Estados Unidos

Florida ocupa el segundo lugar por el costo del seguro de auto frente al salario

La prima anual promedio alcanza los USD 4.171 y representa el 6,45 % del ingreso medio estatal, de acuerdo con un estudio de Save Max Auto

Florida ocupa el segundo lugar nacional donde el seguro de auto representa una mayor proporción del salario promedio (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Florida ocupa el segundo lugar nacional donde el seguro de auto representa una mayor proporción del salario promedio (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
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Florida figura como el segundo estado de Estados Unidos donde el seguro de auto representa una mayor proporción del salario promedio, con una prima anual estimada en USD 4.171. Esa cifra equivale al 6,45 % de un ingreso anual medio de USD 64.670, de acuerdo con un estudio de Save Max Auto difundido por CBS News.

El cálculo sitúa a Florida detrás de Luisiana, donde la cobertura de vehículos consume el 7,03 % del salario anual promedio. Aunque los conductores floridanos enfrentan la prima promedio más elevada entre los estados analizados, el ingreso medio del estado es superior al de Luisiana, lo que modifica la relación entre el costo y la remuneración.

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La investigación compara el valor anual promedio de una póliza con el salario anual promedio de cada estado. El resultado no refleja necesariamente lo que desembolsa cada conductor, pues las tarifas pueden cambiar por edad, historial de manejo, lugar de residencia, vehículo y nivel de cobertura contratado.

CBS News indicó que el estudio utilizó información de primas recopilada por Bankrate y datos salariales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La metodología dividió el costo anual promedio del seguro entre el salario medio de cada estado y multiplicó el resultado por 100.

La prima mensual promedio en Florida alcanza los USD 347,58

La prima anual del seguro de auto en Florida implica un desembolso mensual promedio de USD 347,58 (REUTERS/Mike Blake)
La prima anual del seguro de auto en Florida implica un desembolso mensual promedio de USD 347,58 (REUTERS/Mike Blake)

La prima anual de seguro de auto en Florida se traduce en un gasto mensual promedio de USD 347,58, afirmó el medio. El monto supera al de cualquier otro estado incluido en el análisis, aunque la clasificación final toma en cuenta la capacidad de pago estimada a partir de los ingresos medios.

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En Luisiana, la prima anual promedio es de USD 3.978, por debajo de la de Florida. Sin embargo, el salario anual medio se ubica en USD 56.600, una diferencia que lleva el peso del seguro hasta el 7,03 % de los ingresos. La distancia con Florida es de 0,58 puntos porcentuales.

Nevada quedó en el tercer puesto, con el 5,74 % del salario promedio destinado a la póliza de automóvil. El registro floridano excede ese indicador en 0,71 puntos porcentuales, tal y como expuso el informe citado por CBS News.

En el extremo opuesto aparece Vermont, donde el seguro representa el 2,13 % del salario anual promedio. Allí, una prima de USD 1.470 se contrasta con un ingreso medio de USD 69.050. Frente a ese escenario, los residentes de Florida enfrentan una prima anual USD 2.701 mayor y una carga sobre los ingresos 4,32 puntos porcentuales más alta.

El estudio advierte que los promedios no definen cada póliza

El costo final de cada póliza depende de factores particulares como los deducibles, el vehículo y el historial de manejo (REUTERS/Mike Blake)
El costo final de cada póliza depende de factores particulares como los deducibles, el vehículo y el historial de manejo (REUTERS/Mike Blake)

Los resultados se basan en promedios estatales y no en cotizaciones individuales. Save Max Auto aseguró que el valor real de una póliza depende de factores particulares de cada asegurado, entre ellos el tipo de protección adquirida, los deducibles, el historial de siniestros y las características del automóvil.

El estudio tampoco detalló los perfiles de conductores ni las coberturas concretas que integran los valores promedio de primas, precisó CBS News. Esa falta de información limita la posibilidad de trasladar los resultados a un caso individual, aunque permite comparar la presión financiera general del seguro entre estados.

Florida aprobó medidas contra el fraude vinculado a los seguros de vehículos en 2022. Un año después, el estado introdujo cambios en la justicia civil que buscaban desalentar demandas consideradas infundadas y modificar reglas aplicables a ciertos reclamos contra aseguradoras.

Pese a esas reformas, Florida mantiene una de las cargas más altas del país por el costo del seguro de auto respecto al salario, de acuerdo con el análisis. La clasificación coloca el foco en la diferencia entre el precio nominal de las primas y el ingreso disponible de los hogares.

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