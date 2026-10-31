California vive sus mareas más altas desde que hay registros y el fenómeno de El Niño amenaza con empeorar el panorama en invierno

Las mareas del océano Pacífico inundaron calles y viviendas en localidades del sur de California como Newport Beach y Sunset Beach (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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Las mareas del Pacífico inundaron el sur de California esta semana, informó Los Angeles Times. Los niveles del océano superaron todos los registros históricos y los científicos advierten que lo peor aún no llegó.

El fenómeno de El Niño de gran magnitud amenaza con convertir el invierno en una temporada catastrófica para las costas del estado. Newport Beach, Sunset Beach y Redondo Beach, en el condado de Orange, fueron de las más golpeadas: el agua del mar desbordó barrios enteros, entró en hogares y comercios, y dejó a los vecinos sin herramientas para combatirla.

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Diane Copley-Botica apiló filas de bolsas de arena y lonas alrededor de su casa en Sunset Beach para frenar el avance del agua. No alcanzó. El mar entró igual, como un río a través del barrio. Cada día de la semana los vecinos probaron una táctica diferente. Ninguna funcionó. “Todo lo que puede hacer es sentarse, esperar y mirar el agua”, dijo Copley-Botica a Los Angeles Times.

Récords absolutos en San Diego y Los Ángeles por calor marino y ola Kelvin

Una combinación de factores climáticos llevó el mar a alturas sin precedentes. Una ola de calor marino —activa desde hace meses— elevó la temperatura superficial del agua frente a la costa de La Jolla a 23,1 °C (73,6 °F) el miércoles, 9 grados por encima del promedio histórico para esa fecha y el valor más alto registrado para un 28 de octubre desde que existen mediciones, en 1916. Ese calentamiento expande el volumen del agua y empuja los niveles hacia arriba.

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El puerto de San Diego y el puerto de Los Ángeles alcanzaron niveles récord por el calor marino y la corriente de una ola Kelvin (REUTERS/Evelyn Hockstein)

A eso se sumó una ola Kelvin, corriente submarina caliente proveniente del Pacífico ecuatorial asociada al fenómeno de El Niño, que elevó el nivel del mar entre 38 y 55 centímetros (1,2 a 1,8 pies) más de lo que provocarían los movimientos lunares y solares por sí solos. El resultado: el nivel del mar alcanzó 2,60 metros (8,52 pies) en el puerto de San Diego y 2,50 metros (8,19 pies) en el puerto de Los Ángeles, ambos récords absolutos.

“Es extraordinario que hayamos superado esos niveles sin una king tide esta semana en el sur de California”, dijo Daniel Swain, científico climático de UC Agriculture and Natural Resources, a Los Angeles Times. En el norte del estado, las mareas también estuvieron entre las más altas de las que se tenga registro para octubre.

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Las defensas costeras no pudieron contener el agua

Las ciudades desplegaron una batería de recursos: bolsas de arena, bermas de arena sobre las playas, bombas de emergencia, válvulas de marea y canales de drenaje. En Newport Beach, el municipio opera 86 válvulas en los desagües pluviales de la isla Balboa y la península homónima; cuando la marea sube, las válvulas se cierran para evitar que el agua salada retroceda por los conductos. Cuando una tormenta coincide con una marea alta y las válvulas deben permanecer cerradas, la acumulación de agua queda a cargo de camiones cisterna.

En Sunset Beach, las bombas tampoco pudieron mantener el ritmo. Los vecinos llegaron a intentar combatir el avance con escobas, sin resultado. “La están bombeando de vuelta a donde viene”, dijo Copley-Botica.

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Los comercios del centro de Laguna Beach colocaron compuertas de protección ante el avance del mar hacia sus entradas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En Laguna Beach, los comercios del centro usan compuertas en sus entradas durante las mareas altas, un sistema que funciona en eventos breves, pero que puede ceder ante una tormenta fuerte combinada con una king tide. “La peor combinación sería una marea alta, una tormenta y el agua sin salida”, dijo Dave Kiff, administrador municipal de Laguna Beach, a Los Angeles Times.

Las king tides de diciembre podrían sumar hasta 60 centímetros sobre los niveles actuales

Lo ocurrido esta semana puede ser apenas un anticipo. Durante el pico de El Niño, los niveles máximos en las king tides —mareas de gran amplitud que se producen cada año en California alrededor de Acción de Gracias, Navidad y el Día de Martin Luther King Jr.— podrían superar en 30 a 60 centímetros (1 a 2 pies) los registros de esta semana.

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“Si imaginás la cantidad de agua que vimos esta semana y le sumás 30 centímetros... más un sistema de baja presión, eso va a ser devastador para mucha gente que nunca vio tanta agua”, dijo Kristina Hill, profesora de arquitectura del paisaje, planificación ambiental y diseño urbano de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), al diario.

Los muretes de Newport Beach, del siglo XX, no resisten este escenario

En Newport Beach, las autoridades apilaron bolsas de arena sobre la red de muretes de contención que bordean la isla Balboa y la península homónima, estructuras construidas en su mayoría entre principios y mediados del siglo XX. El objetivo era ganar algo de altura frente a la marea. Las bolsas no son impermeables, pero los funcionarios esperaban que al menos frenaran el flujo de agua desde el puerto hacia los barrios aledaños.

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Elevar esos muretes de forma permanente es un debate pendiente desde hace años. Una parte está en terreno privado, lo que traslada la responsabilidad —y el costo— a los propietarios. Y hay resistencia: subir los muretes implica obstruir la vista al agua. “Podés seguir diciéndote que vas a agregarle otro pie a los muretes, y luego otro, y después terminás viviendo detrás de una gran pared”, dijo Kiff, administrador municipal de Laguna Beach.

Lo de esta semana, anticipo de lo que vendrá hacia 2050

Un informe de 2024 advirtió que el aumento del nivel del mar hacia 2050 obligará a reorganizar la infraestructura de alcantarillado costero de California (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Los registros de esta semana se produjeron sin la presencia de una king tide, lo que los científicos consideran un indicador de la dirección que toma el cambio climático. Las proyecciones estiman que el nivel del mar en California podría subir entre 24 y 37 centímetros (0,8 a 1,2 pies) hacia 2050, un aumento que elevará la frecuencia e intensidad de las inundaciones costeras.

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Un informe del Public Policy Institute of California, centro de investigación de políticas públicas de California, publicado en 2024, estimó que esa suba podría inundar edificios por valor de miles de millones de dólares en el estado y exigirá una “reorganización mayor de la infraestructura costera de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, que suelen estar en cotas muy bajas”.

Hill impulsó en UC Berkeley el desarrollo de proyectos piloto similares a las viviendas flotantes construidas en Ámsterdam, que pueden ascender con el nivel del agua. “Estamos viviendo los últimos 20 o 30 años relativamente estables de un período de 10.000 años de estabilidad en el nivel del mar”, dijo.

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“Todo va a acelerarse alrededor de 2050, así que habría que hacer proyectos piloto ahora para ver qué funciona, en lugar de solo tapar grietas. Porque en 20 años eso no va a alcanzar”, añadió.