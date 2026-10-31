Evan Bernstein, CEO de B’nai B’rith International: “No hay lugar seguro para la comunidad judía”

Evan Bernstein, CEO de B’nai B’rith International

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Evan Bernstein asumió en agosto como director ejecutivo de B’nai B’rith International, una organización judía con presencia en más de 50 países. En su primera gira internacional al frente de la entidad, visitó Argentina para reunirse con voluntarios y referentes locales antes de continuar su recorrido por Europa.

Durante su paso por Buenos Aires brindó una entrevista a Infobae, en la que destacó el papel de la filial argentina, próxima a cumplir 100 años, y describió los programas que impulsa la organización en el país: asistencia médica, acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, diálogo interreligioso y acciones de defensa de la comunidad judía, entre otras.

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Bernstein valoró los esfuerzos de esta y otras organizaciones en medio de un marcado aumento del antisemitismo a nivel global. “No hay un lugar seguro para la comunidad judía”, afirmó, al referirse a la expansión de discursos antisemitas desde sectores “de extrema derecha y extrema izquierda”.

Consideró, además, que en los últimos años las redes sociales han servido de “gasolina” para facilitar la radicalización y la difusión de mensajes de odio, y cuestionó la falta de responsabilidad de las plataformas tecnológicas frente a contenidos que vienen fomentando actos de violencia y discriminación.

En ese escenario, opinó que las comunidades judías deberían fortalecer sus vínculos con instituciones públicas, fuerzas de emergencia, dirigentes políticos y otros credos. Para el CEO de B’nai B’rith International, la construcción de relaciones directas fuera de la comunidad es una de las herramientas centrales para enfrentar el antisemitismo.

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Bernstein afirmó que en la actualidad "no hay lugar seguro" para la comunidad judía (REUTERS/Carlos Jasso)

-Me gustaría empezar hablando de su visita aquí a Argentina y del trabajo de la ONG que está liderando desde agosto.

-Estoy haciendo una gira de escucha para B’nai B’rith International. Comencé el 29 de agosto. Ha sido un poco vertiginoso. Acabo de llegar de Toronto, ahora estoy aquí, en Argentina, y después iré a Europa, a Bélgica, Reino Unido, París. Se trata de estar sobre el terreno y escuchar a los voluntarios en las diferentes partes del mundo. B’nai B’rith está en más de 50 países. Tenemos miles de voluntarios en todo el mundo, y nuestro trabajo es proporcionar la mayor cantidad de recursos, y los mejores recursos para que puedan crecer y tener éxito en sus comunidades judías. Muchos de los diferentes grupos de voluntarios con los que trabajamos hacen cosas diferentes. Es muy diferente lo que sucede en Argentina a lo que sucede en el Reino Unido o Canadá, por ejemplo. Pero el tema común es que todos están allí para apoyar a su comunidad, y quieren hacerlo dentro de la red de B’nai B’rith.

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-¿Qué tipo de actividades realizan específicamente?

-Depende del lugar. Aquí en Argentina, por ejemplo, están haciendo un trabajo increíble con suministros médicos para la comunidad. Hacen un gran trabajo de defensa en favor de la comunidad judía, y también un enorme trabajo interreligioso, así como para ayudar a mujeres maltratadas. Lo interesante de cada capítulo de B’nai B’rith a nivel mundial es que el tema común es que participan porque quieren defender a la comunidad judía, y están tratando de mostrar que pueden hacer cosas buenas en su propia comunidad. Cada comunidad es diferente. En Canadá, por ejemplo, tienen uno de los bancos de alimentos más grandes y proporcionan alimentos a personas pobres dentro de la comunidad judía, y fuera de la comunidad judía. Cada capítulo hace cosas diferentes porque las necesidades de la comunidad son distintas, así que crean programas basados en las necesidades de esa comunidad, tanto para la comunidad judía como para la no judía. Y creo que eso es lo que hace que B’nai B’rith sea tan singular: es una organización comunitaria judía internacional. Es la mayor organización internacional de voluntarios sobre el terreno en el mundo. No hay otra organización judía en el mundo que esté en más de 50 países, con la cantidad de capítulos que tiene a nivel global. Pero esas comunidades no se centran solo en sus propias necesidades, también se centran en las necesidades de la comunidad externa, y creo que eso es lo que hace que B’nai B’rith sea tan singular y tan importante.

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-Estamos en un contexto de un marcado aumento del antisemitismo a nivel global, y sobre todo después del ataque terrorista de Hamas contra Israel. ¿Esto repercute en las actividades de la organización?

-Cien por ciento. Creo que lo que se vio en Europa, la edad dorada de los judíos estadounidenses después del Holocausto, terminó antes. Mucho de eso tuvo que ver con la política migratoria y con lo que ahora se está viendo, que ocurrió en Francia y está ocurriendo en el Reino Unido. Creo que Estados Unidos iba unos 15 años por detrás, y ahora estamos comenzando a ver los mismos tipos de cosas, el fin de la edad dorada. El clima en torno al antisemitismo está cambiando completamente. Pero lo que creo que es muy singular, es que nunca ha sido tan malo como lo ha sido desde la década de 1930, especialmente en grandes partes del mundo. La diferencia es que ahora no es el Holocausto, obviamente. Pero la diferencia es que, cuando las cosas sucedían en los años 30, la mayor parte venía de la extrema derecha. Se tenía socialismo, se tenía el Partido Nazi, se tenía lo que sucedía con Mussolini. Lo que estaba sucediendo en diferentes lugares de Estados Unidos, donde había mítines del Partido Nazi en el Madison Square Garden de Nueva York. La diferencia ahora es lo que yo llamo el “efecto de herradura”: se tiene a la derecha y a la izquierda. Y si se mira lo que ocurrió en París en las últimas semanas, se vio antisemitismo proveniente de la extrema izquierda, y se tuvo antisemitismo proveniente de la extrema derecha. ¿Y cuál es la única cosa en la que esas dos áreas, que no están de acuerdo políticamente en nada, coinciden? El odio a Israel y el odio a los judíos. Eso es realmente malo para las comunidades judías de todo el mundo, tener que lidiar con el efecto de la herradura. Somos la única minoría que está en tierra de nadie, por decirlo así. No hay un lugar seguro al que podamos ir. Se ven estudiantes en campus universitarios de todo el mundo que no pueden formar parte de ciertos grupos de la izquierda, y ciertamente no pueden formar parte de ciertos grupos de la derecha. Los grupos de derecha los ven como ultranacionalistas. Y en la extrema izquierda somos colonizadores. Es una situación muy difícil, y creo que ese es un desafío muy grande para nuestros voluntarios universalmente con el que están tratando de lidiar. Tenemos que ser más creativos en nuestra lucha, ayudándolos y dándoles las herramientas que necesitan para combatir el antisemitismo sobre el terreno en esas comunidades.

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Bernstein opinó que se vive el peor momento del antisemitismo desde la época del Holocausto (REUTERS/Tom Nicholson)

-Hay una visión generalizada de que estamos viviendo el peor momento del antisemitismo desde la época del Holocausto. ¿Coincide con esa percepción?

-Si, estoy de acuerdo. Pero hay que tener cuidado cuando usamos el término Holocausto, porque mucha gente suele usarlo a la ligera. Más allá de lo que está ocurriendo hoy, no vemos a personas siendo llevadas en vagones a Auschwitz. La gente piensa que en Europa, incluso en partes de América Latina, como Venezuela, que tenía una población tremendamente grande que se ha reducido drásticamente durante las últimas décadas, la gente aún piensa en la calle que hay millones y millones de judíos. Piensan que somos como el 30% de la población mundial, que ocupamos más del 50% de la prensa. Solo somos el 0,2% de la población mundial, así que creo que hay muchas ideas erróneas. Con la analogía del Holocausto, la retórica que vimos a principios de los años 30, los comienzos de lo que estaba sucediendo, es muy similar y eso es muy preocupante. Pero creo que eso, una vez más, provenía de un lado particular, como el socialista, ¿verdad? Y ahora se está viendo desde el extremismo islámico radical, y estamos viendo cómo ahora eso juega un papel en un antinacionalismo ferviente. Lo vemos en Estados Unidos, donde son anti estadounidenses; en Francia, donde son antifranceses. No buscan asimilarse o convertirse en parte de esos países. No se ha visto eso tan gravemente en América Latina, aunque creo que el antisemitismo en América Latina sigue existiendo. Pero fácilmente podría ocurrir aquí también a medida que los grupos de la izquierda crecen y las poblaciones migrantes cambian, y creo que América Latina debe ser muy consciente de esas poblaciones y aprender de lo que ha ocurrido en Europa, aprender de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, y observar que lo que sucede aquí podría potencialmente ocurrir en otras partes del mundo. Miren por ejemplo lo que ocurrió en Australia. Son señales de advertencia de las que las comunidades judías deben ser conscientes, y no solo la comunidad judía, sino que las comunidades en general necesitan ser conscientes de estos cambios y de lo que puede suceder políticamente muy rápido.

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-¿Y a qué atribuye esta expansión del antisemitismo?

-En la década de 1960 fue la primera vez que la Liga Antidifamación empezó a realizar encuestas sobre las tendencias del antisemitismo, y comenzaron a hacerlo de manera independiente. En ese momento más del 20% de la población estadounidense era antisemita. Mi perspectiva es estadounidense, así que perdónenme por eso. Pero era más del 20% de la población estadounidense. En las encuestas más recientes, antes incluso de que ocurriera Pittsburgh en la sinagoga Tree of Life, se estaba en torno al 12 o 13% de la población estadounidense. Ahora, si se observan esas tendencias, las poblaciones han crecido drásticamente. Todavía se tiene entre el 10 y el 12% de la población estadounidense; estamos hablando de cerca de 30 millones de personas. Si se tienen 30 millones de personas con acceso a redes sociales, eso es gasolina para el antisemitismo. Es gasolina para cualquier comportamiento extremista, y creo que esa es la diferencia. En los años 60, si se era extremista, había que ir a una reunión del Ku Klux Klan o encontrar a alguien en un bar. Ahora, si se siente de esa manera, puede ir a jugar en su Xbox y encontrar grupos. Puede seguir a cierto número de personas en X; puede seguir a ciertas personas en determinados blogs y, de repente, si se tiene un ideal extremista, se va a tener a 50 o 60 personas diciéndole que está bien. Robert Bowers, quien mató a todos en Pittsburgh, se estaba radicalizando en línea. Era un adolescente y estaba completamente radicalizado en línea, y se involucró con una célula en Pensilvania. Así que, si uno puede radicalizarse en línea, y esos más de 30 millones pueden tener acceso a esas ideas, todo lo que se necesita es una o dos personas comprometidas para hacer algo. Se vio lo que sucedió aquí en Argentina con los ataques contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Todo lo que se necesita es un individuo comprometido que pueda radicalizarse. Era mucho más difícil hacerlo antes. Ahora no es tan difícil hacerlo, y se vuelve normal. Creo que el centro moderado fue una de las mejores cosas que ocurrieron desde la Segunda Guerra Mundial, pero ese centro moderado está desapareciendo, y se está viendo cada vez más extremismo globalmente en ambos lados. La persona promedio, esté en Argentina, Estados Unidos o Francia, va a sus extremos, hacia donde se siente cómoda y ya no escucha al centro moderado porque ya no existe en su mundo. Entonces la retórica se convierte en algo que uno cree que es verdad porque es lo único que escucha, y creo que una de las cosas que ha conducido a mucho de esto es esta capacidad de aislarse, tener solo una determinada corriente de pensamiento, hacer que parezca normal y no hacer ningún pensamiento analítico. El pensamiento analítico desaparece. Si se mira lo que ha sucedido con Israel, y se ven los grupos que apoyan a Israel, como la comunidad LGBTQ o las mujeres… Si se lleva a esas personas a uno de esos países árabes y se ve cuánto tiempo duran en esas comunidades es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero eso queda fuera porque si uno está en una cámara de eco todo el tiempo, entonces eso se convierte en verdad. Y eso da miedo para cualquier grupo minoritario, especialmente para un grupo minoritario como la comunidad judía que, como en el efecto de herradura, no tiene absolutamente ningún lugar adonde ir porque está atrapada en el medio.

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-Respecto al rol de las redes sociales que explicaba, ¿cree que hay una falta de acciones por parte de las compañías tecnológicas, o incluso de los gobiernos para combatir esto?

-Es complicado. Yo creo fervientemente en la libertad de expresión. Pero así como cualquier periódico puede publicar el anuncio que quiera, el principal periódico de Argentina no va a publicar un anuncio de Al Qaeda, ¿de acuerdo? X, Facebook, son empresas privadas, no son entidades públicas. En Estados Unidos y otros países hay libertad de expresión para que alguien diga lo que necesita decir, hasta que se incita a la violencia. Cuando se incita a la violencia, es ilegal. Creo que es una responsabilidad desde una perspectiva moral y social que las empresas de redes sociales ejerzan una mayor diligencia debida. Debería haber alguna versión de responsabilidad social para estas empresas porque están cambiando la sociedad. Aunque sean una entidad privada, están cambiando el tejido del pensamiento de las poblaciones. Los algoritmos están apuntando absolutamente a estos jóvenes para que miren y escuchen ciertas cosas, y creo que ahí es donde debe llegar la responsabilidad.

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Bernstein sostiene que las redes sociales sirven de "gasolina" para propagar el antisemitismo y los discursos de odio (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿En la organización trabajan en este tema de las redes sociales, en cómo manejar esta situación?

-Para nosotros es un poco diferente. Tenemos otras organizaciones increíbles que están haciendo un buen trabajo. Una de las cosas que B’nai B’rith International no quiere hacer es replicar lo que otras organizaciones están haciendo. Ese es uno de los peores problemas que tenemos en el ámbito comunitario judío en todo el mundo: la duplicación. Todos quieren involucrarse en esta cuestión particular. Creo que mi trabajo, y nuestro trabajo colectivo como equipo, es apoyar sobre el terreno. Si sucede algo en torno a las redes sociales en un país determinado, entonces vamos a querer apoyarlos en esa cuestión. Tenemos ciertos programas universales que serán nuestros porque creo que somos increíblemente únicos como organización por ser tan extensos internacionalmente y contar con voluntarios. Aquí en Argentina pasé un extraordinario momento con nuestros voluntarios; es probablemente nuestro puesto más importante en América Latina. Además de contar con la mayor comunidad judía de la región, el grupo de voluntarios que trabaja aquí es tan dedicado y lo ha sido durante casi 100 años. Estamos muy cerca de celebrar el centenario de B’nai B’rith en Argentina, pero sus necesidades son muy diferentes de las del lugar donde acabo de estar, en Canadá, y estoy seguro de que serán muy diferentes de las necesidades en Londres o en París. Algunas necesidades son universales, pero nuestro trabajo es ayudarlos con las necesidades que tienen sobre el terreno. Ese es el mandato de B’nai B’rith International: apoyar a estas organizaciones sobre el terreno, y parte de ello puede tener que ver con las redes sociales, pero parte puede tener que ver con ayudar con asistencia, medicamentos, cualesquiera que sean sus necesidades.

-En los últimos años ha habido un claro cambio político en la región, con varios gobiernos muy cercanos al israelí. Argentina es un ejemplo, pero también Paraguay, Ecuador, Chile, y más recientemente Colombia, entre otros. ¿Eso ayuda en algo a estos esfuerzos de B’nai B’rith International?

-Ayuda mucho. Por eso creo que realmente se debe invertir más en América Latina. Creo que esa es la razón por la que Argentina, como piedra angular de B’nai B’rith en América Latina, es tan importante para apoyar al liderazgo aquí y ayudarlos a competir con tantos recursos como sea posible. Creo que América Latina es un lugar único ahora mismo en comparación con el resto del mundo, en comparación con América del Norte y Europa. Aquí se tiene una situación geopolítica muy diferente. Creo que el trabajo que hemos hecho con la comunidad católica desempeñará un papel enorme en nuestra capacidad de ayudar a los capítulos latinoamericanos en toda América Latina. Es una de las áreas más grandes en las que debemos invertir en lo que respecta a B’nai B’rith, sin duda.

-Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales pasos que se deberían tomar para combatir el antisemitismo y los discursos de odio?

-Antes que nada, creo que todo gira en torno a las relaciones. Las comunidades judías durante siglos se han encerrado a sí mismas. Se han puesto en áreas pequeñas y cerradas, y no salen a hablar externamente. Creo que algunas de las cosas más importantes que puede hacer la comunidad judía es construir relaciones externas fuera de la propia comunidad. Uno de los programas que buscamos lanzar ahora internacionalmente es con los servicios de emergencia, y vamos a hacerlo aquí en Argentina y en todo el mundo: conseguir que voluntarios, especialmente jóvenes, salgan y se reúnan con la policía, con los departamentos de bomberos y con los servicios de ambulancias en sus respectivos países, y construyan relaciones proactivas de agradecimiento. Sin pedir nada, sin hablar de antisemitismo, sin hablar de Israel, simplemente diciendo: “Gracias por apoyar a nuestra comunidad. Somos parte de su comunidad. Representamos a la comunidad judía, pero queremos agradecerles por todo lo que hacen”. Reunirse con funcionarios electos que no son judíos, construir relaciones honestas con ellos. ¿Qué necesitan ellos de nosotros como comunidad judía, tanto como nosotros necesitamos de ellos? Muchas veces la comunidad llega y siempre está pidiendo. Creo que debemos preguntar: “¿Qué podemos hacer por ustedes?”. Creo que debe haber una relación bidireccional. Construir esas relaciones sobre el terreno con el gobierno estatal, con el gobierno local de la ciudad y también con el gobierno federal es más importante que nunca. El trabajo interreligioso e intergrupal es más importante que nunca. Mientras el Concilio Vaticano II siga teniendo un papel prominente dentro de la Iglesia católica, hacer ese trabajo es fundamental. La comunidad evangélica es increíblemente importante para nosotros a nivel mundial. Construir esas relaciones, encontrar puntos en común… Porque si las personas no conocen la comunidad judía, hacen suposiciones basadas en las redes sociales, a partir de los clichés estereotipados que han escuchado desde la infancia, y eso es lo que impulsa sus sentimientos sobre la comunidad judía. Las únicas personas que pueden cambiar eso son los propios judíos.

Israel celebró elecciones en medio del agotamiento de la guerra y la preocupación por las amenazas externas (REUTERS/Nir Elias)

-Pasaron casi nueve meses desde que comenzó la guerra con Irán, un país que en las últimas décadas tuvo una influencia muy marcada en ciertos países de la región. ¿Qué análisis hace sobre los esfuerzos del régimen iraní para propagar el antisemitismo?

-Es un patrocinador estatal de tantos grupos antisemitas y han sido un problema enorme. Recuerdo estar sentado con John McCain hace más de 20 años hablando de Irán, y de la amenaza no solo para Estados Unidos, sino también de la amenaza para la comunidad judía, para Israel. Ha sido un enorme problema, y creo que el problema con Irán es que no importa cuántas oportunidades sintamos que vamos a darles para cambiar. No cambian. Incluso, hay oportunidades para un cambio de régimen, y no parece querer arraigarse. Todos recuerdan antes de la caída del Sha lo progresista que era Irán. Sería maravilloso ver a Irán ser tal vez un país que pudiera formar parte de los Acuerdos de Abraham, que pudiera ser parte de un crecimiento real dentro de Oriente Medio.

-Para finalizar, hubo elecciones en Israel, pero hasta el momento ningún candidato pudo formar gobierno. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la gente en Israel?

-Estas son unas de las elecciones más reñidas. Desde mi perspectiva organizacional, apoyamos a cualquier gobierno que sea elegido democráticamente en el Estado de Israel, y sea cual sea ese gobierno, lo apoyaremos con el 1.000%. Hay mucho temor de las amenazas externas, obviamente incluyendo Irán, los hutíes… Muchas de las familias con las que estoy cerca, sus hijos han estado en guerra durante mucho tiempo, y algunos de los miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel han estado sirviendo durante cientos y cientos de días, lo cual es muy agotador para un país tan pequeño. Y ojalá se llegue a un lugar donde la diplomacia pueda prevalecer y no tenga que ser a través de la fuerza. Es una situación muy compleja para Israel ahora mismo. Tenemos un contingente muy grande de B’nai B’rith, y una oficina en Jerusalén. Estuve en Israel hace unos dos meses reuniéndome con ellos, y están todos muy ansiosos por saber cuáles serán los próximos pasos, ya sea que el actual gobierno permanezca o que llegue un nuevo gobierno, y qué aspecto tendrá todo eso.

<i>QUÉ ES B’NAI B’RITH</i>

Es una organización judía de alcance mundial que cuenta con la mayor red de voluntarios distribuidos en más de 50 países.

Fundada en 1843, la organización se dedica a “mejorar la calidad de vida de las personas” a nivel global, promover los derechos humanos, combatir el antisemitismo y apoyar al estado de Israel.