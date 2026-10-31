Arabia Saudita derribó un dron sobre Riad luego de que los hutíes intensificaron su ofensiva contra el reino

Arabia Saudita derribó un dron sobre Riad (Europa Press/Archivo)

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Las defensas antiaéreas de Arabia Saudita interceptaron y destruyeron un dron en la región de Riad este sábado, según informó el portavoz de la coalición militar liderada por los sauditas en Yemen.

“Las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron un dron hostil en la región de Riad”, escribió Turki al-Malki en X, y precisó que “los escombros de la intercepción cayeron sin causar heridos”.

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Al-Malki no especificó el origen del artefacto.

Los hutíes intensificaron sus ataques sobre territorio saudita en las últimas semanas

En las últimas semanas, los hutíes de Yemen, respaldados por el régimen de Irán, escalaron su ofensiva contra Arabia Saudita con ataques que incluyeron golpes letales contra el aeropuerto de Riad, que obligaron a su cierre durante dos semanas y provocaron la cancelación de eventos de gran envergadura, con repercusiones directas sobre los planes de diversificación económica del reino.

El viernes, Al-Malki afirmó que los hutíes habían atacado la región de Medina, sede de la segunda ciudad más sagrada del islam, aunque el grupo negó posteriormente esa acusación.

FOTO DE ARCHIVO: Una gran columna de humo negro se eleva desde la zona de almacenamiento de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudí. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil (REUTERS/Colaborador/Archivo)

Más de 1.600 muertos y 275.000 desplazados desde que se reanudaron los combates

La escalada de los hutíes —que abarca ataques a infraestructura petrolera, aeropuertos y embarcaciones— se produce tras la reanudación de los enfrentamientos en Yemen durante el verano, entre el grupo y el gobierno yemení reconocido internacionalmente, que cuenta con el respaldo de Riad.

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Según cifras de las Naciones Unidas (ONU), más de 1.600 personas murieron y más de 275.000 fueron desplazadas desde que se reanudaron los combates.

El detonante del conflicto actual fue el colapso, en julio, de la frágil tregua firmada en 2022. La ruptura se produjo cuando los hutíes permitieron que un avión iraní aterrizara en Saná, capital yemení, desafiando el control saudita sobre el espacio aéreo yemení.

A partir de ese momento, el grupo declaró un bloqueo marítimo sobre Arabia Saudita y comenzó a atacar sus embarcaciones, territorio e instalaciones petroleras, antes de tomar el control de toda la costa del mar Rojo yemení en una rápida campaña militar.

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En respuesta, Riad ejecutó frecuentes ataques aéreos sobre zonas bajo control hutí, según informó el propio grupo.