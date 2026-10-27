Indignación en Texas: grabaron a un grupo con túnicas del Ku Klux Klan en la previa de Halloween y la policía abrió una investigación

La NAACP, legisladores y líderes comunitarios condenaron los videos virales que muestran a unas seis personas, posiblemente adolescentes, vestidas con el atuendo del grupo supremacista blanco en un vecindario del este de la ciudad texana. (Fuente: KFOX 14)

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Un grupo de unas seis personas, posiblemente adolescentes, desató una ola de condena en El Paso, Texas, tras la difusión de videos y fotos en redes sociales que las muestran vestidas con túnicas y capuchas blancas del Ku Klux Klan mientras caminaban por una calle residencial del lado este de la ciudad. En uno de los clips, se escucha a quien graba decir entre risas: “Y’all gotta yell something, güey”, una frase que mezcla inglés y jerga mexicana y que evidencia el tono jocoso con el que el grupo trató símbolos asociados a la organización supremacista blanca más antigua de Estados Unidos.

La reacción fue inmediata. La congresista federal Veronica Escobar (demócrata por El Paso) publicó un comunicado el domingo 25 de octubre en el que calificó las imágenes como “profundamente perturbadoras e inaceptables”.

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Un grupo vestido con túnicas del Ku Klux Klan recorrió una calle residencial del este de El Paso y provocó el repudio general. (KFOX14)

Un día después, Carl B. Dwyer Jr., presidente de la rama local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), encabezó una conferencia de prensa frente al tribunal del condado de El Paso junto a unos 25 líderes cívicos, pastores, los representantes municipales Chris Canales y Josh Acevedo, y la presidenta de la junta escolar del distrito independiente, Leah Hanany.

Qué dijo la NAACP de El Paso sobre las túnicas del KKK

Dwyer, veterano del Ejército de Estados Unidos con 31 años de servicio, no pudo contener las lágrimas durante su intervención. “Serví a este país como soldado, y todavía en 2026 hay personas que creen que está bien ponerse sábanas blancas, túnicas blancas y sombreros blancos, emblemas de la época más racista de este país”, declaró, según recogió El Paso Times.

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El presidente de la NAACP de El Paso, Carl B. Dwyer Jr., abogó por educar a los involucrados en lugar de recurrir al castigo. (KTSM News 9)

El dirigente comunitario dijo que no había podido dormir la noche anterior. “Me emociono porque duele. Seguí pensando en lo que atravesaron nuestros antepasados con los linchamientos y las quemas de cruces”, agregó. A pesar del dolor, Dwyer abogó por la educación antes que por el castigo: pidió hablar con quienes usaron las túnicas para entender por qué consideraron aceptable vestir “un símbolo de odio”, de acuerdo con el reporte de NBC News.

La vicepresidenta de la NAACP en El Paso, Diane Williams, anunció que la organización planea un foro comunitario (townhall) para discutir la discriminación, incluidos incidentes en escuelas. La fecha se dará a conocer a través de las redes sociales de la rama local.

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La policía de El Paso investiga si el grupo violó alguna ley

El jefe de policía de El Paso, Peter Pacillas, informó que el departamento analiza si el grupo —“que, según los informes, incluye a jóvenes”— infringió alguna norma, como la de conducta desordenada u otras disposiciones aplicables. “Los símbolos y el lenguaje asociados al Ku Klux Klan representan una historia de terror, violencia y odio racial. No tienen lugar en nuestra comunidad”, advirtió Pacillas en un comunicado citado por CBS4/KFOX14.

El funcionario invitó a quienes tengan información sobre el incidente a comunicarse con las autoridades y recordó que “la libertad de expresión tiene límites cuando cruza hacia una conducta que amenaza el orden público o la seguridad de otros”.

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Líderes comunitarios vinculan el incidente con el tiroteo del Walmart de 2019

La conferencia de prensa reunió voces de distintos sectores de la comunidad afroamericana y latina de la ciudad fronteriza. El pastor Christopher White, de la Greater Faith Church, resumió el sentimiento general: “Cuando el odio se convierte en disfraz, el silencio se convierte en complicidad”.

La rama local de la NAACP convocó a un foro comunitario para discutir sobre incidentes de discriminación en la ciudad. (KTSM News 9)

April Frowner, presidenta del capítulo local de The Links, Incorporated, dijo que nunca había visto algo así en su ciudad natal y trazó un paralelo directo entre el simbolismo del KKK y la masacre del Walmart de El Paso del 3 de agosto de 2019, cuando un atacante motivado por el supremacismo blanco asesinó a 23 personas en un tiroteo dirigido contra hispanos. “No podemos proclamar que somos ‘El Paso Strong’ mientras guardamos silencio ante el racismo y la intolerancia”, afirmó Frowner.

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Ron Stallworth, autor de BlacKkKlansman, pide a las familias que actúen

Ron Stallworth, residente de El Paso y autor del libro BlacKkKlansman —basado en su experiencia como detective encubierto que se infiltró en el KKK en los años 70 y adaptado por Spike Lee en una película ganadora del Óscar—, no escondió su enojo. “Estaba furioso”, dijo a CBS4/KFOX14.

“Las familias necesitan entender las ramificaciones de que sus hijos caminen así, predicar esas cosas. Necesitan involucrarse y dar un correctivo a sus hijos cuando hacen algo como esto. No debería tolerarse, punto”, declaró Stallworth.

El KKK tuvo presencia activa en El Paso hace más de un siglo

El incidente reavivó la memoria de un capítulo poco conocido de la historia local. El Ku Klux Klan tuvo presencia abierta en El Paso hace más de 100 años: en 1923, la organización presentó candidatos a la alcaldía y a otros cargos municipales, aunque perdió en las elecciones de ese año, según los archivos de El Paso Times.

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La NAACP de El Paso, por su parte, fue fundada en 1914 como la primera rama de la organización en todo Texas, lo que subraya la larga historia de la lucha por los derechos civiles en la región fronteriza.

El senador estatal Cesar Blanco emitió un comunicado en el que calificó el comportamiento como inaceptable y aclaró que las acciones de unos pocos no representan a la comunidad fronteriza. La Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) también condenó el hecho y recordó que “la lucha contra el racismo comienza en casa”.