Estados Unidos

El Departamento de Educación de Florida informa que delincuentes hackean el sitio web de ayuda financiera

La intrusión podría haber expuesto números de Seguro Social y otros datos personales, aunque las autoridades aseguraron que no afectará los pagos, becas ni préstamos de los estudiantes

El Departamento de Educación de Florida detectó un acceso criminal no autorizado en su portal web el 19 de octubre
El Departamento de Educación de Florida detectó un acceso criminal no autorizado en su portal web el 19 de octubre
Guardar

El Departamento de Educación de Florida confirmó que sufrió un acceso criminal no autorizado a su sitio web de ayuda financiera, un incidente que podría haber expuesto números de Seguro Social y otros datos personales de estudiantes. La agencia estatal comunicó que detectó la actividad el 19 de octubre y activó sus protocolos de respuesta informática.

La información fue difundida por CBS Miami, que citó un comunicado de la dependencia. Por el momento, las autoridades no precisaron cuántas personas pudieron haber resultado afectadas, qué volumen de datos fue comprometido ni de qué forma los atacantes obtuvieron acceso al sistema.

PUBLICIDAD

El incidente involucró el portal de asistencia financiera estatal

Figura encapuchada sentada frente a un ordenador en una habitación oscura, manos sobre el teclado y pantalla encendida con brillo azul.
La intrusión informática vulneró potencialmente números de Seguro Social y datos personales de los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Educación de Florida, conocido por sus siglas en inglés como FLDOE, indicó que el ataque alcanzó el portal destinado a la gestión de ayuda financiera para estudiantes. La entidad sostuvo que, tras detectar la intrusión, tomó medidas para interrumpir la actividad y reforzar la seguridad de sus sistemas.

Al identificar la amenaza, el Departamento activó de inmediato sus protocolos de respuesta de ciberseguridad y tomó acciones rápidas y decisivas para detener la actividad no autorizada, contener el incidente y proteger sus sistemas”, aseguró el organismo en una declaración recogida por CBS Miami.

La dependencia admitió que entre los datos eventualmente expuestos figura información de identificación personal, incluidos números de Seguro Social. Esos datos pueden ser utilizados para cometer fraudes financieros o suplantaciones de identidad, aunque el FLDOE no detalló si existen pruebas de que hayan sido utilizados por terceros.

PUBLICIDAD

Tampoco se difundieron precisiones sobre el origen del ataque, la identidad de los responsables o el período durante el cual tuvieron acceso al portal. La agencia afirmó que ofrecerá información adicional cuando cuente con detalles verificados sobre la investigación.

La ayuda financiera y las becas seguirán sin interrupciones

hackers y computadoras, programas e infraestructura informática y cibernética, alerta por hackeo, hacking, hacking ético, ilegal, claves, contraseñas, virus, malware, código, 0,1, programas de tracking, antivirus - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pagos de ayuda financiera, becas y matrículas universitarias continuarán sin demoras tras el incidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Educación de Florida afirmó que la brecha no compromete los fondos destinados a los estudiantes. En particular, señaló que los pagos de ayuda financiera no sufrirán demoras y que las operaciones vinculadas con matrículas continuarán con normalidad.

Además, la agencia manifestó que el hecho no modificará la elegibilidad de los estudiantes para acceder a becas, subvenciones o préstamos administrados por el departamento estatal. La aclaración busca despejar dudas entre quienes dependen de esos recursos para continuar sus estudios.

Los estudiantes no tienen riesgo respecto de su ayuda financiera”, remarcó el FLDOE, de acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense. La entidad añadió que tampoco prevé retrasos en los desembolsos ni alteraciones en los pagos de matrícula.

La situación se conoce en un contexto de creciente preocupación por los ataques a sistemas que almacenan datos sensibles. Los portales de asistencia educativa suelen reunir información personal y financiera de alumnos y familias, por lo que una vulneración puede tener consecuencias que van más allá de la interrupción temporal de los servicios.

Florida notificó al fiscal general y a las fuerzas de seguridad

Tras conocer el incidente, el departamento notificó a la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier. También coordina la respuesta con el Servicio Digital de Florida y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, identificado como FDLE por sus siglas en inglés.

La intervención de esas agencias apunta a determinar el alcance de la intrusión, resguardar los sistemas involucrados y establecer si corresponde tomar medidas adicionales para proteger a las personas cuyos datos pudieron quedar expuestos.

El FLDOE declaró que mantiene su compromiso con la transparencia durante el proceso. “El departamento seguirá proporcionando información adicional a medida que haya detalles verificados disponibles”, afirmó la institución en el comunicado citado por CBS Miami.

La investigación continúa mientras el portal de ayuda financiera permanece bajo monitoreo de los organismos estatales.

Temas Relacionados

FloridaCiberataqueFinanciamiento universitarioEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El antiguo ático de Lady Gaga en Nueva York sale al mercado por USD 7 millones

El dúplex de 344 metros cuadrados, ubicado sobre la antigua sede del estudio Hit Factory, también fue residencia de Carmelo Anthony y Tracy Morgan

El antiguo ático de Lady Gaga en Nueva York sale al mercado por USD 7 millones

Trump exige procesar a Mary Peltola, candidata al Senado en Alaska, por “fraude electoral”

El mandatario republicano pide juicio penal contra la postulante opositora tras revelarse que su equipo presuntamente promovió al maestro jubilado Dan J. Sullivan con el fin de confundir votantes y restarle sufragios al legislador titular en la Cámara Alta

Trump exige procesar a Mary Peltola, candidata al Senado en Alaska, por “fraude electoral”

Votantes de 10 estados decidirán en las urnas si limitan los centros de datos de IA

Ohio concentra 21 de las propuestas; una podría frenar un proyecto de Amazon de USD 2.000 millones

Votantes de 10 estados decidirán en las urnas si limitan los centros de datos de IA

Una aerolínea de bajo costo en EEUU elevó 71% el ingreso promedio por boleto y perdió USD 104 millones

El encarecimiento del combustible y los gastos asociados con la devolución anticipada de 13 aviones Airbus condicionaron los resultados financieros del tercer trimestre

Una aerolínea de bajo costo en EEUU elevó 71% el ingreso promedio por boleto y perdió USD 104 millones

DoorDash compra Instacart por USD 17.000 millones para desafiar el dominio de Walmart y Amazon en el delivery de supermercado

El acuerdo, aprobado por unanimidad por ambos directorios, pagará USD 65 por acción y combina las dos redes de reparto más grandes del país

DoorDash compra Instacart por USD 17.000 millones para desafiar el dominio de Walmart y Amazon en el delivery de supermercado

TECNO

Cómo eliminar un virus troyano que se haya instalado en el computador

Cómo eliminar un virus troyano que se haya instalado en el computador

Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el celular más vendido de la historia

Epic Games usa IA para programar Unreal Engine y Fortnite: sus ingenieros ya no escriben la mayor parte del código

Le pidió ayuda a ChatGPT para dejar su medicación de epilepsia en 25 días y falleció al hacerle caso

Brasil y Argentina concentran la mayor cantidad de usuarios en app para tener una relación fuera de la pareja

ENTRETENIMIENTO

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

Jack Nicholson, de leyenda de Hollywood a una vida de aislamiento: qué se sabe de él a sus 89 años

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

MUNDO

A pura fuerza y equilibrio: la insólita carrera de parada de manos que sorprendió en una competencia de CrossFit en Escocia

A pura fuerza y equilibrio: la insólita carrera de parada de manos que sorprendió en una competencia de CrossFit en Escocia

Gadi Eisenkot, el candidato opositor que desafía a Netanyahu: “La injerencia extranjera en Israel es inaceptable”

Un robot de reparto pasó un semáforo en rojo, chocó un autobús y abandonó la escena del accidente: nueve heridos

El Vaticano inauguró una exposición con ocho modelos de papamóvil utilizados desde 1930

“Odio el dolor. Odio tatuarme”: el maestro con casi todo el cuerpo tatuado que tiene hasta los ojos teñidos de negro y no piensa detenerse