El Departamento de Educación de Florida informa que delincuentes hackean el sitio web de ayuda financiera

El Departamento de Educación de Florida detectó un acceso criminal no autorizado en su portal web el 19 de octubre

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El Departamento de Educación de Florida confirmó que sufrió un acceso criminal no autorizado a su sitio web de ayuda financiera, un incidente que podría haber expuesto números de Seguro Social y otros datos personales de estudiantes. La agencia estatal comunicó que detectó la actividad el 19 de octubre y activó sus protocolos de respuesta informática.

La información fue difundida por CBS Miami, que citó un comunicado de la dependencia. Por el momento, las autoridades no precisaron cuántas personas pudieron haber resultado afectadas, qué volumen de datos fue comprometido ni de qué forma los atacantes obtuvieron acceso al sistema.

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El incidente involucró el portal de asistencia financiera estatal

La intrusión informática vulneró potencialmente números de Seguro Social y datos personales de los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Educación de Florida, conocido por sus siglas en inglés como FLDOE, indicó que el ataque alcanzó el portal destinado a la gestión de ayuda financiera para estudiantes. La entidad sostuvo que, tras detectar la intrusión, tomó medidas para interrumpir la actividad y reforzar la seguridad de sus sistemas.

“Al identificar la amenaza, el Departamento activó de inmediato sus protocolos de respuesta de ciberseguridad y tomó acciones rápidas y decisivas para detener la actividad no autorizada, contener el incidente y proteger sus sistemas”, aseguró el organismo en una declaración recogida por CBS Miami.

La dependencia admitió que entre los datos eventualmente expuestos figura información de identificación personal, incluidos números de Seguro Social. Esos datos pueden ser utilizados para cometer fraudes financieros o suplantaciones de identidad, aunque el FLDOE no detalló si existen pruebas de que hayan sido utilizados por terceros.

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Tampoco se difundieron precisiones sobre el origen del ataque, la identidad de los responsables o el período durante el cual tuvieron acceso al portal. La agencia afirmó que ofrecerá información adicional cuando cuente con detalles verificados sobre la investigación.

La ayuda financiera y las becas seguirán sin interrupciones

Los pagos de ayuda financiera, becas y matrículas universitarias continuarán sin demoras tras el incidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Educación de Florida afirmó que la brecha no compromete los fondos destinados a los estudiantes. En particular, señaló que los pagos de ayuda financiera no sufrirán demoras y que las operaciones vinculadas con matrículas continuarán con normalidad.

Además, la agencia manifestó que el hecho no modificará la elegibilidad de los estudiantes para acceder a becas, subvenciones o préstamos administrados por el departamento estatal. La aclaración busca despejar dudas entre quienes dependen de esos recursos para continuar sus estudios.

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“Los estudiantes no tienen riesgo respecto de su ayuda financiera”, remarcó el FLDOE, de acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense. La entidad añadió que tampoco prevé retrasos en los desembolsos ni alteraciones en los pagos de matrícula.

La situación se conoce en un contexto de creciente preocupación por los ataques a sistemas que almacenan datos sensibles. Los portales de asistencia educativa suelen reunir información personal y financiera de alumnos y familias, por lo que una vulneración puede tener consecuencias que van más allá de la interrupción temporal de los servicios.

Florida notificó al fiscal general y a las fuerzas de seguridad

Tras conocer el incidente, el departamento notificó a la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier. También coordina la respuesta con el Servicio Digital de Florida y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, identificado como FDLE por sus siglas en inglés.

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La intervención de esas agencias apunta a determinar el alcance de la intrusión, resguardar los sistemas involucrados y establecer si corresponde tomar medidas adicionales para proteger a las personas cuyos datos pudieron quedar expuestos.

El FLDOE declaró que mantiene su compromiso con la transparencia durante el proceso. “El departamento seguirá proporcionando información adicional a medida que haya detalles verificados disponibles”, afirmó la institución en el comunicado citado por CBS Miami.

La investigación continúa mientras el portal de ayuda financiera permanece bajo monitoreo de los organismos estatales.