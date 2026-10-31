Estados Unidos

Un muerto y 6 heridos en un tiroteo en una tienda de Halloween en California

El ataque armado ocurrió en el centro comercial Solano Town Center de Fairfield, al noreste de San Francisco, donde la policía busca a los agresores y tres víctimas continúan en estado crítico

Una persona murió y otras seis resultaron heridas tras un tiroteo en la tienda Spirit Halloween del centro comercial Solano Town Center en Fairfield el viernes por la noche, según informó la policía. (Fuente: KRA 3)
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Una noche festiva terminó en tragedia en el norte de California. Un tiroteo en una tienda de disfraces dejó una persona muerta y seis heridas dentro del centro comercial Solano Town Center, situado sobre la avenida Travis Blvd en la ciudad de Fairfield. El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20:30, a pocas horas del inicio de los festejos de Halloween, en una sucursal de la cadena Spirit Halloween, según informaron la policía local y la agencia The Associated Press.

Los servicios de emergencia acudieron con rapidez al establecimiento, ubicado a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco, para socorrer a las víctimas. Los rescatistas trasladaron a seis sobrevivientes hacia hospitales locales, donde al menos tres personas permanecen en estado crítico, de acuerdo con datos compartidos por CBS News, AFP y ABC7.

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Patrullas policiales con luces encendidas y automóviles particulares frente a la fachada iluminada de un cine Edwards de noche
Un tiroteo en una tienda de Spirit Halloween dentro del centro comercial Solano Town Center dejó un muerto y seis heridos. (CBS)

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron las edades ni las identidades de los afectados y evitaron precisar si entre ellos hay menores de edad.

La policía revisa cámaras y busca pistas para dar con los sospechosos

El jefe del Departamento de Policía de Fairfield, Dan Marshall, encabezó una rueda de prensa hacia la medianoche para informar sobre los avances preliminares. “El lugar del crimen continúa bajo una intensa actividad policial y la pesquisa sigue activa”, manifestó el funcionario en declaraciones recogidas por ABC News. Marshall remarcó que los detectives interrogan a testigos presenciales con el fin de identificar al responsable: “Los agentes trabajan con diligencia para tratar de dar con el sospechoso o sospechosos, aunque por ahora no hay detenidos bajo custodia”.

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Patrullas policiales, una ambulancia y cinta perimetral en un estacionamiento nocturno frente a un edificio con letrero iluminado
Al menos tres sobrevivientes del ataque armado en Fairfield permanecen internados en estado crítico. (CBS)

La revisión del material audiovisual representa una de las pistas centrales dentro del complejo, un predio comercial que reúne unas 130 tiendas. “Sé que el centro comercial tiene cámaras, así que esperamos obtener buen material”, subrayó Marshall ante los medios. El jefe policial aclaró que el ataque parece haberse concentrado en el local de disfraces, no se extendió al resto del recinto y descartó una amenaza directa para las zonas residenciales contiguas.

Vías de contacto ciudadano y esclarecimiento frente a rumores en redes

Durante su contacto con la prensa, Marshall disipó las versiones que circularon en plataformas virtuales sobre un presunto saldo de hasta 15 heridos. Frente a esas especulaciones, el comisario fue categórico: “Solo siete personas recibieron disparos y siete ya son demasiadas”. A su vez, el funcionario reconoció la complejidad del caso al admitir que las pesquisas apenas comienzan: “Estamos en las etapas iniciales de esta investigación; continuaremos hasta obtener respuestas”.

Letrero de Solano Town Center en un jardín durante la noche junto a patrullas de policía y camiones de bomberos con luces encendidas
El Departamento de Policía habilitó un teléfono y una casilla de correo electrónico para que los vecinos aporten videos o testimonios. (ABC10)

Para acelerar la captura de los autores, el Departamento de Policía de Fairfield solicitó la cooperación comunitaria. Marshall pidió a los asistentes que envíen registros audiovisuales al correo 1030mall@fairfield.ca.gov o aporten datos a la línea telefónica 707-428-7600. El organismo municipal anticipó que canalizará las novedades oficiales a través de sus perfiles en Facebook, Instagram y Nixle.

Apoyo de ciudades vecinas y advertencia contra la desinformación

El impacto del violento suceso motivó una respuesta coordinada en la región. La alcaldesa de la localidad vecina de Suisun City, Alma Hernandez, anunció en un comunicado divulgado por NBC Bay Area que la policía de su distrito brinda apoyo operativo a Fairfield en la búsqueda de los agresores.

Frente a la inquietud de los residentes del área de la bahía, Hernandez pidió calma y cautela: “Por favor eviten compartir publicaciones no verificadas, que pueden sembrar confusión y entorpecer la respuesta”. La mandataria local instó a la comunidad a consultar exclusivamente los reportes oficiales mientras los peritos completan el levantamiento de pruebas en la escena del crimen.

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