Estados Unidos

Cuatro muertos y al menos 15 heridos en tres tiroteos en Dallas durante la noche de Halloween

Las autoridades buscan más sospechosos y piden al público videos y fotos de la noche

Luces de emergencia azules de un patrullero en primer plano desenfocado junto a un cartel de neón de Deep Ellum Texas durante la noche
La noche de Halloween dejó a Deep Ellum convertida en escena del crimen: cuatro personas perdieron la vida y otras 15 resultaron heridas en distintos puntos del popular barrio nocturno de Dallas (FOX 4 Dallas-Fort Worth)
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Deep Ellum, el barrio de bares y música en vivo más frecuentado de Dallas, fue escenario de tres tiroteos que interrumpieron las celebraciones de Halloween y dejaron cuatro muertos y al menos 15 heridos en menos de cuatro horas.

El distrito, habitualmente animado los fines de semana, estaba colmado de personas disfrazadas cuando comenzaron los disparos pasada la medianoche del domingo 1 de noviembre de 2026.

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Según la Policía de Dallas, la primera llamada de emergencia llegó a las 12:19 a.m. desde la cuadra 2600 de Elm Street; la segunda, poco después de la 1 a.m. en Main Street —a una cuadra del primer escenario—, donde murieron tres personas; y la tercera cerca de las 3:30 a.m. en South Ervay Street, con un fallecido adicional.

Entre el primero y el segundo episodio transcurrieron entre 30 minutos y una hora, según el propio Daniel Comeaux, jefe de la Policía, quien también cifró en aproximadamente 15 los lesionados en los tres escenarios y advirtió que el número podía seguir subiendo porque varias personas llegaron a los hospitales por sus propios medios.

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Una agente con guantes manipula bolsas de evidencia detrás de una cinta policial amarilla frente a un vehículo
El departamento había reforzado el patrullaje para la noche de Halloween; aun así, la magnitud de los hechos exigió movilizar recursos de toda la ciudad (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Lo que confirmó el jefe de Policía

Comeaux precisó que en dos de los escenarios hubo víctimas fatales, mientras que en el tercero no hubo muertos aunque sí varios de los heridos contabilizados. Las investigaciones en los tres puntos siguen abiertas.

Las autoridades detuvieron al menos a un sospechoso y lo interrogaron junto a testigos presenciales, aunque no se anunciaron cargos formales ni se divulgaron identidades.

El jefe policial confirmó que la búsqueda de responsables continúa y pidió a la ciudadanía que aporte videos, fotos o cualquier material de redes sociales que haya registrado los hechos.

“Si tienen algo, aunque crean que no muestra nada relevante, contáctenlos. Estoy bastante seguro de que alguien captó el material que nos puede ayudar”, afirmó.

Un oficial de policía uniformado habla frente a un micrófono, con una patrulla policial y cinta amarilla de precaución detrás
Si cruzan la línea, los vamos a meter presos", advirtió el jefe policial, quien también pidió a la ciudadanía que aporte videos y fotografías de la noche (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

En uno de los episodios, un oficial realizó maniobras de reanimación en el lugar y logró estabilizar a una de las víctimas. Comeaux destacó los tiempos de respuesta: uno de los efectivos estaba a menos de dos cuadras cuando sonaron los disparos y llegó al lugar de forma inmediata.

FOX 4 informó que fuentes policiales consideran que los tres escenarios no guardan conexión entre sí. Varios bloques del barrio fueron clausurados y efectivos de distintas unidades de la ciudad fueron convocados para gestionar los frentes simultáneos.

La investigación incluirá la revisión de cámaras de vigilancia —el departamento opera un sistema de cámaras fijas en el área— y un recorrido negocio por negocio en busca de grabaciones privadas.

Oficiales de policía a caballo avanzan de noche por una calle frente a varias patrullas con luces de emergencia encendidas
La policía interroga testigos y detenidos, pero aún no pudo establecer si los tres episodios comparten un origen común (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Las escenas y el contexto de la noche

Cinco de las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos y no tenían participación en los hechos, según la Policía de Dallas citada por CBS News Texas.

En uno de los escenarios, cerca de Commerce Street y South Crowdus Street, un automóvil colisionó contra varios vehículos estacionados, según imágenes difundidas desde el lugar.

Tres automóviles de color oscuro presentan impactos en una calle urbana durante la noche, con luces de emergencia al fondo
Las cámaras captaron un auto incrustado entre varios vehículos en la calle, una de las postales más crudas que dejó la violenta madrugada del domingo (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

La violencia en Deep Ellum no fue un hecho aislado esa noche. En Birmingham, Alabama, un muerto y nueve heridos se registraron tras un tiroteo afuera del estadio Legion Field durante el clásico de fútbol americano Magic City Classic.

En Fairfield, California, una mujer embarazada de 31 años murió y seis personas resultaron heridas en un centro comercial.

En Newark, Delaware, seis personas fueron baleadas cerca del campus de la Universidad de Delaware.

Letrero de Solano Town Center en un jardín durante la noche junto a patrullas de policía y camiones de bomberos con luces encendidas
Una mujer embarazada murió y seis personas resultaron heridas en un centro comercial de California; el caso se sumó a una cadena de ataques armados que se registraron durante la noche más festiva del año en Estados Unidos (ABC10)

Los antecedentes del barrio

Aproximadamente seis meses atrás, otro tiroteo en Deep Ellum dejó a un guardia de seguridad muerto y a cinco personas heridas.

La recurrencia de incidentes en uno de los barrios de entretenimiento nocturno más concurridos de Dallas volvió a colocar la seguridad del distrito en el centro del debate.

Consultado al respecto, Comeaux defendió el trabajo policial y mencionó el programa de oficiales de policía municipal (MPO), que destina efectivos a patrullaje comunitario permanente en la zona. “Mientras sea jefe de policía, no vamos a abandonar el programa MPO”, subrayó. Las autoridades no descartaron realizar nuevas detenciones.

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