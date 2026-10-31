Estados Unidos

"Simplemente me incriminaron": retiraron los cargos contra uno de los acusados por el tiroteo en un festival de Ohio

Eljay Crisp-Carr, de 20 años, salió de prisión tras casi cinco meses detenido. La fiscalía de Lucas County pidió desestimar el caso ante nueva información sobre el incidente que dejó 12 heridos

Eljay Crisp-Carr quedó fuera de prisión luego de que la fiscalía retirara, sin perjuicio, las más de 50 acusaciones que enfrentaba por el tiroteo del Festival Old West End (WKYC).
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La Justicia de Toledo, Ohio, desestimó los cargos contra Eljay Crisp-Carr por el tiroteo que dejó 12 heridos en el Old West End Festival. La decisión judicial permitió la liberación del joven, quien llevaba casi cinco meses detenido sin derecho a fianza.

Crisp-Carr, de 20 años, había sido acusado de 50 cargos, incluidos 25 por intento de asesinato, además de agresión grave, actividad de pandillas y delitos relacionados con armas por el ataque ocurrido el 6 de junio que dejó 12 heridos, precisaron Associated Press y el medio local WKYC.

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Su abogado, Alex Bodiford, había sostenido que la policía detuvo a la persona equivocada y que su cliente no se encontraba en el lugar del incidente. El equipo legal incluso aseguró contar con videos y registros telefónicos para respaldar su coartada, reportó WTVG.

La oficina de la fiscal del condado de Lucas, Julia Bates, informó que en septiembre notificó a la defensa la existencia de hallazgos que podrían respaldar su argumento.

Posteriormente, la fiscalía solicitó que los cargos fueran desestimados sin perjuicio, petición que la jueza aceptó. De este modo, se mantiene abierta la posibilidad de presentarlos nuevamente en el futuro.

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La Policía de Toledo explicó que la decisión respondió a “nuevos avances en las pruebas” y señaló que continuará su trabajo con la fiscalía para identificar a los responsables.

Dos agentes de policía en uniforme resguardan una calle acordonada con cinta amarilla en Toledo, Ohio, con coches y casas de fondo
El acusado enfrentaba cincuenta cargos penales, incluidos veinticinco por intento de asesinato en relación con el ataque de junio (Captura de video: WTOL 11).

Datos de un teléfono y un testigo ubican a Crisp-Carr lejos del festival

El ataque ocurrió durante el festival anual del histórico barrio Old West End, en un parque con puestos, música y camiones de comida. De acuerdo con Associated Press, una presunta pelea entre grupos rivales derivó en un intercambio de disparos entre dos personas.

Las primeras declaraciones juradas de la policía indicaban que un video mostraba a Crisp-Carr involucrado en una pelea con un grupo numeroso. Un detective sostuvo entonces que, tras los disparos efectuados por otro hombre, Crisp-Carr se apartó y luego abrió fuego contra la multitud.

Sin embargo, documentos judiciales citados por WKYC muestran que los investigadores pudieron haber identificado erróneamente al acusado, dado que los datos de su teléfono celular y el testimonio de una persona lo ubican en la avenida Glenwood, a varias cuadras del festival, cuando ocurrieron los disparos.

Un hombre joven con trenzas y camiseta blanca permanece de pie frente a un cartel de prohibición de armas y vegetación
La fiscalía del condado de Lucas solicitó el retiro de las imputaciones sin perjuicio ante la aparición de nuevos avances en las pruebas (Captura de video: WTVG).

Crisp-Carr aseguró que fue identificado erróneamente tras recuperar la libertad

Tras salir de prisión, Crisp-Carr declaró a WTVG que había sido confundido con otra persona. Según su relato, intentó explicar a las autoridades que no era el hombre que aparecía en las fotografías utilizadas durante la investigación, pero le dijeron “que era un monstruo. Ellos simplemente me incriminaron”.

Su madre, April Carr, fue a buscarlo y cuestionó a los medios y a quienes lo señalaron como responsable antes de que se retiraran los cargos: “Sacar conclusiones precipitadas hará que parezcan unos burros”.

La mujer adelantó que presentarán demandas y expresó que el tirador continúa prófugo: “Tienen a un tirador andando libre desde hace cinco meses y lo saben desde, ¿qué?, ¿julio, junio? Lo saben desde el 15 de junio. Entonces, ¿qué van a hacer ahora?”.

Por su parte, Crisp-Carr agradeció la posibilidad de retomar su vida: “Dios es bueno y Dios es grande. Gracias al hombre de arriba por otro día, por recuperar mi vida. He renacido”.

Un hombre con trenzas abraza a una persona de espaldas mientras otro individuo graba con un teléfono frente a un edificio
La madre del joven, April Carr, anunció que presentará demandas judiciales y afirmó que el tirador permanece libre (Captura de video: WTVG).

Ka’Nye Taylor y un adolescente todavía enfrentan causas judiciales

Otro acusado, Ka’Nye Taylor, de 20 años, permanece detenido y enfrenta 45 cargos graves, entre ellos 20 por intento de asesinato. Se espera que comparezca nuevamente ante el tribunal el 9 de noviembre, consignó WKYC.

Un adolescente de 17 años también fue imputado por presuntamente trasladar un arma utilizada en el tiroteo. Enfrenta cargos por manipulación de pruebas, robo, provocar pánico y dos cargos de disturbios graves, aunque no está acusado de haber disparado.

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