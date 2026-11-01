Más de 53 millones de votos anticipados rompen el récord de participación temprana en las elecciones de medio término de Estados Unidos

Un proceso electoral que ya escribió historia antes de que abran las urnas (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Las elecciones de medio término de Estados Unidos se disputan el martes 3 de noviembre y en juego está el control del Congreso durante el resto de la presidencia de Donald Trump.

Antes de que abra una sola urna ese día, el proceso electoral ya dejó una marca: nunca tantos ciudadanos habían votado de forma anticipada en unos comicios de este tipo.

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El voto anticipado permite emitir el sufragio antes de la fecha oficial, ya sea en persona en centros habilitados o por correo postal. El Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida (UF Election Lab), la fuente de referencia en materia de participación electoral en el país, registró al 1 de noviembre un total de 53.277.249 sufragios emitidos por esa vía.

Para dimensionar la cifra: en 2022, el récord anterior, 45,9 millones de personas habían votado anticipadamente. Este año esa marca quedó atrás con días de diferencia, y la diferencia entre ambas elecciones, medida al mismo punto del calendario, supera los 10 millones de votos.

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Lo que se decide el martes determinará si Trump gobierna con o sin el Congreso de su lado (REUTERS/Nathan Howard)

El reparto partidario del voto anticipado

En los 27 estados que registran la afiliación partidaria de los votantes, los demócratas representan el 43,1% de los sufragios anticipados, frente al 31,7% de los republicanos y un 25,2% correspondiente a votantes sin afiliación o de partidos minoritarios.

El UF Election Lab aclara que esos porcentajes reflejan la afiliación partidaria declarada al momento de inscribirse para votar, no el candidato al que cada persona eligió: el voto en sí es secreto y no queda registrado en ninguna base de datos pública.

Los analistas advierten que la ventaja demócrata en el voto anticipado no garantiza un resultado electoral equivalente. Como destacó Barron’s, los republicanos han tendido históricamente a concurrir en mayor número el día de la elección, lo que puede reducir o revertir esa diferencia.

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Una mayor participación anticipada tampoco implica necesariamente una mayor participación total: parte de quienes ya votaron lo habrían hecho de todas formas el día de la elección, solo que eligieron hacerlo antes.

Cientos de bancas en juego y millones de boletas ya emitidas antes del día clave (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo/File Photo)

Qué dicen los expertos sobre el nivel de participación

El profesor Michael McDonald, director del UF Election Lab y referencia nacional en ciencia electoral, señaló en declaraciones recogidas por el Tucson Sentinel que, sobre la base de los datos de votación anticipada, la participación total de estas “midterms” parece encaminada a igualar la de 2018.

Ese año registró una tasa del 53%, la más alta en unas elecciones de mitad de período desde 1914.

Entre los estados que registran datos por edad, los mayores de 65 años lideran la participación anticipada con el 43,7% de los sufragios, por delante del grupo de 41 a 65 años, que aporta el 37,3%. Los votantes de entre 18 y 25 años representan el 5,9%.

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Los especialistas ven en los datos una señal de época, pero piden no adelantar conclusiones (REUTERS/Evan Garcia)

El panorama estado por estado

El avance fue especialmente pronunciado en estados con contiendas reñidas. En Texas, más de 6 millones de personas habían votado anticipadamente al miércoles de la semana previa a la elección, con una participación presencial aproximadamente un 50% superior a la registrada en el mismo momento de 2022, conforme a los datos oficiales del estado citados por Barron’s.

McDonald subrayó, en declaraciones a la BBC, que el estado ya superó sus cifras de 2022 en alrededor de 1,75 millones de votantes.

En Carolina del Norte, el consejo electoral estatal informó que la participación anticipada creció casi un 37% respecto al mismo punto de hace cuatro años.

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Carolina del Sur, en tanto, superó su total de voto anticipado de 2022 un lunes, con cinco días de votación anticipada aún por delante.

En Georgia, las mujeres representaron el 56% de los votos anticipados en persona al cierre del jueves, frente al 44% de los hombres, según datos del estado recogidos por Barron’s. Más al norte, Minneapolis confirmó su propio récord de votación anticipada para una elección no presidencial, según informaron las autoridades locales.

De sur a norte, cada estado suma su propio capítulo a una historia de participación sin precedentes (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La participación anticipada cerrará en la mayoría de los estados en las horas previas al martes.

Los votos emitidos hasta ahora no serán contabilizados antes de esa jornada: por ley federal, el escrutinio comienza recién el día de la elección.

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