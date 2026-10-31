Estados Unidos

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

La jornada se desarrolla con una ajustada diferencia de participación entre republicanos y demócratas en Florida, mientras las autoridades recuerdan los requisitos para sufragar presencialmente o entregar boletas por correo

Los 28 centros de votación anticipada de Miami-Dade reciben a los electores registrados entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. hasta el domingo 1 de noviembre
Los 28 centros de votación anticipada de Miami-Dade reciben a los electores registrados entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. hasta el domingo 1 de noviembre
Guardar

Miami-Dade entra en las últimas horas de votación anticipada, con 28 centros disponibles hasta el domingo 1 de noviembre para los electores registrados en el condado. Las sedes permanecerán abiertas entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., de acuerdo con información recogida por CBS News Miami.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, a cargo de Alina García, indicó al medio que las personas habilitadas para sufragar pueden elegir cualquiera de los centros de votación anticipada. Esa posibilidad se mantiene hasta el cierre de la jornada del domingo y no exige acudir al precinto asignado para el día de la elección.

PUBLICIDAD

La diferencia es relevante para quienes votarán el martes 3 de noviembre. Ese día, las mesas funcionarán de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., pero cada ciudadano deberá presentarse en el centro que le corresponde por domicilio, informó la oficina electoral del condado.

Los votantes pueden elegir cualquiera de los 28 centros habilitados

Los ciudadanos que participen en la jornada del martes 3 de noviembre deberán acudir exclusivamente al precinto asignado según su domicilio (AP Foto/Bryon Houlgrave)
Los ciudadanos que participen en la jornada del martes 3 de noviembre deberán acudir exclusivamente al precinto asignado según su domicilio (AP Foto/Bryon Houlgrave)

Los puntos de votación anticipada se distribuyen en bibliotecas, edificios gubernamentales, instalaciones comunitarias y sedes universitarias de distintos sectores del condado, afirmó la autoridad electoral citada por CBS News.

En la ciudad de Miami, están disponibles, entre otros, la Biblioteca Hispana, la Biblioteca Shenandoah, la Biblioteca Lemon City y la Biblioteca Arcola Lakes. También se habilitaron el Joseph Caleb Center, el Stephen P. Clark Government Center y el Historic Garage, ubicado en los terrenos del antiguo Museo de Ciencias.

PUBLICIDAD

Las autoridades precisaron que el Ayuntamiento de Miami no opera como sede de votación anticipada en estos comicios. Por ese motivo, el Historic Garage fue establecido como alternativa para los electores de esa zona.

En Doral, los ciudadanos pueden votar en la sede principal de la Supervisora de Elecciones, en 2700 NW 87th Avenue, y en la Biblioteca International Mall. El listado incluye asimismo centros en Hialeah, Miami Lakes, Miami Gardens, North Miami, Aventura y Miami Beach.

Hacia el suroeste del condado, los electores disponen de sedes en Coral Gables, West Miami, Westchester, Kendall, Kendale Lakes y el campus de la Universidad Internacional de Florida, conocida por sus siglas en inglés como FIU. En el sur de Miami-Dade se encuentran habilitadas la Biblioteca Coral Reef, el South Dade Government Center, la Biblioteca Naranja y el Homestead Community Center.

La identificación con fotografía y firma es necesaria para votar en persona

Los electores que carecen de una identificación oficial con fotografía y firma tienen la opción de completar una boleta provisional (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Los electores que carecen de una identificación oficial con fotografía y firma tienen la opción de completar una boleta provisional (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Para emitir el voto presencial, los ciudadanos deben presentar un documento de identificación vigente que tenga fotografía y firma. La licencia de conducir de Florida, la tarjeta estatal de identificación y el pasaporte de Estados Unidos figuran entre los documentos admitidos, aseguró la oficina electoral.

Las personas que no cuenten con una identificación aceptada podrán completar una boleta provisional, que quedará sujeta al proceso legal de verificación. La autoridad recomendó revisar con antelación las condiciones de cada sede y los tiempos de espera en el portal oficial de elecciones.

Los votantes que recibieron una papeleta por correo tienen otra alternativa durante el período anticipado. Pueden entregarla en las estaciones seguras de recepción instaladas en cualquiera de los 28 centros, dentro del horario de atención establecido.

Después del domingo, esas entregas presenciales solo continuarán en la sede electoral de Doral y en la oficina del centro de Miami, situada en el Stephen P. Clark Center, reportó el medio.

Las papeletas enviadas por correo deben llegar a las autoridades electorales antes de las 7:00 p. m. del martes 3 de noviembre. No será suficiente que el sobre tenga sello postal previo a esa hora, advirtió la información divulgada por el condado.

Casi 3,9 millones de personas ya habían votado en Florida

El cierre de la votación anticipada ocurre en medio de una disputa ajustada en la participación electoral de Florida. La División de Elecciones del estado contabilizaba 3.895.847 votantes que ya habían sufragado de forma presencial anticipada o por correo hasta la mañana del 29 de octubre, tal y como publicó CBS News.

De ese total, 1.566.863 papeletas correspondían a personas registradas como republicanas y 1.515.144 a demócratas. La distancia era de 51.719 votos, equivalente a aproximadamente el 1,3 % del total de boletas emitidas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció que la participación republicana no alcanzaba los niveles esperados. “No creo que la participación haya sido tan fuerte como nos gustaría. La gente tiene que salir a votar”, declaró durante un encuentro con periodistas en Crystal River, de acuerdo con el periódico.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, había sostenido el 22 de octubre que los primeros números de participación anticipada no favorecían a los republicanos. Sin embargo, la afiliación partidista de los votantes no permite determinar por cuáles candidatos emitieron su sufragio ni anticipar los resultados electorales.

Temas Relacionados

Miami-DadeFloridaelecciones anticipadasEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

TPS para venezolanos en Estados Unidos: qué significa el nuevo fallo y qué puede pasar el 6 de noviembre

Un tribunal federal rechazó la solicitud de la administración Trump y abrió la puerta al restablecimiento de la protección migratoria para más de 627.000 beneficiarios, aunque la Corte Suprema puede intervenir antes de esa fecha

TPS para venezolanos en Estados Unidos: qué significa el nuevo fallo y qué puede pasar el 6 de noviembre

Alerta antes de Halloween: advierten a los padres por pastillas con metanfetamina que los niños pueden confundir con caramelos

Algunas de las tabletas tenían figuras de animales y tonalidades llamativas. El caso llevó a las autoridades locales a recordar los riesgos de ingerir productos cuya procedencia se desconoc

Alerta antes de Halloween: advierten a los padres por pastillas con metanfetamina que los niños pueden confundir con caramelos

California vive sus mareas más altas desde que hay registros y el fenómeno de El Niño amenaza con empeorar el panorama en invierno

El agua del Pacífico desbordó barrios enteros en el condado de Orange mientras los científicos advierten que la combinación de tormentas y king tides podría ser devastadora para miles de personas que nunca vieron tanta agua

California vive sus mareas más altas desde que hay registros y el fenómeno de El Niño amenaza con empeorar el panorama en invierno

Estados Unidos lanza un programa de recompensas de hasta USD 30.000 para denunciantes de fraude federal

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezó el anuncio en Minnesota, donde el FBI ejecutó 17 allanamientos simultáneos; las compensaciones se gestionarán por el portal oficial

Estados Unidos lanza un programa de recompensas de hasta USD 30.000 para denunciantes de fraude federal

Florida realiza con éxito las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos

Se realizaron vuelos experimentales de taxis aéreos eléctricos entre Tampa y Saint Petersburg, como parte de un programa piloto que busca evaluar su integración segura al espacio aéreo y su uso futuro en el transporte urbano

Florida realiza con éxito las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos

TECNO

Detectan 319 extensiones maliciosas de Google Chrome que manipulan las búsquedas y ponen en riesgo a millones de usuarios

Detectan 319 extensiones maliciosas de Google Chrome que manipulan las búsquedas y ponen en riesgo a millones de usuarios

Bitcoin hoy: cuánto cuesta, gráficos y estadísticas de BTC

Nvidia retiró la RTX 5080 de su tienda en Estados Unidos y la tarjeta gráfica ya cuesta más del doble que al lanzarse

Bitcoin: cuál es su precio este sábado

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este sábado<br>

ENTRETENIMIENTO

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años

La confesión de Kristin Davis sobre Cynthia Nixon en ‘Sex and the City’: “Al principio no hablaba mucho con ella”

El regalo de HBO en Halloween: un episodio sorpresa de ‘It: Bienvenidos a Derry’ con nuevos secretos del pueblo maldito

Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

MUNDO

Alemania se suma a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: miles de personas se movilizaron en todo el país

Alemania se suma a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: miles de personas se movilizaron en todo el país

La embajada de Estados Unidos alertó sobre una amenaza de atentado terrorista en Moscú

Nueva jornada de disturbios y violentas protestas en Francia: los manifestantes se enfrentaron con la Policía de París

La actividad industrial de China registró en octubre su tercera contracción en cuatro meses

El régimen de Irán cerró las puertas a las negociaciones con EEUU: “No hay planes de reunión”