Horror en Missouri: acusan a un hombre de apuñalar en el ojo a su padre con un destornillador y ocultar el cuerpo en el fondo de su casa

Richard Saettele enfrenta cargos de homicidio y agresión doméstica por la muerte de su padre en Foley, Misuri (Créditos: Lincoln County Sheriff's Office)

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Richard Saettele fue acusado de matar a su padre, Michael Saettele, de 63 años, con un cuchillo de cocina. Según la investigación, habría enterrado el cuerpo en una fosa poco profunda en el terreno de la vivienda de la víctima, en Foley, Misuri. Los restos fueron hallados el sábado 24 de octubre y Saettele fue detenido esa misma noche; permanece recluido sin derecho a fianza.

La acusación incluye homicidio, agresión doméstica y dos cargos por uso de arma durante la comisión de un delito. Según la declaración de causa probable de la Oficina del Sheriff del condado de Lincoln, consultada por el New York Post, el crimen habría ocurrido después de una discusión entre padre e hijo en septiembre.

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La discusión derivó en una herida con un destornillador

De acuerdo con el documento policial, durante el altercado Michael Saettele habría tomado un destornillador plano e intentado arrojarlo contra su hijo. Richard presuntamente se apoderó de esa herramienta y se la clavó a su padre en un ojo.

El impacto hizo que el hombre de 63 años cayera al suelo. Según los investigadores, en ese momento la víctima le dijo a su hijo: “Ricky, este no es el camino”.

Las autoridades descubrieron los restos de Michael Saettele bajo escombros, tierra y fibra de vidrio en un cobertizo (Créditos: Lincoln County Sheriff's Office)

Richard Saettele declaró ante la Policía que intentó sacar el destornillador de la cabeza de su padre, pero no pudo porque estaba atascado. Según su versión, Michael permaneció con vida unos cinco minutos después de la herida.

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Durante ese tiempo, el acusado afirmó que su padre hizo varias declaraciones que calificó como “profundamente conmovedoras”. También sostuvo que ambos recitaron el Padre Nuestro.

El acusado dijo que buscó un cuchillo de carnicero

En lugar de pedir auxilio médico, Saettele habría ido a la cocina en busca de un cuchillo de carnicero. El acusado aseguró que creyó que debía poner fin al sufrimiento de su padre y causarle la muerte, según consta en la declaración citada por el New York Post.

La Policía sostiene que el hombre reconoció haber tomado deliberadamente un cuchillo con una hoja de unos 23 centímetros para matar a la víctima. Según la investigación, leyó a su padre los últimos ritos antes de hundirle el arma en el corazón. El mango se rompió durante el ataque y Saettele habría completado los ritos después.

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El fiscal Mike Wood explicó que los peritajes forenses determinarán si la víctima pudo sobrevivir con asistencia médica oportuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía deberá determinar si la herida provocada inicialmente con el destornillador podía haber sido mortal o si la víctima podría haber sobrevivido con atención médica oportuna.

El fiscal del condado de Lincoln, Mike Wood, explicó a Fox2 que la evaluación dependerá del análisis forense. “El médico forense tendrá que examinar el cuerpo y determinar si esa habría sido una herida fatal”, señaló. También indicó que será relevante establecer si la víctima podía recibir tratamiento a tiempo.

El cuerpo fue hallado bajo escombros e aislante

Tras comprobar que su padre había dejado de respirar, Richard Saettele habría arrastrado el cuerpo unos seis metros y lo habría depositado en una fosa de alrededor de 30 centímetros de profundidad. La excavación, según dijo a los agentes, había sido hecha con una pala militar.

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El tribunal fijó la próxima audiencia del detenido para el 3 de noviembre mientras continúa recluido sin derecho a fianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un primer momento, cubrió los restos únicamente con tierra. Sin embargo, el acusado declaró que, días después, percibió un olor fuerte y añadió varias capas de aislante para ocultar el cadáver.

El cuerpo de Michael Saettele fue localizado el sábado bajo restos de construcción, tierra y aislante de fibra de vidrio. Estaba en el suelo de un cobertizo adosado a la vivienda, precisaron las autoridades.

El acusado compareció por primera vez ante un tribunal el martes y su próxima audiencia quedó fijada para el 3 de noviembre. Permanece recluido en la cárcel del condado de Lincoln sin fianza.

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