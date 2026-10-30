Estados Unidos

Horror en Missouri: acusan a un hombre de apuñalar en el ojo a su padre con un destornillador y ocultar el cuerpo en el fondo de su casa

La policía del condado de Lincoln, en Estados Unidos, arrestó a Richard Saettele tras encontrar el cadáver de Michael Saettele sepultado bajo escombros en el patio de la vivienda, luego de una pelea violenta ocurrida en septiembre

Un hombre asesinó a su padre de una puñalada en el corazón y enterró el cuerpo en una fosa detrás de su casa
Richard Saettele enfrenta cargos de homicidio y agresión doméstica por la muerte de su padre en Foley, Misuri (Créditos: Lincoln County Sheriff's Office)
Guardar

Richard Saettele fue acusado de matar a su padre, Michael Saettele, de 63 años, con un cuchillo de cocina. Según la investigación, habría enterrado el cuerpo en una fosa poco profunda en el terreno de la vivienda de la víctima, en Foley, Misuri. Los restos fueron hallados el sábado 24 de octubre y Saettele fue detenido esa misma noche; permanece recluido sin derecho a fianza.

La acusación incluye homicidio, agresión doméstica y dos cargos por uso de arma durante la comisión de un delito. Según la declaración de causa probable de la Oficina del Sheriff del condado de Lincoln, consultada por el New York Post, el crimen habría ocurrido después de una discusión entre padre e hijo en septiembre.

PUBLICIDAD

La discusión derivó en una herida con un destornillador

De acuerdo con el documento policial, durante el altercado Michael Saettele habría tomado un destornillador plano e intentado arrojarlo contra su hijo. Richard presuntamente se apoderó de esa herramienta y se la clavó a su padre en un ojo.

El impacto hizo que el hombre de 63 años cayera al suelo. Según los investigadores, en ese momento la víctima le dijo a su hijo: “Ricky, este no es el camino”.

Un hombre asesinó a su padre de una puñalada en el corazón y enterró el cuerpo en una fosa detrás de su casa
Las autoridades descubrieron los restos de Michael Saettele bajo escombros, tierra y fibra de vidrio en un cobertizo (Créditos: Lincoln County Sheriff's Office)

Richard Saettele declaró ante la Policía que intentó sacar el destornillador de la cabeza de su padre, pero no pudo porque estaba atascado. Según su versión, Michael permaneció con vida unos cinco minutos después de la herida.

PUBLICIDAD

Durante ese tiempo, el acusado afirmó que su padre hizo varias declaraciones que calificó como “profundamente conmovedoras”. También sostuvo que ambos recitaron el Padre Nuestro.

El acusado dijo que buscó un cuchillo de carnicero

En lugar de pedir auxilio médico, Saettele habría ido a la cocina en busca de un cuchillo de carnicero. El acusado aseguró que creyó que debía poner fin al sufrimiento de su padre y causarle la muerte, según consta en la declaración citada por el New York Post.

La Policía sostiene que el hombre reconoció haber tomado deliberadamente un cuchillo con una hoja de unos 23 centímetros para matar a la víctima. Según la investigación, leyó a su padre los últimos ritos antes de hundirle el arma en el corazón. El mango se rompió durante el ataque y Saettele habría completado los ritos después.

El fiscal Mike Wood explicó que los peritajes forenses determinarán si la víctima pudo sobrevivir con asistencia médica oportuna (Imagen Ilustrativa Infobae)
El fiscal Mike Wood explicó que los peritajes forenses determinarán si la víctima pudo sobrevivir con asistencia médica oportuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía deberá determinar si la herida provocada inicialmente con el destornillador podía haber sido mortal o si la víctima podría haber sobrevivido con atención médica oportuna.

El fiscal del condado de Lincoln, Mike Wood, explicó a Fox2 que la evaluación dependerá del análisis forense. “El médico forense tendrá que examinar el cuerpo y determinar si esa habría sido una herida fatal”, señaló. También indicó que será relevante establecer si la víctima podía recibir tratamiento a tiempo.

El cuerpo fue hallado bajo escombros e aislante

Tras comprobar que su padre había dejado de respirar, Richard Saettele habría arrastrado el cuerpo unos seis metros y lo habría depositado en una fosa de alrededor de 30 centímetros de profundidad. La excavación, según dijo a los agentes, había sido hecha con una pala militar.

Una persona con las manos esposadas a la espalda y un automóvil policial con luces de emergencia en el fondo.
El tribunal fijó la próxima audiencia del detenido para el 3 de noviembre mientras continúa recluido sin derecho a fianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un primer momento, cubrió los restos únicamente con tierra. Sin embargo, el acusado declaró que, días después, percibió un olor fuerte y añadió varias capas de aislante para ocultar el cadáver.

El cuerpo de Michael Saettele fue localizado el sábado bajo restos de construcción, tierra y aislante de fibra de vidrio. Estaba en el suelo de un cobertizo adosado a la vivienda, precisaron las autoridades.

El acusado compareció por primera vez ante un tribunal el martes y su próxima audiencia quedó fijada para el 3 de noviembre. Permanece recluido en la cárcel del condado de Lincoln sin fianza.

Temas Relacionados

MisuriHomicidioViolencia domésticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una verificación del bienestar de una mujer mayor terminó con el rescate de 19 perros y acusan a un hombre de crueldad animal

La Policía de Miami Beach arrestó a Jorge Morillo, de 50 años, luego de hallar cuatro cachorros y 15 adultos en condiciones deplorables dentro de una vivienda

Una verificación del bienestar de una mujer mayor terminó con el rescate de 19 perros y acusan a un hombre de crueldad animal

Un comité lo encontró culpable: el vicerrector de Dartmouth deja el cargo por ocultar el uso de IA

Santiago Schnell presentó su dimisión después de que profesores de la universidad determinaran que modificó artículos académicos y de opinión con inteligencia artificial sin cumplir las normas de divulgación

Un comité lo encontró culpable: el vicerrector de Dartmouth deja el cargo por ocultar el uso de IA

California prolonga hasta el viernes las alertas por inundaciones mientras las mareas baten récords históricos

Cuatro estaciones de medición superaron sus máximos históricos esta semana. El fenómeno podría agravarse en las festividades de fin de año si coincide con fuertes tormentas

California prolonga hasta el viernes las alertas por inundaciones mientras las mareas baten récords históricos

Los Ángeles cerrará cuatro centros de cuidado infantil: se perderán más de 450 plazas y las cuotas llegan a USD 4.000 al mes

La medida impactará especialmente a padres, empleados universitarios y trabajadores audiovisuales que ya enfrentan una oferta limitada para atender a sus hijos durante la jornada laboral

Los Ángeles cerrará cuatro centros de cuidado infantil: se perderán más de 450 plazas y las cuotas llegan a USD 4.000 al mes

El pasajero que amenazó con secuestrar un avión de United Airlines dijo que fue una broma a un compañero de trabajo

Dante Milne, de 27 años, afirmó que había consumido alcohol en el aeropuerto, planeaba dormir durante el trayecto y nunca tuvo intención de causar daños

El pasajero que amenazó con secuestrar un avión de United Airlines dijo que fue una broma a un compañero de trabajo

TECNO

Desarrollan un robot inspirado en insectos que promete revolucionar la exploración en entornos extremos

Desarrollan un robot inspirado en insectos que promete revolucionar la exploración en entornos extremos

Del cobre a la luz: cómo la fotónica podría reducir el consumo energético de la inteligencia artificial

Nueva actualización de iPhone: iOS 27.3 llegaría en diciembre y con funciones nuevas de Salud

Los 10 disfraces más originales y aterradores para Halloween 2026, según la IA

Por qué MrBeast afirmó que tiene su cuenta bancaria “en números rojos” a pesar de su fortuna

ENTRETENIMIENTO

El emotivo gesto de Robin Williams que Judi Dench guardó en silencio durante décadas

El emotivo gesto de Robin Williams que Judi Dench guardó en silencio durante décadas

Curry Barker regresa a sus orígenes de YouTube con un cortometraje para Halloween: un trabajo de cinco minutos hecho por el equipo de ‘Obsession’

El casting del nuevo Batman ya ha empezado y James Gunn da las primeras pistas: “No tiene por qué ser una estrella, pero sí de la misma edad que Superman”

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte del actor

MUNDO

Por qué las abejas melíferas se volvieron un problema para los polinizadores silvestres en Reino Unido

Por qué las abejas melíferas se volvieron un problema para los polinizadores silvestres en Reino Unido

El régimen de Irán afirmó que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz

La ONU condenó el “mortífero” ataque ruso contra un tren en Ucrania que dejó 15 muertos y alertó sobre la seguridad de civiles

El presidente de Israel dialogará con los partidos y designará al próximo encargado de formar gobierno

El dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su Ejército una rápida expansión de la tecnología de drones en plena tensión con Seúl