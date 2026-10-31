Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

Los 28 centros de votación anticipada de Miami-Dade reciben a los electores registrados entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. hasta el domingo 1 de noviembre

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Miami-Dade entra en las últimas horas de votación anticipada, con 28 centros disponibles hasta el domingo 1 de noviembre para los electores registrados en el condado. Las sedes permanecerán abiertas entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., de acuerdo con información recogida por CBS News Miami.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, a cargo de Alina García, indicó al medio que las personas habilitadas para sufragar pueden elegir cualquiera de los centros de votación anticipada. Esa posibilidad se mantiene hasta el cierre de la jornada del domingo y no exige acudir al precinto asignado para el día de la elección.

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La diferencia es relevante para quienes votarán el martes 3 de noviembre. Ese día, las mesas funcionarán de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., pero cada ciudadano deberá presentarse en el centro que le corresponde por domicilio, informó la oficina electoral del condado.

Los votantes pueden elegir cualquiera de los 28 centros habilitados

Los ciudadanos que participen en la jornada del martes 3 de noviembre deberán acudir exclusivamente al precinto asignado según su domicilio (AP Foto/Bryon Houlgrave)

Los puntos de votación anticipada se distribuyen en bibliotecas, edificios gubernamentales, instalaciones comunitarias y sedes universitarias de distintos sectores del condado, afirmó la autoridad electoral citada por CBS News.

En la ciudad de Miami, están disponibles, entre otros, la Biblioteca Hispana, la Biblioteca Shenandoah, la Biblioteca Lemon City y la Biblioteca Arcola Lakes. También se habilitaron el Joseph Caleb Center, el Stephen P. Clark Government Center y el Historic Garage, ubicado en los terrenos del antiguo Museo de Ciencias.

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Las autoridades precisaron que el Ayuntamiento de Miami no opera como sede de votación anticipada en estos comicios. Por ese motivo, el Historic Garage fue establecido como alternativa para los electores de esa zona.

En Doral, los ciudadanos pueden votar en la sede principal de la Supervisora de Elecciones, en 2700 NW 87th Avenue, y en la Biblioteca International Mall. El listado incluye asimismo centros en Hialeah, Miami Lakes, Miami Gardens, North Miami, Aventura y Miami Beach.

Hacia el suroeste del condado, los electores disponen de sedes en Coral Gables, West Miami, Westchester, Kendall, Kendale Lakes y el campus de la Universidad Internacional de Florida, conocida por sus siglas en inglés como FIU. En el sur de Miami-Dade se encuentran habilitadas la Biblioteca Coral Reef, el South Dade Government Center, la Biblioteca Naranja y el Homestead Community Center.

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La identificación con fotografía y firma es necesaria para votar en persona

Los electores que carecen de una identificación oficial con fotografía y firma tienen la opción de completar una boleta provisional (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Para emitir el voto presencial, los ciudadanos deben presentar un documento de identificación vigente que tenga fotografía y firma. La licencia de conducir de Florida, la tarjeta estatal de identificación y el pasaporte de Estados Unidos figuran entre los documentos admitidos, aseguró la oficina electoral.

Las personas que no cuenten con una identificación aceptada podrán completar una boleta provisional, que quedará sujeta al proceso legal de verificación. La autoridad recomendó revisar con antelación las condiciones de cada sede y los tiempos de espera en el portal oficial de elecciones.

Los votantes que recibieron una papeleta por correo tienen otra alternativa durante el período anticipado. Pueden entregarla en las estaciones seguras de recepción instaladas en cualquiera de los 28 centros, dentro del horario de atención establecido.

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Después del domingo, esas entregas presenciales solo continuarán en la sede electoral de Doral y en la oficina del centro de Miami, situada en el Stephen P. Clark Center, reportó el medio.

Las papeletas enviadas por correo deben llegar a las autoridades electorales antes de las 7:00 p. m. del martes 3 de noviembre. No será suficiente que el sobre tenga sello postal previo a esa hora, advirtió la información divulgada por el condado.

Casi 3,9 millones de personas ya habían votado en Florida

El cierre de la votación anticipada ocurre en medio de una disputa ajustada en la participación electoral de Florida. La División de Elecciones del estado contabilizaba 3.895.847 votantes que ya habían sufragado de forma presencial anticipada o por correo hasta la mañana del 29 de octubre, tal y como publicó CBS News.

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De ese total, 1.566.863 papeletas correspondían a personas registradas como republicanas y 1.515.144 a demócratas. La distancia era de 51.719 votos, equivalente a aproximadamente el 1,3 % del total de boletas emitidas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció que la participación republicana no alcanzaba los niveles esperados. “No creo que la participación haya sido tan fuerte como nos gustaría. La gente tiene que salir a votar”, declaró durante un encuentro con periodistas en Crystal River, de acuerdo con el periódico.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, había sostenido el 22 de octubre que los primeros números de participación anticipada no favorecían a los republicanos. Sin embargo, la afiliación partidista de los votantes no permite determinar por cuáles candidatos emitieron su sufragio ni anticipar los resultados electorales.

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