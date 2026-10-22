La Policía de Florida Poly presenta “Astro”, el primer vehículo volador policial de Estados Unidos

La universidad presentó Astro, una aeronave eVTOL de despegue y aterrizaje vertical que se prevé destinar a búsqueda de personas, respuesta ante emergencias y formación de estudiantes de ingeniería. (Fuente: Tampa Bay 28)

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La Policía de la Universidad Politécnica de Florida (Florida Poly) presentó Astro, un Jetson ONE —vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, conocido como eVTOL por sus siglas en inglés— que prevé incorporar a sus operaciones de seguridad pública. Se trata de una aeronave eléctrica capaz de elevarse y posarse de forma vertical, sin necesidad de pista, y que podría convertir a este cuerpo policial en el primero de Estados Unidos en operar este tipo de tecnología, según la propia institución.

El nombre del aparato rinde un doble homenaje: a la ciencia y al perro de la serie animada Los Supersónicos (The Jetsons), según un comunicado oficial de la universidad. La presentación tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre de 2026 en el campus de Lakeland, en el condado de Polk, Florida.

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La Policía de Florida Poly presentó el vehículo eléctrico Jetson ONE para integrarlo en sus tareas de seguridad pública. (FOX 13)

El departamento policial universitario aún aguarda la autorización de la Administración Federal de Aviación (FAA) para poner en marcha los vuelos operativos, un paso que espera concretar entre noviembre y diciembre de este año, de acuerdo con información publicada por Bay News 9.

Astro, el vehículo eléctrico volador que usará la Policía de Florida Poly

El Jetson ONE es una aeronave monoplaza fabricada por Jetson, empresa de origen sueco con sede operativa en Arezzo, Italia, y oficinas en California. A diferencia de un dron convencional, que solo ofrece imágenes aéreas de una situación, Astro puede transportar a un oficial hasta el lugar de la emergencia. El aparato admite un peso máximo del piloto de 210 libras (unos 95 kilogramos), alcanza un techo de servicio de hasta 1.500 pies sobre el nivel del suelo y ofrece una autonomía de vuelo de unos 20 minutos por recarga, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

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La aeronave monoplaza admite un peso máximo de 95 kilogramos y cuenta con una autonomía de vuelo de 20 minutos. (Florida Polytechnic University)

El vehículo tiene un costo de adquisición cercano a los USD 150.000. De acuerdo con el comunicado de Florida Poly, Stéphan D’haene, director ejecutivo de Jetson, explicó que la compañía aceleró el pedido de la universidad pese a contar con una lista de espera de tres años, debido al enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de la institución y al propósito de seguridad pública del proyecto.

“Creemos que este proyecto es tan importante y se alinea tanto con lo que queremos hacer que lo convertimos en una prioridad”, afirmó D’haene.

Cómo funcionará el eVTOL en emergencias y búsquedas de personas

El jefe de la policía universitaria, Aaron Murray, quien asumió el cargo en enero de 2026, describió el aparato como una herramienta diseñada para misiones específicas en un entorno que combina el campus con miles de hectáreas de terreno rural circundante.

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“Si alguien desaparece de nuestro campus o de la zona local, si un avión cae o alguien se pierde y no puede ser encontrado en estos miles de acres de tierra rural, esta es una herramienta increíble para hallarlos con rapidez”, declaró Murray en entrevista con Tampa Bay 28.

La aeronave monoplaza admite un peso máximo de 95 kilogramos y cuenta con una autonomía de vuelo de 20 minutos. (Jetson)

El uso previsto de Astro abarca la búsqueda de personas desaparecidas, la respuesta rápida ante incidentes en zonas de difícil acceso, la entrega de suministros de emergencia y el apoyo logístico antes y después de tormentas. Murray señaló que la aeronave se empleará tanto dentro del campus de Florida Poly como en coordinación con otras agencias policiales de la región que requieran asistencia.

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Murray también trazó un paralelo con la velocidad a la que avanza la tecnología en el ámbito policial. “Cuando empecé, todavía escribíamos los informes a mano. Apenas se estaban incorporando las computadoras y estábamos contentos de poder tipear los reportes en lugar de escribirlos; pero, como se sabe, la tecnología, cuando se hace accesible, avanza con rapidez”, afirmó en declaraciones al mismo medio.

La autorización de la FAA, pendiente para los vuelos policiales

Florida Poly se encuentra en las etapas finales del proceso de aprobación ante la FAA. Sin esa autorización, el departamento no puede iniciar vuelos oficiales con fines policiales. La universidad aspira a obtener el permiso entre noviembre y diciembre de 2026 y, a partir de ese momento, integrar a Astro de forma gradual en las operaciones de seguridad pública, tal como informó Click Orlando.

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El cuerpo policial prevé utilizar la aeronave en misiones de búsqueda de personas y traslado de suministros de emergencia. (Jetson)

El avance de este proyecto coincide con un impulso más amplio en Florida. El estado fue seleccionado recientemente para participar en el Programa Piloto de Integración de eVTOL y Movilidad Aérea Avanzada de la FAA.

Además, las instalaciones de SunTrax, en Auburndale, a solo 6,4 kilómetros del campus, albergan el primer centro de pruebas aéreas dedicado a esta tecnología en el país, con ensayos de eVTOL previstos para fines de 2026, de acuerdo con el comunicado de la universidad.

El proyecto académico de Florida Poly con tecnología eVTOL

Más allá de su uso policial, Astro funciona como plataforma de aprendizaje e investigación. Florida Poly lanzó este otoño su nueva carrera de ingeniería aeroespacial, y el vehículo ofrece a los estudiantes una oportunidad inmediata de trabajar con tecnología de vuelo de última generación en un entorno real.

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Las instalaciones de SunTrax en Florida albergan un centro de pruebas aéreas destinado a ensayos con tecnología de despegue vertical. (Gary White/The Ledger)

“Astro les da a nuestros estudiantes y docentes un laboratorio vivo donde pueden analizar datos del mundo real, enfrentar nuevos desafíos de ingeniería y ayudar a dar forma al futuro de la movilidad aérea avanzada”, sostuvo Brad Thiessen, preboste de la universidad, en el comunicado oficial.

Estudiantes de Florida Poly modifican el Jetson ONE y crean su gemelo digital

Matt Bohm, director del Departamento de Ingeniería Mecánica, Industrial y Aeroespacial de Florida Poly, explicó que los alumnos ya participan en la modificación del aparato y desarrollan una réplica digital —un gemelo virtual— que permitirá simular su funcionamiento y analizar su rendimiento.

“Tenemos estudiantes de ingeniería mecánica que quieren averiguar cuáles son las tensiones y esfuerzos en esas piezas de fibra de carbono, que ya son livianas, pero si podemos hacerlas un 50 % o un 20 % más livianas, eso se traduce en tiempo de vuelo adicional”, detalló Bohm en declaraciones a Tampa Bay 28.

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Rapha Gerard, estudiante avanzado de ingeniería mecánica y fundador del capítulo universitario del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, es uno de los encargados de recopilar datos de vuelo. Según Gerard, el equipo evalúa la instalación de galgas extensiométricas —sensores que miden la deformación de materiales— en el exterior de la aeronave para obtener datos de campo.

“Muchas empresas aeroespaciales están avanzando hacia la tecnología eVTOL, y el hecho de que tengamos acceso a este vehículo nos permite conectarnos con esas compañías”, afirmó en entrevista con Bay News 9.

Murray expresó su expectativa de que la investigación brinde a los estudiantes experiencia práctica aplicable a la industria y, al mismo tiempo, sirva de referencia para que otros departamentos policiales evalúen la incorporación de esta tecnología a sus propias operaciones.

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