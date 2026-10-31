El gobierno de Trump investiga una posible participación norcoreana en el robo de USD 6.300 millones a Binance

El presidente Donald Trump confirmó que las autoridades de Estados Unidos investigan la presunta participación de Corea del Norte en el ataque contra Binance. (REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el viernes que su gobierno investiga si piratas informáticos de Corea del Norte participaron en el robo de 6.300 millones de dólares sufrido por Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. “No lo sabemos. Lo estamos investigando”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval al ser consultado sobre una posible atribución a actores norcoreanos.

El hecho, calificado por analistas como el mayor robo financiero de la historia, obligó a Binance a suspender los retiros de fondos y a comprometerse a cubrir todas las pérdidas con capital propio.

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Consultado sobre si los fondos sustraídos podrían recuperarse, el mandatario estadounidense comparó el robo con los métodos tradicionales de fraude financiero. “Era un hackeo. Ese es el problema. Ya saben, a la vieja usanza, cuando firmaban un cheque, lo retiraban. Esto es distinto. La gente ya no ve más el dinero. Por eso siempre sentí que era un poco peligroso”, declaró Trump.

El robo a Binance, ocurrido el jueves, consistió en el vaciamiento de una billetera digital de la empresa mediante la manipulación del sistema de aprobación de transacciones, y generó alarma en la industria cripto por su magnitud sin precedentes: 6.300 millones de dólares sustraídos en apenas veinte minutos, de los cuales unos 3.000 millones ya fueron congelados por distintos actores del sector, según informó la propia plataforma.

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Sobre la respuesta de la empresa, Trump se mostró moderadamente confiado. “Ellos (Binance) dicen que lo tienen bastante bajo control”, señaló el presidente, en referencia a los anuncios de la compañía sobre la cobertura de pérdidas y el restablecimiento de los retiros.

El vaciamiento de 6.300 millones de dólares en veinte minutos ocurrió tras la manipulación del sistema de aprobación de transacciones de la plataforma. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Investigación federal y congelamiento de fondos

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que está “al tanto del incidente” y que trabaja “con socios públicos y privados relevantes para comprender el alcance de la actividad, evaluar los impactos potenciales y coordinar las medidas de investigación apropiadas”. El Servicio Secreto de Estados Unidos, por su parte, informó que sus investigadores operan “las 24 horas con nuestros socios del sector privado, incluido Circle, para identificar, congelar, rastrear y recuperar los fondos robados a Binance el jueves”.

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Una fuente con conocimiento de la situación indicó que Binance trabaja de manera conjunta con el FBI y el Servicio Secreto para dar con los responsables. En paralelo, las emisoras de monedas estables Tether y Circle congelaron activos vinculados al robo por 1.570 millones y más de 800 millones de dólares, respectivamente.

El Buró Federal de Investigaciones y el Servicio Secreto coordinan labores con entidades privadas para rastrear los activos robados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La Autoridad Regulatoria de Servicios Financieros de Abu Dabi, que otorgó la licencia principal de operación de Binance, señaló que “está colaborando estrechamente con Binance y monitoreando el incidente”. El fondo de inversión MGX, respaldado por Abu Dabi y accionista minoritario de la plataforma desde el año pasado, declinó hacer comentarios.

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El trasfondo con Pionyang

Gobiernos occidentales acusan desde hace años a Corea del Norte de fomentar grupos de piratería informática para financiar sus programas de armamento, y tanto autoridades estadounidenses y surcoreanas como expertos en ciberseguridad sostienen que el régimen utiliza unidades cibernéticas estatales con fines de espionaje y robo financiero. Pionyang niega estas acusaciones; su misión en Ginebra y su embajada en China no respondieron a pedidos de comentarios.

El episodio se produce semanas después de que Trump planteara la posibilidad de un nuevo acercamiento diplomático con Corea del Norte, al sugerir que podría concretarse este año un encuentro con su líder, Kim Jong Un. A principios de este mes, sin embargo, el propio presidente moderó esas expectativas al afirmar que no estaba “seguro de que alguien esté pidiendo una reunión”.

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Los vínculos entre Trump y Binance

El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, recibió un indulto presidencial de Donald Trump en 2025 tras admitir fallas en controles de lavado de dinero. (Laura Boushnak/The New York Times)

El caso adquiere un matiz adicional por los lazos previos entre la plataforma y el entorno del presidente estadounidense. Binance colaboró en el desarrollo de una moneda estable para una empresa cofundada por Trump y sus hijos. Además, Changpeng Zhao, cofundador y ex director ejecutivo de Binance, recibió un indulto de Trump en 2025 después de haberse declarado culpable de no aplicar controles robustos contra el lavado de dinero.

En medio de la crisis, Zhao publicó en la red social X que la compañía posee acciones de SpaceX por un valor superior a los 1.000 millones de dólares, en un intento por reforzar la confianza en la solidez financiera de Binance.

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