificación crediticia de “bono basura” tras su salida a bolsa

El Nokia 1100 en 2026: sin WhatsApp ni redes, pero con linterna, Snake II y batería duradera

Usuarios de Tesla que activaron la conducción autónoma con dispositivos piratas enfrentan penas de dos años de cárcel

MrBeast contrata a su primera directora de marketing: su objetivo es ser como Disney

ENTRETENIMIENTO

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

Chris Pratt adopta una rutina diseñada por un exsoldado de la Marina estadounidense para mejorar su condición física

Heidi Klum vuelve a sorprender en Halloween con el disfraz más ambicioso de su carrera

Jimmy Webb revela las historias detrás de sus canciones más famosas en un especial de PBS

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

MUNDO

El presidente de Israel pidió a los líderes políticos mostrar flexibilidad de cara a las negociaciones para formar gobierno

El presidente de Israel pidió a los líderes políticos mostrar flexibilidad de cara a las negociaciones para formar gobierno

Cómo hace el alcatraz para chocar a 110 km/h contra el océano sin fracturarse la columna

Rusia volvió a golpear la red eléctrica de Ucrania y dejó a cientos de localidades sin luz

El régimen chino realizó nuevas maniobras de hostigamiento en las aguas del este de Taiwán

Protestas en Francia: investigan como “tentativa de asesinato” el ataque con cóctel molotov contra gendarmes en París