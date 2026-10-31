Más de 48 millones de estadounidenses ya votaron en las elecciones legislativas: supera el récord de 2022

Un total de 47,9 millones de estadounidenses emitió su sufragio anticipado antes de las elecciones legislativas. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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Más de 48,5 millones de estadounidenses ya habían emitido su voto a cuatro días de las elecciones legislativas de mitad de mandato, una cifra que superó el récord histórico para estos comicios y que ubica a los votantes registrados como demócratas con una ventaja de 12 puntos sobre los republicanos en la participación anticipada. El dato surge de un relevamiento difundido por Bloomberg con base en información del Election Lab de la Universidad de Florida.

La cifra representa que más de uno de cada cinco votantes registrados en el país ya emitió su sufragio antes del día oficial de las elecciones, fijado para el martes, por encima de la marca previa de 45,9 millones alcanzada antes del día electoral en 2022.

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El incremento resulta más pronunciado en los estados donde se libran las contiendas más reñidas por el Senado, que definirán el control de la cámara durante los dos años restantes de la presidencia de Donald Trump. En Texas, más de seis millones de personas habían votado de forma anticipada hacia el miércoles, con una participación presencial alrededor de un 50 % superior a la registrada en la misma etapa de 2022, según cifras oficiales citadas en los reportes. Para el miércoles, la cifra ya alcanzaba los 6,3 millones de texanos, frente a los 4,2 millones de hace cuatro años.

La junta electoral de Carolina del Norte reportó un aumento de casi 37 % respecto al mismo punto de hace cuatro años, mientras que Carolina del Sur ya había superado el total de su voto anticipado completo de 2022 el lunes, con cinco días de votación anticipada todavía por delante; el incremento en ese estado llegó al 83 %. En Kansas, donde el senador republicano Roger Marshall enfrenta una reelección complicada, las boletas anticipadas corrían cerca de dos tercios por encima de 2022 la semana pasada, de acuerdo con la oficina de la secretaría de Estado.

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El Election Lab de la Universidad de Florida registró un alza notable en los estados que definirán el control del Senado. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El aumento en la votación anticipada también superó el 30 % respecto al mismo punto de hace cuatro años en Maine, Michigan, Carolina del Norte y Kansas, todos estados con contiendas competitivas por el Senado, de acuerdo con un análisis de la agencia Associated Press sobre los datos de votación. En Georgia, la votación presencial anticipada rompió el récord estatal para elecciones de mitad de mandato el jueves, con las mujeres representando el 56 % de las boletas emitidas hasta ese día, frente al 44 % de los hombres. “Los georgianos siguen acudiendo a las urnas en números récord porque confían en el sistema”, afirmó el máximo responsable electoral del estado, Brad Raffensperger.

Por qué los demócratas lideran el voto anticipado y qué significa

En los 27 estados que permiten el voto anticipado y registran la afiliación partidaria de los votantes, el 44 % de las boletas presenciales y por correo fueron emitidas o devueltas por votantes registrados como demócratas, frente a un 32 % de republicanos, según los datos compilados por el laboratorio de McDonald. La brecha demócrata resulta más marcada en estados como Iowa, Kansas y Nebraska, territorios de las Grandes Planicies que suelen inclinarse por los republicanos pero que este año presentan contiendas inesperadamente competitivas por el Senado. En Florida, Michigan y Texas, en cambio, aparecen señales de que los votantes republicanos están regresando al voto anticipado y por correo, una modalidad que habían evitado en los últimos comicios.

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Más de seis millones de personas votaron de manera previa en Texas para renovar cargos legislativos y estatales. (REUTERS/Gaelen Morse/File Photo)

Ese resurgimiento demócrata se asemeja a los márgenes que anticiparon la victoria presidencial de Joe Biden en 2020, aunque su valor como predictor resulta incierto por los cambios en el comportamiento de los votantes y las limitaciones de los datos disponibles. “Sabemos que los votantes anticipados van a ser más demócratas. Esa ha sido una característica de las elecciones desde hace tiempo. El día de la elección el electorado se inclina mucho hacia el lado republicano. Así que los demócratas tienen que acumular una ventaja en el voto anticipado solo para resistir lo que va a pasar el día de la elección”, explicó McDonald.

El asesor sénior de la firma demócrata de datos TargetSmart, Tom Bonier, atribuyó el fenómeno a un reacomodamiento posterior a la pandemia: con las rutinas del covid-19 cada vez más lejanas, más demócratas están regresando a votar el día de la elección y más republicanos optan por el voto anticipado. El representante demócrata por Ohio Greg Landsman señaló en una entrevista con Bloomberg Television que el aumento del voto presencial anticipado “habla de algunas de las preocupaciones sobre esta elección y de que la gente quiere asegurarse de que sus votos sean contados”.

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Los límites del voto anticipado como pronóstico electoral

El voto anticipado creció un 83 por ciento en Carolina del Sur respecto del proceso electoral de 2022. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Pese al volumen histórico de votos emitidos antes del día electoral, los especialistas advirtieron contra interpretar las cifras como una predicción del resultado final. El registro partidario de un votante no revela a qué candidato apoyó, y se esperaba que decenas de millones de estadounidenses adicionales emitieran su sufragio el martes. En elecciones recientes, los republicanos tendieron a votar en mayor número el día de la elección, lo que podría reducir o incluso revertir la ventaja demócrata acumulada en el voto anticipado.

Tampoco una mayor participación anticipada se traduce necesariamente en una mayor participación total, ya que parte de los votantes simplemente emite su sufragio antes que en comicios anteriores, en lugar de sumarse como nuevos electores. McDonald indicó además que las solicitudes de boletas por correo están en descenso en varios estados, en parte debido a una ley de Florida que ahora exige a los votantes renovar su solicitud de voto por correo cada dos años. Quienes sí solicitan boletas por correo las están devolviendo más rápido y en mayor número, aunque otros optan por vías alternativas de votación.

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La concurrencia a las urnas aumentó en las comunidades hispanas ubicadas en la frontera de Texas con México. (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

El voto por correo resultó más frecuente entre los votantes de mayor edad: el 54 % de las boletas enviadas por correo en 14 estados con datos disponibles provino de personas de 65 años o más. Las campañas políticas valoran el voto anticipado porque les permite asegurar apoyos tempranos, reducir el riesgo de pérdidas por mal clima, desastres u otros imprevistos, y concentrar los esfuerzos de movilización en los votantes con menor propensión a acudir a las urnas el día de la elección. Sin embargo, los analistas remarcaron que los datos del voto anticipado pueden resultar inconsistentes entre estados y que quienes votan antes suelen ser electores partidarios cuyo sentido de voto nunca estuvo realmente en disputa.