Estados Unidos

Un seguimiento fotográfico revela las rutas del rayador negro hacia Florida

El estudio identificó 347 aves anilladas y documentó el mayor desplazamiento natal conocido de la especie, de 281,3 kilómetros entre dos zonas de ese estado

Dos tomas de una playa: una panorámica con una bandada lejana y un plano cercano de aves de plumaje negro y picos anaranjados
El investigador Brett R. Moyer identificó 347 ejemplares de Rynchops niger gracias a códigos alfanuméricos en anillas de colores fotografiadas a distancia (Gentileza, estudio: Un estudio realizado por un científico ciudadano proporciona información sobre los movimientos de las poblaciones de rayadores negros (Rynchops niger) en los estados del Atlántico y del Golfo, publicado en PLOS ONE)
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Un estudio señaló que los rayadores negros procedentes de estados de la costa atlántica de Estados Unidos llegan al noreste de Florida con mucha más frecuencia que las aves de la costa del golfo de México.

La investigación, realizada por el observador Brett R. Moyer mediante fotografías de anillas identificables tomadas durante 132 visitas a playas públicas, reunió 1.041 avistamientos entre enero de 2021 y julio de 2025.

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El trabajo, publicado en PLOS ONE, identificó 347 ejemplares distintos de Rynchops niger, especie conocida como rayador negro, que habían sido anillados en siete estados. Las anillas de plástico de colores llevan códigos alfanuméricos visibles a distancia, lo que permite reconocer a cada ave sin capturarla.

Las aves atlánticas fueron vistas hasta 20 veces más que las del golfo

Gráfico de barras de registros de aves por estado junto a la cabeza de un rayador americano y una pata con anilla de identificación
Las aves marcadas en estados atlánticos alcanzaron una tasa de presencia del 12,3% en el área de estudio, frente al 0,48% de las aves del golfo (Gentileza, estudio: Un estudio realizado por un científico ciudadano proporciona información sobre los movimientos de las poblaciones de rayadores negros (Rynchops niger) en los estados del Atlántico y del Golfo, publicado en PLOS ONE)

Moyer recorrió parques costeros del noreste de Florida, con especial frecuencia en Huguenot Memorial Park. Allí fotografió las anillas de los rayadores y comunicó cada código al Laboratorio Federal de Anillamiento de Aves de Estados Unidos.

Del total de ejemplares identificados, las aves anilladas en Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur aparecieron en la zona de estudio con una tasa del 12,3%. En cambio, la proporción de aves procedentes de Florida, Misisipi, Luisiana y Texas fue de 0,48%.

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El resultado fue similar al comparar solo dos grupos: las aves anilladas en los estados de la costa atlántica y las anilladas en Florida. En el noreste de Florida se observó a unas 12 de cada 100 aves del primer grupo, frente a apenas una de cada 100 del segundo. El análisis mostró que la diferencia entre ambas proporciones fue estadísticamente significativa.

Los datos detallan que se observó el 20,6% de las aves anilladas en Carolina del Norte y el 24,1% de las marcadas en Massachusetts. En Florida, la tasa fue de 1,1%, equivalente a ocho aves detectadas entre 760 individuos anillados en la costa del golfo.

Las anillas revelan rutas migratorias

Mapa del este de Estados Unidos con flechas y símbolos que marcan trayectorias identificadas como K01 y A48
El seguimiento del ave Yellow K01 reveló que los rayadores negros procedentes de Nueva York utilizan las costas de Florida como zona de invernada regular (Gentileza, estudio: Un estudio realizado por un científico ciudadano proporciona información sobre los movimientos de las poblaciones de rayadores negros (Rynchops niger) en los estados del Atlántico y del Golfo, publicado en PLOS ONE)

El mayor registro diario ocurrió el 28 de diciembre de 2022, cuando el autor fotografió 51 códigos diferentes en una agrupación de aproximadamente 1.000 rayadores negros en Huguenot Memorial Park. Al menos un ave marcada fue detectada en 106 de las 132 visitas realizadas.

Una de las aves, identificada como Yellow K01, había sido anillada en Nueva York en 2020. Fue observada 41 veces a lo largo de todos los años del estudio, desde mediados de septiembre hasta mediados de abril, un patrón que apunta al uso del noreste de Florida como área de invernada.

Otro caso fue Black A48, un ejemplar marcado en Carolina del Norte en 2021. El ave apareció tres veces en el área de estudio y fue registrada también en Cayo Hueso, a unos 600 kilómetros al sur. Según la investigación, el conjunto de registros sugiere que utiliza el noreste floridano como punto de paso en su recorrido estacional.

El artículo señala que las anillas legibles desde el campo cambiaron el alcance de este tipo de observaciones. “Lo que antes era un dato aislado ahora puede convertirse en cientos o incluso miles de datos”, explica en la investigación.

Un ejemplar recorrió 281,3 kilómetros para reproducirse

Tres paneles con un mapa de Florida que indica una trayectoria y dos fotografías de aves rayador americano con polluelos en la arena
El ejemplar Green H10 completó una dispersión natal récord de 281,3 kilómetros entre el condado de Pinellas y Anastasia State Park para criar a sus polluelos (Gentileza, estudio: Un estudio realizado por un científico ciudadano proporciona información sobre los movimientos de las poblaciones de rayadores negros ( Rynchops niger ) en los estados del Atlántico y del Golfo, publicado en PLOS ONE)

El estudio también siguió el caso de Green H10, un rayador negro anillado cuando todavía no podía volar en el condado de Pinellas, en la costa del golfo de Florida, el 8 de julio de 2023. Dos años después, fue fotografiado con tres crías en Anastasia State Park, en el condado de St. Johns.

La distancia en línea recta entre ambos puntos fue de 281,3 kilómetros, la mayor dispersión natal publicada para la especie, término que describe el traslado de un animal desde el lugar donde nació hasta el sitio donde se reproduce por primera vez.

El 16 de julio de 2025, el profesor registró a Green H10 junto a sus polluelos y, poco después, alimentando a una de las crías. “Es el primer registro de un individuo que se dispersa desde las colonias del suroeste para reproducirse con éxito en una de las colonias del norte de Florida” , sostiene.

La investigación vincula esa reproducción con cambios recientes en la playa de la reserva costera. En septiembre de 2024, un proyecto federal incorporó cerca de dos millones de metros cúbicos de arena para ampliar el frente costero. Antes de la temporada de nidificación de 2025, las tormentas redistribuyeron parte de ese material y modificaron la zona norte del parque.

Una colonia con más espacio para anidar

Mapa del este de Estados Unidos con flechas dirigidas a una estrella en la costa y recuadros con códigos de estados junto a fracciones numéricas
La conexión entre colonias de distintas costas promueve el intercambio genético en Florida, donde la población reproductora no supera los 7.000 individuos (Gentileza, estudio: Un estudio realizado por un científico ciudadano proporciona información sobre los movimientos de las poblaciones de rayadores negros (Rynchops niger) en los estados del Atlántico y del Golfo, publicado en PLOS ONE)

El autor indica que esas transformaciones ampliaron el espacio disponible para la nidificación. Durante 2025, la colonia de Anastasia State Park tuvo una temporada descrita en los registros citados por la investigación como “la mejor temporada de rayadores negros en décadas con más de 30 polluelos que volaron”.

Además de Green H10, se registraron dos aves anilladas en el sudoeste de Florida en esa colonia. Sus conductas sugerían actividad reproductiva, aunque el trabajo aclara que no se obtuvo una prueba definitiva comparable con la fotografía de Green H10 alimentando a una cría.

El estudio plantea que, si las condiciones de la playa se mantienen, este lugar podría facilitar el intercambio genético entre las poblaciones atlánticas y las del golfo. Esa conexión sería relevante porque se estima que en Florida hay menos de 7.000 rayadores negros reproductores. La investigación destaca que el método puede trasladarse a otras especies.

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